19 идей от настоящих злодеев мира маркетинга

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Разнообразие товаров и услуг в современном мире чертовски велико. И производители пускаются на сотни ухищрений, чтобы привлечь покупателей. Поэтому подходить к выбору стоит более тщательно, ведь можно легко попасться на уловку ловких маркетологов. Например, за внушительной упаковкой не разглядеть мизерное количество товара или купить экоручку-обманку. Кто знает, может, скоро мы и вовсе сможем нечаянно купить стоячий билет на самолет.

AdMe.ru не одобряет все эти хитрости, из-за которых мы переплачиваем, и подготовил эту подборку специально для того, чтобы вы держали ухо востро.

1. «Двойная» камера в смартфоне

2. «Моя сестра получила это в подарок»

3. Некоторые авиакомпании не оставляют надежду внедрить в самолетах стоячие места

4. «Я уже давно не покупаю ничего в пластиковой таре в магазинах, но фирмам по-прежнему сходит с рук такое»

5. Очень «сытный» сэндвич

6. «Мой телефон ставит вотермарки на мои фото»

7. «Купил игрушку 3-летнему ребенку. Оказалось, что клешня — напечатанная»

8. Ого, на создание всех этих украшений уйдут ча... Хотя погодите

9. «А я-то думал, почему моя рука постоянно задевает дно контейнера»

10. Коробка, полная турецких сладостей

11. Один из кубиков — вовсе не кубик

12. Из такого количества песка вряд ли получится слепить все эти фигурки

13. Мороженое, местами с шоколадной крошкой

14. «Так они будут есть быстрее и освобождать места для новых клиентов», — пришло в голову одному маркетологу

15. Полое мороженое

16. Банка с протеином не заполнена даже наполовину

17. Псевдоэкоручка

18. Кажется, таким сэндвичем сложно наесться

19. «Я попалась на удочку этой упаковки крема»

А вы попадаетесь на подобные уловки? Может, у вас сохранились и вопиющие фотосвидетельства?