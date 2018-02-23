19 примеров того, когда сервис превзошел самые смелые ожидания
Все мы знаем немало примеров ужасного сервиса, поэтому каждый случай, когда продавцы услуг отнеслись к нам с уважением и пониманием, занимает в нашем сердце почетное место где-то между воспоминаниями о первой любви и историей про выигрыш в лотерею.
AdMe.ru собрал самые яркие и трогательные примеры заботы компаний о своих клиентах. А в конце статьи вы сможете увидеть, как работает кот-массажист из японского спа-салона.
1. Собака для постояльцев отеля
В отеле Kimpton в Филадельфии обожают животных и примут вас без дополнительной платы с любым питомцем — пушистым, когтистым или покрытым чешуей. Главное, «чтобы животное вошло в дверной проем». Но самое интересное, что в холле отеля все постояльцы могут поиграть и пообщаться с собаками из соседнего приюта для животных. Это помогает отлично провести время или снять стресс во время бизнес-переговоров, а если вы подружитесь, то сможете забрать нового питомца домой.
2. Грибы, которые растут прямо в магазине
В этом магазине вы сами можете срезать понравившиеся грибы — свежее не бывает! — и сразу же отправить на сковородку.
3. Овощи на крыше супермаркета
А в этом магазине вместо того чтобы тратить деньги на закупку у поставщиков и перевозку, овощи выращивают прямо на крыше. Посмотреть на то, как они растут, покупатели могут на специальном мониторе в торговом зале.
4. Тестирование туалетной бумаги перед покупкой
Один из голландских супермаркетов предлагает «опробовать в деле» разную туалетную бумагу и выбрать, какую покупать.
5. Скидка на зонтики в дождь
В магазинах IKEA очень мило заботятся о покупателях — в солнечную погоду зонтики стоят $ 4,99, а в дождь на них действует 50 %-я скидка.
6. Именные ножи для постоянных посетителей
В мясном ресторане в Йоханнесбурге у каждого из 400 постоянных посетителей есть собственный именной нож, который хранится в специальной стойке в зале ресторана.
7. Рождественские подарки на ленте выдачи багажа
Сингапурские авиалинии удивили своих пассажиров, прибывших в Манилу. Когда они собрались перед лентой выдачи багажа, вместо чемоданов на ней появились именные рождественские подарки. Багаж в конце концов тоже выдали, конечно.
8. Такси с караоке
Служба такси из Калифорнии решила победить конкурентов с помощью дополнительной услуги — установить в машины караоке с микрофонами и подсветкой. Многие клиенты нарочно продлевают поездку, чтобы успеть допеть песню до конца.
9. Бесплатные тампоны и прокладки
В аэропорту Колумбус в штате Огайо позаботились о девушках-путешественницах, установив бесплатный автомат с прокладками и тампонами.
10. Электрические свечи с оплатой банковской картой
В храме Караваджо в Италии верующие, у которых не оказалось мелочи на обычную восковую свечу, могут временно зажечь электрическую, расплатившись при этом банковской картой.
11. Беговая дорожка, с помощью которой можно зарядить телефон
Свободная розетка в аэропорту — большой дефицит, и если вам нужно зарядить смартфон, вы можете сделать это при помощи полезной пробежки на тренажере, установленном в аэропорту Миннеаполиса.
12. Шкала сладости яблок
Кто-то любит яблоки покислее, кто-то послаще — специальная шкала, на которой перечислены все сорта по степени сладости, поможет вам определиться, какой сорт выбрать.
13. Полочка для стаканчика с кофе
В этом магазинчике сделали специальную полочку для кофе, чтобы вы не расплескали его, когда будете открывать дверь.
14. Матрасик для питомца
Если вы купите матрас в этом магазине, вам в подарок дадут такой же, только маленький — для вашего домашнего животного.
15. Рампа для тестирования обуви
Прежде чем купить обувь, можно попробовать походить в ней по разным поверхностям и убедиться, что вам в ней удобно.
16. Автомат в аэропорту, где можно распечатать табличку для встречающих
Если вы заранее не позаботились о табличке для пассажира, которого встречаете, в аэропорту Амстердама есть забавный автомат, где можно распечатать ее, набрав нужную вам надпись.
17. Место для домашнего питомца в магазинной тележке
В одном из итальянских продуктовых магазинов есть специальные тележки для продуктов с отделением для маленьких собачек — так вы можете взять их с собой и они не будут грустить привязанными на улице.
18. Автомат, который распечатывает короткие истории
Если вы ждете своего рейса, но не захватили книгу, то в специальном автомате можете распечатать короткую историю. Время чтения можно выбрать — 1, 3 или 5 минут.
19. Мини-город для тестирования фотоаппаратов
В этом магазине электроники создали целый миниатюрный мир, чтобы можно было поснимать разными фотоаппаратами, сравнить результат и выбрать лучший.
Бонус: в японском спа-салоне работает кот-массажист
Фото на превью Constitutional_Prole/Reddit, Imgur