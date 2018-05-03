20 пляжных образов от легендарных актрис XX века, у которых можно позаимствовать идею и для себя

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Легендарные кинодивы прошлого века и в наше время считаются иконами стиля. Они блистали на экране, на красных ковровых дорожках и на лучших курортах мира, демонстрируя свои великолепные фигуры и диктуя пляжную моду. В преддверии летнего сезона мы решили вспомнить лучшие образы в купальниках, продемонстрированные знаменитыми актрисами XX века на отдыхе или на экране. Тем более что в 2018 году стиль ретро в пляжной моде снова на гребне волны.

AdMe.ru сделал для вас подборку снимков, на которых звезды мирового кинематографа XX века запечатлены в потрясающих винтажных купальниках.

Мэрилин Монро

В архивах сохранилось достаточно много снимков разнообразных пляжных образов Мэрилин. И на всех она выглядит очаровательно. А образ актрисы в слитном красном купальнике из фильма «Как выйти замуж за миллионера» является одним из самых эффектных и запоминающихся появлений в купальном костюме в мировом кинематографе.

Ава Гарднер

Ава Гарднер считалась одной из красивейших женщин своего времени, она сводила мужчин с ума своими грациозными повадками дикой кошки. Эта кошачья пластика читается и в ее фотографиях, где актриса позирует в купальниках.

Брижит Бардо

Брижит Бардо впервые появилась в раздельном купальнике на экране в 1952 году в фильме «Манина, девушка в бикини» и стала одним из главных популяризаторов этого вида одежды на пляжах пуританской Европы в 50-е годы прошлого века. А белый купальный костюм, украшенный кружевом и рюшами, в котором Брижит появилась в фильме «Частная жизнь», покоряет с первого взгляда (фото справа).

Софи Лорен

На снимке слева 16-летняя София дефилирует в атласном купальнике по подиуму на конкурсе «Мисс Италия» 1950 года. Конкурс стал для девушки судьбоносным: она получила звание «Мисс Элегантность» и познакомилась с кинопродюсером Карло Понти, который в будущем стал ее мужем. А на снимке справа — блистательная кинодива, которую весь мир узнал под именем Софи Лорен.

Грейс Келли

Утонченная Грейс Келли выглядит в белом купальном костюме столь же стильно и благородно, как и в платьях от кутюр. Этот снимок был сделан на Ямайке в 1955 году Хауэллом Конантом, которого можно назвать персональным фотографом Грейс.

Элизабет Тейлор

Голливудская ассоциация иностранной прессы оценила драматический талант Элизабет Тейлор, наградив ее «Золотым глобусом» за роль в фильме «Внезапно, прошлым летом». А зрителей покорил в том числе и образ Элизабет в белом купальнике, в котором актриса появлялась в кадре (фото справа).

Роми Шнайдер

Немецко-французская актриса всегда одевалась с большим вкусом. И выбор пляжной одежды не исключение: Роми хороша как в светлом, так и в темном купальнике.

Урсула Андресс

Урсула Андресс сыграла в самом первом фильме бондианы «Доктор Ноу» и стала первой девушкой Бонда. Урсула до сих пор считается одной из самых сексапильных девушек Джеймса Бонда, а сцену ее выхода на пляж из моря в белом бикини сравнивают с картиной Боттичелли «Рождение Венеры». Купальник с пряжкой и ножом на поясе стал легендарным и был продан на аукционе в 2001 году за $ 59 755.

Катрин Денев

От Катрин Денев в белоснежном бикини просто невозможно отвести взгляд. Снимок сделан в Сен-Тропе в 1962 году.

Ширли Итон

Еще одна девушка Бонда в нашей подборке: Ширли сыграла красотку Джилл Мастерсон в фильме «Голдфингер». 7-минутная роль сделала актрису звездой. В фильме она появляется в раздельном черном купальнике.

Рита Хейворт

Рыжеволосая Рита Хейворт — настоящая богиня золотого века Голливуда. Особую любовь Рита питала к раздельным купальникам с высокой талией и с удовольствием позировала в них фотографам. Но и в закрытом алом купальнике она просто великолепна.

Бонус: стиль ретро — один из главных трендов в современной пляжной моде

Стиль ретро победоносно шествует по подиумам всего мира, и пляжную моду этот тренд тоже не обошел стороной. В ретро-купальнике сложно остаться незамеченной, а его фасон позволяет скорректировать силуэт фигуры, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. В частности, такой купальник: стройнит;

визуально удлиняет ноги;

подчеркивает женственность силуэта;

позволяет скрыть небольшой животик (в случае его наличия), тем более что современные модели оснащаются зонами утягивания и способны сгладить несовершенства фигуры;

акцентирует внимание на талии, одновременно визуально делая ее более тонкой и изящной.

Cовременные знаменитости тоже останавливают свой выбор на купальниках в стиле ретро