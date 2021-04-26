20+ фактов о Миучче Праде, которые доказывают, что ее бренд неспроста любят модные интеллектуалы

Для всей фешен-индустрии имя Миуччи Прады является символом совершенной и прогрессивной моды. Глава модного дома, она занимается дизайном одежды практически на протяжении всей своей жизни и никогда не жалела о том, что стала руководить Prada. Кстати, специализированного образования у Миуччи нет: она окончила университет по специальности «политология».

Мы в AdMe.ru даже и не подозревали, насколько захватывающей была жизнь Миуччи до того, как она стала управлять Prada. Не знали мы и о том, что многие вещи, которые выпускаются под этим брендом, несут в себе особый смысл.

Миучча родилась в 1949 году в Милане. Она была младшей внучкой Марио Прада — основателя Prada (1913). Тогда компания носила название Fratelli Prada («Братья Прада») и специализировалась на производстве высококачественных чемоданов и сумок для путешественников.

Дедушки не стало, когда девочке было 9 лет. Марио был убежден, что подпускать женщин к бизнесу не стоит. Но его сын был равнодушен к этому виду деятельности, и руль управления компанией пришлось взять маме Миуччи Луизе.

В 1973 году девушка получила докторскую степень по политологии. Позднее вступила в коммунистическую партию и стала бороться за права женщин. И сегодня феминистские идеи Миуччи прослеживаются практически в каждой коллекции Prada. Она перевернула представление о женской привлекательности, освободив его от штампов, связанных с гендером. По мнению Миуччи, нет ничего зазорного в том, что женщина любит красиво одеваться, но в то же в время это не означает, что она должна выглядеть как кукла.

Девушка хотела связать свою жизнь с пантомимой и даже обучалась этому мастерству на протяжении 5 лет. Какое-то время она работала по специальности в театре «Пикколо» в Милане.

Луиза Прада управляла компанией 20 лет, прежде чем в 1978 году ее место заняла ее дочь. Причем Миучча признавалась: «Феминисткам 70-х было весьма неуместно говорить о моде. Но я любила ее, поэтому и сделала этот шаг».

«Когда я только начинала заниматься управлением Prada, все ненавидели меня за то, что я делаю. За исключением нескольких умных людей». Миучча Прада

Тогда же она познакомилась с Патрицио Бертелли. Сначала они стали деловыми партнерами, а впоследствии и семейной парой (1987). Сегодня у них двое сыновей. Кстати, именно Патрицио подкинул супруге идею выпускать не только сумки, но и одежду под брендом Prada.

Вскоре Миучча представила коллекцию рюкзаков и сумок из прочного черного нейлона. А подтолкнуло ее к этому посещение фабрики, специализировавшейся на изготовлении военных палаток и парашютов.

Рюкзаки шились из нейлона Pocono и были выполнены в черном цвете без декора. Таким образом Миучча бросила вызов стереотипным представлениям о том, что же представляет собой роскошь в мире моды. Эту же линейку рюкзаков называют «символом антистатусного статуса».

Кстати, логотип бренда не бросался в глаза, как это часто бывает с вещами люксовых марок, например Louis Vuitton. Prada реализует вещи с имиджем «обратного снобизма». Вы практически никогда не увидите вещи от Prada с большими логотипами. Все потому, что они предпочитают делать одежду только для тех, кто их знает.

В 1985 году Миучча выпустила классическую сумочку Prada, которая произвела сенсацию в мире моды, а впоследствии стала визитной карточкой бренда. Эту лаконичную черную сумочку из нейлона все еще можно приобрести.

В 1988 году модный дом Prada показал коллекцию женской одежды в Милане. Заниженная линия талии и узкие ремешки — эти элементы присутствовали практически во всех представленных моделях. Поначалу к этому отнеслись с настороженностью, однако именно эта коллекция положила начало успеху бренда в 90-х, когда Prada стал одним из влиятельных домов моды. Одежду бренда стали ассоциировать с роскошным, но в то же время простым и провокационным стилем.

В 1992 году Миучча основала Miu Miu, который полностью принадлежит Prada. Бренд назван в честь детского прозвища Миуччи — Мью. «Miu Miu создан для стильных и утонченных женщин, которые любят опережать модные тенденции». Можно сказать, что он сочетает в себе утонченно-грубоватую элегантность с молодостью и бунтарством.

