20+ простых, но таких гениальных решений, которые хорошо бы внедрить повсюду

Ежедневно изобретатели, инженеры и дизайнеры по всему миру трудятся не покладая рук, чтобы наша с вами жизнь стала проще и комфортнее. Они стараются сделать так, чтобы даже привычные вещи стали в несколько раз круче и полезнее. Одним из них, к примеру, удается «заново» придумать вешалку, другим — «додумать» светофор, а третьим — усовершенствовать лифт. Эти умы на своем примере доказывают, что прогресс не стоит на месте.

Пользователи сети из разных уголков мира похвастались новшествами, с которыми им довелось столкнуться в стенах университета, аэропорту, лифте или просто тогда, когда они прогуливались по городу. Нам в AdMe.ru показалось, что эти задумки настолько гениальны, что их пора реализовывать повсеместно.

Вешалки в одном парижском магазине позволяют покупателям выбрать другой размер одежды прямо из примерочной: они оповещают консультантов, и те приносят нужный вариант

В этом лифте кнопки можно нажимать не только руками, но и ногами

Поручни в этом трамвае не соприкасаются с полом, что значительно облегчает процесс уборки

В японском метро на некоторых лестницах есть наклейки, показывающие, сколько калорий вы сжигаете, поднимаясь по ним

Туалеты в аэропорту Провиденса имеют автоматические диспенсеры одноразовых сидений для унитаза

В уборной в продуктовом магазине «Вегманс» есть дозатор жидкости для полоскания рта

«В моем университете есть стоянка для скейтбордов, запирающаяся на ключ»

«Автомат для утилизации жевательных резинок, установленный в нашем городе»

В этом аэропорту есть специально оборудованная «уборная» для ваших четвероногих любимцев

«Остановился в отеле, в котором на стене есть беспроводная зарядка»

«В таллинском аэропорту в одной из мужских уборных есть пошаговая инструкция по завязыванию галстука»

Автобусная остановка с небольшой библиотекой в Бретани, Франция

В Сингапуре на некоторых пешеходных переходах пожилые люди могут приложить свою идентификационную карту к специальному устройству и получить дополнительное время на то, чтобы перейти улицу

«В этом аэропорту есть станции беспроводной зарядки, встроенные во все подлокотники сидений»

«В больничных палатах в моем городе на потолке есть экраны, имитирующие окно»

В примерочной этого магазина вешалки промаркированы так, чтобы было удобнее выбирать себе одежду

«Да. Может быть. Нет».

«В библиотеке моего университета установлен аппарат по продаже USB-флешек»

«Дверца кабины в отеле, в котором я остановился, позволяет включить душ перед тем, как туда зайти»

При помощи этого приспособления дверь общественного туалета можно открыть ногой

Продуктовый магазин установил специальные будки, где на время покупок покупатели могут оставить своих питомцев

Теперь вы точно все видели: вендинговый аппарат по продаже лосося