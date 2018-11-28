20+ советов от стилистов, как носить вещи oversize и не выглядеть большой

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Стиль oversize давно завоевал наши сердца и не собирается сдавать позиции. Еще бы, эта просторная одежда суперудобная и уютная, а носить ее так же приятно, как разгуливать по дому в футболке своего парня. Причем правильно подобранная вещь oversize — это не только комфортно, но и очень стильно.

Мы в AdMe.ru изучили рекомендации стилистов и теперь знаем, как выбрать такую одежду oversize, в которой вы будете выглядеть не как большая гусеница, а как дама с отличным вкусом.

Как правильно подобрать размер, цвет и фактуру одежды oversize?

Какого размера должны быть вещи oversize? Считается, что на 2 размера больше вашего. На 1 размер больше — это «чуть великовато», но не oversize. Высокие худенькие девушки могут позволить себе одежду на 3–4 размера больше, это подчеркнет их хрупкость. Кроме того, сейчас существует множество одежды так называемого «универсального» размера, который на большинстве фигур будет смотреться именно как oversize. Как не нарушить пропорции фигуры? Чтобы в такой одежде не быть похожей на бесформенный мешок картошки, подчеркните талию с помощью ремня. Оставляйте некоторые участки кожи обнаженными (плечо, выглядывающее из «растянутого» свитера, или ноги в тонких колготках, глубокий вырез, закатанные рукава), таким образом красивые изгибы вашего тела не потеряются в массе ткани. Девушкам с типом фигуры «перевернутый треугольник» (широкие плечи, узкие бедра) лучше избегать сочетания «объемный верх — узкий низ». Зато вам отлично подойдет низ в стиле oversize: широкие брюки, просторные джинсы-бойфренды. Носите их с облегающим верхом.

Подходят ли вещи oversize для тех, у кого есть лишний вес? Общепринятое мнение — нет, они сделают фигуру еще более громоздкой, поэтому пышкам лучше носить одежду своего размера, не больше и не меньше. Но некоторые дизайнеры не столь категоричны и предлагают поиграть с аксессуарами, например добавить в свой образ объемный теплый шарф. Стоит ли сочетать вещи oversize между собой? Сочетать в одном наряде бесформенный верх и низ так, чтобы это смотрелось гармонично, сможет разве что именитый дизайнер. Поэтому лучше не рисковать и не надевать больше одной вещи, опять же, чтобы не нарушать пропорции. Какие цвета самые выигрышные для стиля oversize? Это нейтральные и пастельные тона: все оттенки белого, черного, серого, бежевого. С яркими цветами нужно быть осторожнее, так как на фоне броской вещи большого размера могут потеряться все остальные части гардероба да и вы сами. Но смелые модницы могут и рискнуть. Помните, что в данном случае лучше играть не с цветами, а с фактурами тканей. Сочетайте грубые ткани с мягкими, пушистые — с гладкими. Старайтесь избегать чрезмерно ярких и вычурных деталей на oversize-одежде (очень крупный узор, большие карманы, аппликация). Они могут сыграть с вами злую шутку: и без того немаленькая вещь окончательно вас проглотит, особенно если вы небольшого роста.

Какие аксессуары и обувь подойдут к одежде oversize? Лучше ограничиться одним ярким аксессуаром или украшением либо вообще обойтись без них, чтобы не перегружать образ. Чтобы визуально вытянуть силуэт, выбирайте обувь на каблуках или высокой платформе. Также с вещами oversize, в том числе с широкими брюками и юбками, отлично смотрится обувь с острым носом.

Наилучшие сочетания для стиля oversize

«Широкий верх — узкий низ» — самое простое и универсальное сочетание. Чтобы сделать его интереснее, добавьте акценты: небрежно заправьте один край oversize-рубашки или свитера в брюки. Или наденьте поверх бесформенного верха очень модную сейчас поясную сумку. Что еще кроме узких брюк можно носить с объемным верхом? На самом деле вариантов множество. Если свитер или рубашка oversize достаточно длинные, можно носить их как платье с легинсами или колготками. Сюда отлично подойдут высокие сапоги-ботфорты.

Легкое платье из тонкой ткани в сочетании с объемным джемпером или кардиганом смотрится прекрасно, а с oversize-пиджаком в мужском стиле — особенно очаровательно. Будто заботливый кавалер снял пиджак со своего плеча и накинул на вас.

