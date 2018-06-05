20 фотографий, которые доказывают, что мир никогда не перестанет нас удивлять
Вы когда-нибудь видели мускулистого кота, бар с окошком напитков навынос или алмазную шахту? Если нет, то тогда эта подборка фотографий просто создана для того, чтобы удивить вас и показать наш мир под другим углом. Смело листайте — скучно точно не будет.
AdMe.ru собрал 20 снимков, на которых можно увидеть самую странную, но чертовски интересную и познавательную фигню. По-другому и не скажешь — убедитесь сами.
В этом магазине сделали специальное место, где можно протестировать ботинки — там даже есть секция с Lego-кубиками
А так выглядит радужная змея
Мост XX века построен на мосту XVIII века, который в свою очередь построен на мосту XII века
Кот, который накачался к лету лучше всех людей
Маленькое дерево растет прямо из пня
Палаточный рынок в Бангкоке
«Лягушонок с одним глазом пришел ко мне на крыльцо»
Деревянная мостовая в центре Филадельфии
Хранилище разрушенного банка
Бар с окошком, где можно заказать напиток навынос
Трактор от Lamborghini
«Гулял по пляжу и вдруг наткнулся на скелет игуаны»
«Моя собака сломала нижний зуб, и вот как разросся теперь ее верхний зуб»
Алмазная шахта в России
Положение руки этого водителя Uber за годы деформировало кожу и пластик на подлокотнике
«Уронил доску для пиццы, и она превратилась в три доски для сыра»
Вот как в IKEA выглядит выставочная пачка полотенец
Магазин продуктов, на месте которого раньше была хоккейная арена
Зарезервированный столик в Burger King
«Моя нога покрыта каменной пылью после 15 минут работы по резке камня»
Фото на превью officialbuffcat / twitter