20+ вещей от людей, творчество которых не знает разумных границ

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Благодаря творческим личностям интересные решения для дома и офиса, для различной одежды и других вещей появляются с завидным постоянством. И пусть в функциональности некоторых из них можно засомневаться, но в том, что они способны поднять настроение, сомневаться не стоит. Достаточно лишь взглянуть на подставку под горячее в форме кота или на тапочки с «педикюром», и позитивный заряд на весь день вам обеспечен.

AdMe.ru собрал 22 фотографии интересных и немного забавных вещей, к созданию которых приложили руку люди с неординарным творческим мышлением. А в конце поста вы увидите совершенно необычный дизайн штаб-квартиры одной из китайских компаний.

1. Зонтик, из которого хочется сделать салат

2. В немецком супермаркете есть гений, который отвечает за рекламу пива

3. Шапочка для котиков

4. С такими тапочками педикюр можно не делать

5. В библиотеке есть полка с книгами для высоких людей

6. Пена для умывания с необычным дозатором

7. Глаз рыбы — это камера видеонаблюдения

8. Чашка с эффектом левитации

9. Послание в бутылке

10. Время на таких часах видно из любой части комнаты

11. Балаклава с шимпанзе

12. Подставка под горячее в виде кота

13. Приделайте к поддону ножки — и получите дизайнерский столик

14. Как вам такая открытка?

15. Обувь для настоящих фей

16. А вы бы взялись за такую дверную ручку?

17. «К нам переехала бабушка»

18. Банка или бутылка?

19. А эта вещица еще интереснее: вилка, ложка, нож и бумеранг

20. Это меню кажется перевернутым

21. Подушка со скрытым портретом Николаса Кейджа