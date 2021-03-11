20 человек, которые столкнулись с крутым сервисом и немного обалдели

Некоторые компании настолько хорошо наладили сервис, что каждый клиент будет чувствовать себя VIP. Ведь забота и уважение к потребителям часто проявляются в маленьких приятностях. Например, добавить полезный сюрприз в набор с товаром, еще больше упростить его использование или выполнить небольшую прихоть заказчика, даже если это не по уставу.

Мы в AdMe.ru искренне порадовались за героев нашей подборки, которым посчастливилось на себе ощутить все прелести крутого сервиса.

«Заказали на ужин пиццу. В комментах от балды написал просьбу нарисовать котят на коробке для сына»

«Я получил предупреждение за то, что оставил свой ноутбук без присмотра в библиотеке»

«Государственная библиотека Квинсленда. Если у нас было время, чтобы оставить вам эту карточку, то у вора точно было бы достаточно времени, чтобы украсть ваши вещи. Держите ваши сумки и вещи постоянно при себе».

«Я попросил по 3 пакетика всех сортов острого соуса, но вместо 12 упаковок получил целых 59!»

«В отеле, где я остановился, есть полка для душа, доступная как изнутри, так и снаружи»

«В этом продуктовом магазине упаковки с орехами и другими закусками стоят перевернутыми, чтобы можно было видеть их содержимое более четко»

«Зашел недавно в магазин и увидел эту кнопку. Никаких звонков менеджеру или директору, тем более горячих линий. Тык — и все готово»

«Был в ветклинике, у администратора стоит вазочка с угощением для собак»

«На этой упаковке зубной нити видно, сколько дней осталось до того, когда нужно будет покупать новую»

«60 дней. 30 дней. 2 недели».

«Я беременна. Заказала сырную кесадилью и сказала: „Я знаю, это странно, но можно мне еще и горчицу?“ И вот что получила»

«На здоровье».

«Этот чемодан может сам взвесить свое содержимое»

«Моя пищевая пленка только что сказала мне добавить ее в список вещей, которые нужно купить!»

«Я почти закончилась! Добавь меня в список покупок».

«Я бы хотел равиоли с реально неразумным количеством сыра пармезан, пожалуйста»

«Этот телевизор смоделирован так, чтобы провода, подключенные к нему, не мешали»

«На упаковке моего принтера была ручка, чтобы его было удобнее доставать из коробки»

«Мой муж заказал мороженое и попросил „столько орешков, сколько вы можете мне дать“. Он с радостью использовал их все»

«Купил коробку шурупов, а внутри оказалась бита для них»

«Книги внизу повернуты так, чтобы можно было прочитать их название без надобности наклоняться»

«Питер, маршрут автобуса в Пулково. В салоне показывается табло вылета / прилета самолетов. Очень удобно. Спасибо тем, кто это придумал»

«На крышке этой бутылки с яблочным соком вырезана стрелка, указывающая, куда нужно крутить, чтобы ее открыть»

«Сын коллекционирует марвел-персонажей из киндера. Все никак не могли найти Халка. На днях купили сразу коробку, 12 штук. И, о чудо, в самом последнем попался Халк, но без ног»

«Сын расстроился сильно, ведь за свои карманные деньги покупает. Решил написать компании с просьбой продать отдельно фигурку Халка, описал ситуацию. Извинились и сказали вышлют бесплатно. Сегодня ждал такой сюрприз».

«Халка положили, в правом углу яйцо желтое лежит».