20+ вещей, которые должны появиться в каждом городе

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Жизнь в мегаполисе — это не только огромные возможности и насыщенные событиями будни, но еще и ежедневный стресс и масса мелких неудобств. К счастью, среди городских жителей есть одаренные дизайнеры и просто неравнодушные люди, которым в голову приходят блестящие идеи по улучшению нашего быта. К примеру, путеводитель по отделам и держатель для смартфона на тележке в супермаркете или питьевой фонтан, воспользоваться которым можете не только вы, но и ваш питомец.

Мы в AdMe.ru уверены, что вы по достоинству оцените эти креативные решения и непременно захотите, чтобы они появились в вашей жизни.

1. Скамейка с USB-портами, которая заряжается от солнечных батарей

2. Это табло в аэропорту Осло показывает, сколько минут займет путь к выходу на посадку

3. Свободные места для парковки подсвечены зеленым, занятые — красным

4. Уютная автобусная остановка

5. Тротуар для активных пользователей смартфонов

6. Робот по имени Марти оповещает работников супермаркета, если в зале нужно убраться

Marty the robot is following me around at Stop &Shop.. Spooky! pic.twitter.com/0ewXjo07kF — Charles Orloff (@charlesorloff) June 16, 2019

7. Бесплатные фрукты для детей младше 10 лет

8. Кофейня, в которой нет Wi-Fi

«У нас нет Wi-Fi. Поговорите друг с другом. Притворитесь, что сейчас 1995-й».

9. Трамваям в Севилье не нужны «рога» — они заряжаются на каждой остановке

10. В этой тележке есть держатели для стакана и смартфона, а также путеводитель по отделам супермаркета

11. А на тележке в шведском супермаркете вы найдете карту торгового зала

12. Этот переулок настолько узкий, что без светофора тут не разойтись

13. Миниатюрная библиотека возле дороги

14. Торговый автомат со свежевыжатым апельсиновым соком в Риге (Латвия)

15. А в Германии популярны автоматы с сосисками и картофельным салатом

16. Качели, которые позволяют родителям качаться вместе с ребенком

17. Уборная, в которой есть полка для телефона

18. Питьевой фонтан для людей и собак

19. Эта доска демонстрирует, как именно готовится ваш кофе

20. Перила с насосом для велосипедов

21. «Зеленый» поезд в Польше

22. Груша для битья, расположенная прямо на улице в Нью-Йорке. Не секрет, что раздраженным жителям мегаполисов очень нужна разрядка

23. Два в одном — скамейка и ограда

24. В этом японском магазине на витрине с конфетами есть коробка-образец, которая показывает, что именно находится внутри, так что вы больше не купите «кота в мешке»

Какой предмет из нашей подборки вы хотели бы видеть в своем городе?