19 крутых товаров для тех, кто уже начал запасаться подарками к будущим праздникам
Прищепки в виде акробатов, календарь с «пупырками», худи с недовольным котом — даже и не знаем, что из этого нам нравится больше. Мы считаем так: если не можешь выбрать, бери все.
Мы в AdMe.ru уже присмотрели среди клевых штуковин из этой статьи и подарки к будущим праздникам, и кое-что себе для чистой радости. Присоединяйтесь.
1. Открывашка для бутылок
2. Сувенирные подушки из океанариума в Осаке, Япония
3. Зеркальные чашки
4. «Сизиф» — наклонная полочка для туалетной бумаги
5. Лампа с тенью
6. Складной стакан для кофе, который заменяет одноразовые стаканчики
7. Многоразовые салфетки для заворачивания продуктов. Они пропитаны воском, биоразлагаемы и заменяют пищевую пленку и пластиковые пакеты
8. Календарь с «пупырками»
9. Перчатки с птичкой и котиком
10. Кружки с емкостью для заваривания чая
11. Это не живая птица, а вышитая брошь
12. Набор для рисования
13. Картонный домик для котика
14. Прищепки
15. Худи с крайне недовольным котом
16. Крепящиеся к зеркалу крючки для украшений
17. С помощью этого приспособления можно выдавить сок из цитрусовых и сразу налить его в тарелку
18. Пазл-осьминог с деталями в виде маленьких осьминогов
19. Клевая ручка
«Содержит примерно 130 тыс. слов».
Бонус: поводок из «сосисок»
На какой картинке ваша рука сама потянулась к кошельку?
Фото на превью julia_red_sun / Instagram