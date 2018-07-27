20+ пугающе реалистичных примеров боди-арта от мастера из Сербии (Чего только стоит голова-пепельница)

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Работы сербского визажиста Мирьяны Кики Милошевич никак не назовешь просто макияжем или боди-артом. С помощью кистей и красок Мирьяна может скрутить свое тело в узел или заплести в косичку, превратиться в ужасающего монстра или даже сделать свою голову полностью невидимой. Сейчас у Мирьяны есть собственная студия боди-арта и визажа Kika studio, тысячи подписчиков в инстаграме и фейсбуке, а ролики на ютьюбе, где она показывает свои невероятные перевоплощения, набирают миллионы просмотров. А ведь когда-то начинающий визажист не могла найти работу и раскрашивала детские лица на праздниках.

Мы в AdMe.ru сильно впечатлились работами Мирьяны и хотим показать их вам. Они могут восхищать или вызывать отвращение, но точно не оставят равнодушными. История визажиста из Сербии в очередной раз доказывает, как важно не сдаваться и не закапывать свой талант в землю.

Так девушка выглядит в реальной жизни

А вот так, когда создает фантастические оптические иллюзии на своем теле. Выглядит жутко и завораживающе одновременно

Косичка из тела — легко

С помощью черной краски художница может заставить любую часть своего тела исчезнуть

Или понарошку проткнуть себя

Или поселить в себе милого монстра

Эту работу визажист описала как «яма в душе», и она точно отражает состояние, которое хоть раз бывало у каждого из нас

На эту работу Мирьяну вдохновил музыкальный клип группы The Chemical Brothers

Некоторые работы девушки наполнены глубоким смыслом и привлекают внимание к важным социальным проблемам, например, к вреду от курения. Устрашающие картинки на пачках сигарет отдыхают рядом с этим персонажем

Впрочем, по поводу тех, кто слишком увлекается здоровым образом жизни, Мирьяна тоже иронизирует

Эта работа — протест против насилия над женщинами

Работы Мирьяны для национального конкурса Сербии по фейс-арту

У визажиста очень точно получается копировать образы разных киногероев и персонажей мультфильмов. Это Фэй — персонаж анимационного фильма «Монстры на каникулах»

Это Мертвая невеста из картины Тима Бертона

А это — жених Мертвой невесты. Согласитесь, стопроцентное попадание

Имельда из «Тайны Коко»

Вот таких невероятно реалистичных монстров Мирьяна создает на Хеллоуин

В этом видеоролике показан увлекательный процесс перевоплощений Мирьяны. Художница говорит, что одни образы у нее получаются быстро, а на другие уходит 8–9 часов. Но результат стоит потраченных усилий

А вы бы хотели, чтобы у вас на теле нарисовали нечто подобное?