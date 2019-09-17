19 идей от настоящих злодеев мира маркетинга
Разнообразие товаров и услуг в современном мире чертовски велико. И производители пускаются на сотни ухищрений, чтобы привлечь покупателей. Поэтому подходить к выбору стоит более тщательно, ведь можно легко попасться на уловку ловких маркетологов. Например, за внушительной упаковкой не разглядеть мизерное количество товара или купить экоручку-обманку. Кто знает, может, скоро мы и вовсе сможем нечаянно купить стоячий билет на самолет.
AdMe.ru не одобряет все эти хитрости, из-за которых мы переплачиваем, и подготовил эту подборку специально для того, чтобы вы держали ухо востро.
1. «Двойная» камера в смартфоне
2. «Моя сестра получила это в подарок»
3. Некоторые авиакомпании не оставляют надежду внедрить в самолетах стоячие места
4. «Я уже давно не покупаю ничего в пластиковой таре в магазинах, но фирмам по-прежнему сходит с рук такое»
5. Очень «сытный» сэндвич
6. «Мой телефон ставит вотермарки на мои фото»
7. «Купил игрушку 3-летнему ребенку. Оказалось, что клешня — напечатанная»
8. Ого, на создание всех этих украшений уйдут ча... Хотя погодите
9. «А я-то думал, почему моя рука постоянно задевает дно контейнера»
10. Коробка, полная турецких сладостей
11. Один из кубиков — вовсе не кубик
12. Из такого количества песка вряд ли получится слепить все эти фигурки
13. Мороженое, местами с шоколадной крошкой
14. «Так они будут есть быстрее и освобождать места для новых клиентов», — пришло в голову одному маркетологу
15. Полое мороженое
16. Банка с протеином не заполнена даже наполовину
17. Псевдоэкоручка
18. Кажется, таким сэндвичем сложно наесться
19. «Я попалась на удочку этой упаковки крема»
А вы попадаетесь на подобные уловки? Может, у вас сохранились и вопиющие фотосвидетельства?
Фото на превью Lillian__0314 / reddit