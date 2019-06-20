20+ вещей, которые должны появиться в каждом городе
Жизнь в мегаполисе — это не только огромные возможности и насыщенные событиями будни, но еще и ежедневный стресс и масса мелких неудобств. К счастью, среди городских жителей есть одаренные дизайнеры и просто неравнодушные люди, которым в голову приходят блестящие идеи по улучшению нашего быта. К примеру, путеводитель по отделам и держатель для смартфона на тележке в супермаркете или питьевой фонтан, воспользоваться которым можете не только вы, но и ваш питомец.
Мы в AdMe.ru уверены, что вы по достоинству оцените эти креативные решения и непременно захотите, чтобы они появились в вашей жизни.
1. Скамейка с USB-портами, которая заряжается от солнечных батарей
2. Это табло в аэропорту Осло показывает, сколько минут займет путь к выходу на посадку
3. Свободные места для парковки подсвечены зеленым, занятые — красным
4. Уютная автобусная остановка
5. Тротуар для активных пользователей смартфонов
6. Робот по имени Марти оповещает работников супермаркета, если в зале нужно убраться
7. Бесплатные фрукты для детей младше 10 лет
8. Кофейня, в которой нет Wi-Fi
«У нас нет Wi-Fi. Поговорите друг с другом. Притворитесь, что сейчас 1995-й».
9. Трамваям в Севилье не нужны «рога» — они заряжаются на каждой остановке
10. В этой тележке есть держатели для стакана и смартфона, а также путеводитель по отделам супермаркета
11. А на тележке в шведском супермаркете вы найдете карту торгового зала
12. Этот переулок настолько узкий, что без светофора тут не разойтись
13. Миниатюрная библиотека возле дороги
14. Торговый автомат со свежевыжатым апельсиновым соком в Риге (Латвия)
15. А в Германии популярны автоматы с сосисками и картофельным салатом
16. Качели, которые позволяют родителям качаться вместе с ребенком
17. Уборная, в которой есть полка для телефона
18. Питьевой фонтан для людей и собак
19. Эта доска демонстрирует, как именно готовится ваш кофе
20. Перила с насосом для велосипедов
21. «Зеленый» поезд в Польше
22. Груша для битья, расположенная прямо на улице в Нью-Йорке. Не секрет, что раздраженным жителям мегаполисов очень нужна разрядка
23. Два в одном — скамейка и ограда
24. В этом японском магазине на витрине с конфетами есть коробка-образец, которая показывает, что именно находится внутри, так что вы больше не купите «кота в мешке»
Какой предмет из нашей подборки вы хотели бы видеть в своем городе?
Фото на превью Donttakethisthewrongway