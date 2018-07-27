20+ пугающе реалистичных примеров боди-арта от мастера из Сербии (Чего только стоит голова-пепельница)
Работы сербского визажиста Мирьяны Кики Милошевич никак не назовешь просто макияжем или боди-артом. С помощью кистей и красок Мирьяна может скрутить свое тело в узел или заплести в косичку, превратиться в ужасающего монстра или даже сделать свою голову полностью невидимой. Сейчас у Мирьяны есть собственная студия боди-арта и визажа Kika studio, тысячи подписчиков в инстаграме и фейсбуке, а ролики на ютьюбе, где она показывает свои невероятные перевоплощения, набирают миллионы просмотров. А ведь когда-то начинающий визажист не могла найти работу и раскрашивала детские лица на праздниках.
Мы в AdMe.ru сильно впечатлились работами Мирьяны и хотим показать их вам. Они могут восхищать или вызывать отвращение, но точно не оставят равнодушными. История визажиста из Сербии в очередной раз доказывает, как важно не сдаваться и не закапывать свой талант в землю.
Так девушка выглядит в реальной жизни
А вот так, когда создает фантастические оптические иллюзии на своем теле. Выглядит жутко и завораживающе одновременно
Косичка из тела — легко
С помощью черной краски художница может заставить любую часть своего тела исчезнуть
Или понарошку проткнуть себя
Или поселить в себе милого монстра
Эту работу визажист описала как «яма в душе», и она точно отражает состояние, которое хоть раз бывало у каждого из нас
На эту работу Мирьяну вдохновил музыкальный клип группы The Chemical Brothers
Некоторые работы девушки наполнены глубоким смыслом и привлекают внимание к важным социальным проблемам, например, к вреду от курения. Устрашающие картинки на пачках сигарет отдыхают рядом с этим персонажем
Впрочем, по поводу тех, кто слишком увлекается здоровым образом жизни, Мирьяна тоже иронизирует
Эта работа — протест против насилия над женщинами
Работы Мирьяны для национального конкурса Сербии по фейс-арту
У визажиста очень точно получается копировать образы разных киногероев и персонажей мультфильмов. Это Фэй — персонаж анимационного фильма «Монстры на каникулах»
Это Мертвая невеста из картины Тима Бертона
А это — жених Мертвой невесты. Согласитесь, стопроцентное попадание
Имельда из «Тайны Коко»
Вот таких невероятно реалистичных монстров Мирьяна создает на Хеллоуин
В этом видеоролике показан увлекательный процесс перевоплощений Мирьяны. Художница говорит, что одни образы у нее получаются быстро, а на другие уходит 8–9 часов. Но результат стоит потраченных усилий
А вы бы хотели, чтобы у вас на теле нарисовали нечто подобное?
Фото на превью kikastudio / instagram