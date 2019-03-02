20 поразительных скульптур, от которых перехватывает дыхание

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Если хотите заново испытать ощущения от первой любви, просто посмотрите на какое-нибудь произведение искусства. Исследование показало, что при виде художественных творений в мозгу естественным образом запускается реакция удовольствия и мы испытываем те же эмоции, что и при влюбленности. При осмыслении произведения искусства происходит выброс дофамина — химического вещества, вызывающего ощущение счастья.

Так что настройтесь испытать высокие чувства, ведь AdMe.ru составил коллекцию скульптур, которые непременно порадуют глаз.

1. Она полностью погружена в раздумья

2. Каждая из них соткана из сотен проволочек

3.

— Я умею петь. А ты что умеешь?

— А я умею превращать камень в тончайшую вуаль.

4. Это все сделано из дерева

5. Будда XXI века

6. Это не вода

7. Вот так наряд!

8. Она держит вес океанов на своих плечах

9. Еще одна резьба по дереву

10. Можно посмотреть прямо сквозь меня

11. Нам всем порой нужна поддержка

12. Кто бы мог подумать, что бабушка глиняная

13. Готовы поспорить, это напомнит вам другое произведение искусства

14. Скульптура, которая отогреет ваше сердце

15. Кажется, из этого невозможно получить тень Майкла Джексона

16. «Чудесное путешествие» — арт-инсталляция в городе Дохе, запечатлевшая развитие жизни человека

17. Целый пейзаж вокруг ее лица

18. Так выглядит свобода

19. Золотая рыбка пропала. Подождите, что?

20. Здесь точно все завязано на физике. Как именно? Без понятия

Бонус: цифровое искусство. Добро пожаловать в 2090-й!

Какая скульптура ваша любимая? Если знаете, какой работой можно дополнить список, поделитесь с нами!