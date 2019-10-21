19 крутых товаров для тех, кто уже начал запасаться подарками к будущим праздникам

43 7 71 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Прищепки в виде акробатов, календарь с «пупырками», худи с недовольным котом — даже и не знаем, что из этого нам нравится больше. Мы считаем так: если не можешь выбрать, бери все.

Мы в AdMe.ru уже присмотрели среди клевых штуковин из этой статьи и подарки к будущим праздникам, и кое-что себе для чистой радости. Присоединяйтесь.

1. Открывашка для бутылок

2. Сувенирные подушки из океанариума в Осаке, Япония

3. Зеркальные чашки

4. «Сизиф» — наклонная полочка для туалетной бумаги

5. Лампа с тенью

6. Складной стакан для кофе, который заменяет одноразовые стаканчики

7. Многоразовые салфетки для заворачивания продуктов. Они пропитаны воском, биоразлагаемы и заменяют пищевую пленку и пластиковые пакеты

8. Календарь с «пупырками»

9. Перчатки с птичкой и котиком

10. Кружки с емкостью для заваривания чая

11. Это не живая птица, а вышитая брошь

12. Набор для рисования

13. Картонный домик для котика

14. Прищепки

15. Худи с крайне недовольным котом

16. Крепящиеся к зеркалу крючки для украшений

17. С помощью этого приспособления можно выдавить сок из цитрусовых и сразу налить его в тарелку

18. Пазл-осьминог с деталями в виде маленьких осьминогов

19. Клевая ручка

«Содержит примерно 130 тыс. слов».

Бонус: поводок из «сосисок»

На какой картинке ваша рука сама потянулась к кошельку?