Oversize-верх можно сочетать с разными юбками и шортами. Например, большая футболка и узкая мини-юбка — отличный выбор для лета. Про юбки средней длины тоже не забываем — бесформенный трикотажный свитер можно надеть с юбкой из легкой летящей ткани или с узкой юбкой-карандашом. Подберите подходящий пояс и обувь на каблуке, и вы будете неотразимы. Бесформенный джемпер или рубашка и короткие шорты — выбор для тех, кто хочет сделать акцент на своих длинных стройных ногах.

Существует множество вариантов oversize-платьев. Для ленивых спокойных дней отлично подойдут просторные платья-балахоны, не сковывающие движений. Для выходов в свет стоит выбрать более изысканное oversize-платье, имеющее достаточно четкую форму. Можно дополнить наряд обувью на каблуке и ярким аксессуаром.

Рубашка на пару размеров больше вашего — стильный повседневный вариант, годящийся и для офиса, и для прогулок. Надевайте с любимыми джинсами или брюками.

Как правильно подобрать верхнюю одежду oversize?

Грядет зима, и сейчас это особенно актуально. Пальто, пуховики и шубы oversize в этом сезоне на пике моды. Обратите внимание на линию плеч в классическом пальто. Она не должна быть намного длиннее вашей естественной линии и слишком сильно свисать вниз. Также и рукава могут быть чуть длиннее обычного, но не чересчур. Вы не должны тонуть в пальто.

Она не должна быть намного длиннее вашей естественной линии и слишком сильно свисать вниз. Также и рукава могут быть чуть длиннее обычного, но не чересчур. Вы не должны тонуть в пальто. Идеальная длина для пальто oversize такая же, как для платьев, которые вы обычно носите. Важное правило для невысоких девушек: выбирайте не слишком длинные модели. То же самое касается пуховиков. Высокие барышни могут позволить себе макси-длину, доходящую до середины икры. Миниатюрным лучше выбрать модель средней длины или укороченную. Хотите подчеркнуть фигуру — наденьте пояс.

такая же, как для платьев, которые вы обычно носите. Важное правило для невысоких девушек: выбирайте не слишком длинные модели. То же самое касается пуховиков. Высокие барышни могут позволить себе макси-длину, доходящую до середины икры. Миниатюрным лучше выбрать модель средней длины или укороченную. Хотите подчеркнуть фигуру — наденьте пояс. Не забывайте о пропорциях. Если вы приобрели очень объемный верх, например пушистую меховую oversize-шубу, то идеальная пара для нее — узкие брюки.

Сейчас невероятно популярны oversize-пуховики. Еще бы, ты будто завернулся в мягкое уютное одеялко да так и пошел на улицу. Существует множество моделей на любой вкус. Любите спортивный стиль и не любите заморачиваться? Выбирайте объемный пуховик любого нейтрального цвета и спокойно носите с джинсами или спортивными штанами и кроссовками на толстой подошве. Хотите выглядеть элегантно даже в пуховом одеяле? Обратите внимание на необычные модели из «люксовых» материалов, например бархата или жаккарда, асимметричный крой, подберите изящные аксессуары и обувь на широком толстом каблуке.

Если пуховик имеет зауженный или прямой крой (а не расширяющийся книзу), можно поэкспериментировать с юбками средней длины с летящим подолом. Укороченный объемный пуховик классно смотрится в ансамбле с брюками клеш.

С мешковатыми пуховиками отлично смотрятся всевозможные трикотажные шапочки, меховые шапки. Стильный образ в стиле спортшик получится из сочетания oversize-пуховика с кепкой. Утонченные натуры могут попробовать сочетать пуховик с ярким беретом и длинной юбкой.

всевозможные трикотажные шапочки, меховые шапки. Стильный образ в стиле спортшик получится из сочетания oversize-пуховика с кепкой. Утонченные натуры могут попробовать сочетать пуховик с ярким беретом и длинной юбкой. Помните, что массивный пуховик, особенно яркого цвета, — самая броская деталь вашего образа, поэтому остальные части ансамбля должны быть достаточно сдержанными.

А вы любите одежду oversize? Или предпочитаете носить вещи только своего размера?