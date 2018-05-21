20+ вещей от людей, творчество которых не знает разумных границ
Благодаря творческим личностям интересные решения для дома и офиса, для различной одежды и других вещей появляются с завидным постоянством. И пусть в функциональности некоторых из них можно засомневаться, но в том, что они способны поднять настроение, сомневаться не стоит. Достаточно лишь взглянуть на подставку под горячее в форме кота или на тапочки с «педикюром», и позитивный заряд на весь день вам обеспечен.
AdMe.ru собрал 22 фотографии интересных и немного забавных вещей, к созданию которых приложили руку люди с неординарным творческим мышлением. А в конце поста вы увидите совершенно необычный дизайн штаб-квартиры одной из китайских компаний.
1. Зонтик, из которого хочется сделать салат
2. В немецком супермаркете есть гений, который отвечает за рекламу пива
3. Шапочка для котиков
4. С такими тапочками педикюр можно не делать
5. В библиотеке есть полка с книгами для высоких людей
6. Пена для умывания с необычным дозатором
7. Глаз рыбы — это камера видеонаблюдения
8. Чашка с эффектом левитации
9. Послание в бутылке
10. Время на таких часах видно из любой части комнаты
11. Балаклава с шимпанзе
12. Подставка под горячее в виде кота
13. Приделайте к поддону ножки — и получите дизайнерский столик
14. Как вам такая открытка?
15. Обувь для настоящих фей
16. А вы бы взялись за такую дверную ручку?
17. «К нам переехала бабушка»
18. Банка или бутылка?
19. А эта вещица еще интереснее: вилка, ложка, нож и бумеранг
20. Это меню кажется перевернутым
21. Подушка со скрытым портретом Николаса Кейджа
Бонус: джунгли в городских джунглях. Штаб-квартира китайской компании Country Garden (Фошань, Гуандун, Китай)
Фото на превью punk_hardik / twitter, mcphee.com