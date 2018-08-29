20+ примеров, когда к дизайну привычных вещей подошли со всей душой
У некоторых дизайнеров воображение работает на всю мощь, и благодаря этому привычные вещи обретают совершенно новый вид или функциональность. Взять, например, книгу, которая при раскрытии превращается в настольную лампу. Или люстры, которые умеют распускаться словно цветы. Благодаря подобным необычным предметам жить в нашем мире становится куда интереснее.
AdMe.ru собрал 20+ вещей от дизайнеров, которые определенно заслуживают прибавки к зарплате.
1. Коробочка для попкорна, на которой зашифрованы популярные фильмы и мультфильмы
2. До мелочей продуманная упаковка
3. Эта вилка и ложка выглядят как садовые инструменты
4. Этот киоск с пончиками оформлен в виде приоткрытой коробки с выпечкой
5. Автобус в Копенгагене
6. Обычные наушники, но способ расположения в упаковке выделяет их из толпы аналогичных
7. Стоит взглянуть на плитку, и сразу понятно, что ты в Национальном почтовом музее, США
8. Коробочка для кольца
9. Плакат против утилизации ядерных отходов
10. Мой молочный коктейль принесли в лампочке
11. Задний фонарь Renault Fluence содержит логотипы Renault
12. Раскрытые книги превращаются в настольные лампы
13. Реклама шумоподавляющих наушников
14. Гипнотизирующий футляр для очков
15. Лестница, которая запутывает пространство
16. Пройти мимо этих банок и не обратить на них внимания — невозможно
17. Потолок этого бара на пляже во время легкого ветра вводит в транс
18. Для поклонников Ван Гога
19. Эти светильники распускаются словно цветы
20. «В Австралии нашел лучшую подставку под пиво, которую я когда-либо видел»
21. Гараж для мотоцикла
Фото на превью ATrueAlpha / reddit, Msim12345 / reddit