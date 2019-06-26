20 дизайнерских сумок, за которые одни продадут душу дьяволу, а другие даже в руки не возьмут

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Работа дизайнера — это состояние души и бесконечный полет фантазии, особенно если это касается вещей. При этом у некоторых профессионалов воображение выходит за все существующие рамки, и появляются вещи, за которые многие дамы готовы отдать последние деньги, чтобы быть в тренде. Но стоит ли игра свеч? Давайте посмотрим.

Мы в AdMe.ru не только ознакомились с необычными решениями дизайнеров в сфере женских аксессуаров, но и удивились, насколько дорогими они могут быть.

1. Сумка-плита от Betsey Johnson, цена: € 77,35

2. Клетчатый шедевр от Gucci, цена: € 694

3. Корзинка для покупок от Savas, цена: € 890

4. Розовая сумка от Moschino, цена: € 430,50

5. Большая клипса для бумаги от Peter Bristol

Пока нет в продаже.

6. Ведерко без мороженого от Moschino, цена: € 375,50

7. Сумка-ковер от Saint Lauren, цена: € 581

8. Розовый кролик от Loewe, цена: € 1 474,86

9. Файлик с ручкой от MM6 Maison Margiela, цена: € 446,93

10. Кошелек для мелочи от doooo

Пока нет в продаже.

11. Почти спортивная сумка для светских мероприятий от Dries Van Noten, цена: € 813,41

12. Зеленая корзинка от Cult Gaia, цена: € 346

13. Мохнатый монстр от MM6 Maison Margiela, цена: € 330

14. Мечта ботаника от Gucci, цена: € 2 490

15. Сумка-телефон от MSRP, цена: € 95

16. Сумка-катушка от Chanel, цена: € 4 483

17. Вкусные сумки от Rommydebommy, цена: € 372,83

18. Сумка для настоящего сладкоежки от Rommydebommy, цена: € 607,76

19. Голова не Венеры Милосской от Judith Leiber, цена: € 2 817

20. Сомелье рекомендует сумочку от Tkachuk CorkStyle, цена: € 2 127,07

А вы бы хотели одну из таких сумочек? Какая из них удивила вас больше всего?