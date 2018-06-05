20 фотографий, которые доказывают, что мир никогда не перестанет нас удивлять

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы когда-нибудь видели мускулистого кота, бар с окошком напитков навынос или алмазную шахту? Если нет, то тогда эта подборка фотографий просто создана для того, чтобы удивить вас и показать наш мир под другим углом. Смело листайте — скучно точно не будет.

AdMe.ru собрал 20 снимков, на которых можно увидеть самую странную, но чертовски интересную и познавательную фигню. По-другому и не скажешь — убедитесь сами.

В этом магазине сделали специальное место, где можно протестировать ботинки — там даже есть секция с Lego-кубиками

А так выглядит радужная змея

Мост XX века построен на мосту XVIII века, который в свою очередь построен на мосту XII века

Кот, который накачался к лету лучше всех людей

Маленькое дерево растет прямо из пня

Палаточный рынок в Бангкоке

«Лягушонок с одним глазом пришел ко мне на крыльцо»

Деревянная мостовая в центре Филадельфии

Хранилище разрушенного банка

Бар с окошком, где можно заказать напиток навынос

Трактор от Lamborghini

«Гулял по пляжу и вдруг наткнулся на скелет игуаны»

«Моя собака сломала нижний зуб, и вот как разросся теперь ее верхний зуб»

Алмазная шахта в России

Положение руки этого водителя Uber за годы деформировало кожу и пластик на подлокотнике

«Уронил доску для пиццы, и она превратилась в три доски для сыра»

Вот как в IKEA выглядит выставочная пачка полотенец

Магазин продуктов, на месте которого раньше была хоккейная арена

Зарезервированный столик в Burger King

«Моя нога покрыта каменной пылью после 15 минут работы по резке камня»