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20+ простых, но таких гениальных решений, которые хорошо бы внедрить повсюду

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Ежедневно изобретатели, инженеры и дизайнеры по всему миру трудятся не покладая рук, чтобы наша с вами жизнь стала проще и комфортнее. Они стараются сделать так, чтобы даже привычные вещи стали в несколько раз круче и полезнее. Одним из них, к примеру, удается «заново» придумать вешалку, другим — «додумать» светофор, а третьим — усовершенствовать лифт. Эти умы на своем примере доказывают, что прогресс не стоит на месте.

Пользователи сети из разных уголков мира похвастались новшествами, с которыми им довелось столкнуться в стенах университета, аэропорту, лифте или просто тогда, когда они прогуливались по городу. Нам в AdMe.ru показалось, что эти задумки настолько гениальны, что их пора реализовывать повсеместно.

Вешалки в одном парижском магазине позволяют покупателям выбрать другой размер одежды прямо из примерочной: они оповещают консультантов, и те приносят нужный вариант

© HammrTime330 / Reddit

В этом лифте кнопки можно нажимать не только руками, но и ногами

© PlasticRuester / Reddit

Поручни в этом трамвае не соприкасаются с полом, что значительно облегчает процесс уборки

© SockPants / Reddit

В японском метро на некоторых лестницах есть наклейки, показывающие, сколько калорий вы сжигаете, поднимаясь по ним

© CplMaersk / Reddit

Туалеты в аэропорту Провиденса имеют автоматические диспенсеры одноразовых сидений для унитаза

© coming_up_poppies / Reddit

В уборной в продуктовом магазине «Вегманс» есть дозатор жидкости для полоскания рта

© MasonNasty / Reddit

«В моем университете есть стоянка для скейтбордов, запирающаяся на ключ»

© heidiblooms / Reddit

«Автомат для утилизации жевательных резинок, установленный в нашем городе»

© accutetea / Reddit

В этом аэропорту есть специально оборудованная «уборная» для ваших четвероногих любимцев

© Vikko / Reddit

«Остановился в отеле, в котором на стене есть беспроводная зарядка»

© Wet-Popcorn / Reddit

«В таллинском аэропорту в одной из мужских уборных есть пошаговая инструкция по завязыванию галстука»

© Suslik1415 / Reddit

Автобусная остановка с небольшой библиотекой в Бретани, Франция

© skribobby / Reddit

В Сингапуре на некоторых пешеходных переходах пожилые люди могут приложить свою идентификационную карту к специальному устройству и получить дополнительное время на то, чтобы перейти улицу

© stephendziedzic / Twitter

«В этом аэропорту есть станции беспроводной зарядки, встроенные во все подлокотники сидений»

© aloe-ha / Reddit

«В больничных палатах в моем городе на потолке есть экраны, имитирующие окно»

© Perikinkle / Reddit

В примерочной этого магазина вешалки промаркированы так, чтобы было удобнее выбирать себе одежду

© TARDIS40TT / Reddit

«Да. Может быть. Нет».

«В библиотеке моего университета установлен аппарат по продаже USB-флешек»

© TheGingeraffe44 / Reddit

«Дверца кабины в отеле, в котором я остановился, позволяет включить душ перед тем, как туда зайти»

© Tin_Can5 / Reddit

При помощи этого приспособления дверь общественного туалета можно открыть ногой

© manticor225 / Reddit

Продуктовый магазин установил специальные будки, где на время покупок покупатели могут оставить своих питомцев

© Teal_Raven / Reddit

Теперь вы точно все видели: вендинговый аппарат по продаже лосося

© _ReaperPotato_ / Reddit

А что интересного есть в вашем городе? Какая из этих задумок вам показалось наиболее интересной?

Фото на превью HammrTime330 / Reddit
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