Во второй половине 90-х Prada укрепил свою репутацию. Журналисты того времени отмечали, что стиль «уродливого шика» от этого бренда, который сперва сбивал покупателей с толку, демонстрируя им откровенно непривлекательные наряды, в дальнейшем стал более смелым и оригинальным. Не зря модный дом Prada называют одним из самых концептуальных.

Можно сказать, что это бренд для модных интеллектуалов. Ведь в каждой коллекции Prada обязательно есть вещь, несущая большую смысловую нагрузку. Миучча стала первой в мире моды, кто начал сотрудничать с художниками. Так, например, в 2008 и 2018 годах она привлекла к созданию новых коллекций Джеймса Джина, который рисует комиксы. Он же создает сценографию показов и расписывает стены в бутиках Prada. Хотя, по признанию самой Миуччи, она не испытывает особой любви к комиксам, но чувствует их влияние на современность.

«В выборе одежды нужно ориентироваться только на себя. Для меня такой подход фундаментален. Быть собой, знать себя, знать, чего именно хочется, — это ключевой аспект жизни в целом, не только моды. Да, это сложно, но необходимо: вы должны выбрать любимую работу, пристрастия, решить, кто вы, и тогда вопрос выбора одежды станет простым. Одежда всего лишь обслуживает вашу жизнь и вас как личность». Миучча Прада

Выпускать футболки со слоганами — это не в духе Prada. Миучча говорила: «Мои мысли сложные. Я бы никогда не смогла выразить их одним-двумя словами». Однако она нашла способ продемонстрировать свою точку зрения и часто выпускает футболки с принтами работы художников-мультипликаторов. Например, одно время над вещами работали художники-мультипликаторы, изображающие женщин в облике супергероев, которые борются со злыми силами. Таким способом Миучча пытается высказаться о правах женщин. Как она сама однажды призналась: «Моя работа состоит в донесении своих мыслей посредством одежды».

Кстати, для оформления бутиков Миучча предпочитает обращаться к архитекторам и художникам. Поэтому просто пройти мимо магазинчика Prada в любой точке мира и не обратить на него внимание ну просто невозможно.

Не отстает модный дом и от современных технологий. Так, в 2007 году совместно с LG ими был выпущен первый смартфон с полностью сенсорным экраном — LG Prada. А произошло это за 6 месяцев до презентации первого IPhone.

Миучча Прада — одна из немногих дизайнеров, которые не имеют ничего против подделок их вещей. Она признается: «Мне все равно, если кто-то что-то у меня скопирует».

На вопросы о коллаборации бренда с H&M или Topshop Миучча отвечает твердое «нет». Prada никогда не выпустит одежду приемлемой для нас цены. Просто Миучче не нравится «идея плохой копии хорошей вещи»: «Если бы мне пришла в голову гениальная мысль о том, как делать моду, которая стоит гораздо дешевле, но при этом не является плохой копией чего-то, я бы, безусловно, поделилась ею с миром».

Особую любовь Миучча испытывает к «нашим» моделям. Так, в 2018 году показ модного дома открыла Кристина Грикайте из Омска. Именно с легкой руки кутюрье мир узнал о Милене Литвиновской. Поучаствовала Миучча также и в профессиональной судьбе Саши Пивоваровой и Натальи Водяновой.

В 2013 году на экраны вышел фильм «Великий Гэтсби». Практически все костюмы, которые были на героях, разрабатывались художницей Кэтрин Мартин в сотрудничестве с Prada.

В одежде и с чемоданчиками от Prada в фильме «Отель „Гранд Будапешт“» щеголяли Тильда Суинтон, Рэйф Файнс и Уиллем Дефо.

За свою карьеру Миучча получила множество наград. Она неоднократно признавалась лучшим дизайнером женской одежды, а в 2005 году по версии журнала Time вошла в сотню влиятельных людей мира.

В 2013-м Forbes внес ее в число самых стильных людей старше 50 лет, а в 2014 году поместил на 75-е место в рейтинге самых влиятельных людей мира.