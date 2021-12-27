20+ идей для новогоднего маникюра, на который не жаль потратить ни время, ни деньги

Грядут новогодние праздники и каникулы, а это значит, есть дополнительный повод порадовать себя и посвятить несколько часов своему имиджу. Новый маникюр — это отличный и проверенный способ быстро поднять себе настроение. Тем более что в такое сказочное время можно позволить себе довольно смелые варианты.

Мы в AdMe.ru искренне порадовались за девушек, которые уже успели обзавестись зимним маникюром, и надеемся, что какие-то из идей вдохновят на перемены и вас.

Какая рука вам нравится больше — левая или правая?

«Серьезно? Клиентка определенно должна была заплатить вам больше, даже если вы ее об этом не просили»

«За работу было заплачено $ 65. Ногти расписаны вручную».

Праздничные ногти

Отличные ногти, особенно Рудольф

Настоящий зимний лес

«Разноцветные огоньки и любимая рождественская игрушка моей собаки»

«Маникюр занял у меня целую вечность. Я второй раз в жизни работаю с гелем»

Отличная идея для встречи года Тигра

Каждый ноготок как произведение искусства

Маникюр для Снегурочки

Такой дизайн явно не займет много времени, а выглядит эффектно

Рождественское омбре со снежинками

Этот маникюр будет идеально сочетаться со свитером с оленями

Новогоднее настроение обеспечено

Простые рождественские ногти

«Я очень довольна результатом!»

Мизинчик-Санта

Почему бы не поэкспериментировать с французским маникюром и не превратить ногти в шапочки Санты?

Еще одна вариация на тему французского маникюра

Когда хочется разглядывать каждый ноготок

Для тех, кто любит минимализм

Какое же Рождество без омелы?

Кто сказал, что оригинальный дизайн возможен только на длинных ногтях?