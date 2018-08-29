20+ примеров, когда к дизайну привычных вещей подошли со всей душой

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У некоторых дизайнеров воображение работает на всю мощь, и благодаря этому привычные вещи обретают совершенно новый вид или функциональность. Взять, например, книгу, которая при раскрытии превращается в настольную лампу. Или люстры, которые умеют распускаться словно цветы. Благодаря подобным необычным предметам жить в нашем мире становится куда интереснее.

AdMe.ru собрал 20+ вещей от дизайнеров, которые определенно заслуживают прибавки к зарплате.

1. Коробочка для попкорна, на которой зашифрованы популярные фильмы и мультфильмы

2. До мелочей продуманная упаковка

3. Эта вилка и ложка выглядят как садовые инструменты

4. Этот киоск с пончиками оформлен в виде приоткрытой коробки с выпечкой

5. Автобус в Копенгагене

6. Обычные наушники, но способ расположения в упаковке выделяет их из толпы аналогичных

7. Стоит взглянуть на плитку, и сразу понятно, что ты в Национальном почтовом музее, США

8. Коробочка для кольца

9. Плакат против утилизации ядерных отходов

10. Мой молочный коктейль принесли в лампочке

11. Задний фонарь Renault Fluence содержит логотипы Renault

12. Раскрытые книги превращаются в настольные лампы

13. Реклама шумоподавляющих наушников

14. Гипнотизирующий футляр для очков

15. Лестница, которая запутывает пространство

16. Пройти мимо этих банок и не обратить на них внимания — невозможно

17. Потолок этого бара на пляже во время легкого ветра вводит в транс

18. Для поклонников Ван Гога

19. Эти светильники распускаются словно цветы

20. «В Австралии нашел лучшую подставку под пиво, которую я когда-либо видел»