19 девушек, которые пришли на выпускной в таких платьях, что говорить о них будут еще все лето

«Мое выпускное платье, которое я сшила себе в прошлом году»

«Сама придумала дизайн. Сама воплотила»

Это платье на выпускной сделано из клейкой ленты

«В 2008 году друг пригласил меня на выпускной. Родители не дали мне денег на платье, и мы взяли и сделали себе наряды из скотча. Потратили примерно $ 30»

«Сшила себе платье на выпускной по собственной выкройке»

«Нашла себе выпускное платье за $ 20 в комиссионке. Изначально оно стоило $ 400»

«Сшила себе платье на выпускной в колледже по измененному образцу 1957 года»

«Мне нужно было платье для выпускной фотосессии, и я взяла и сшила его»

«Я наконец доделала платье для выпускного и просто счастлива!»

«Я новичок в этом деле. Вот мое выпускное платье, сшитое самостоятельно»

«Мама сшила мне это платье на выпускной из... оберток от шоколада!»

«Урвала это платье всего за $ 5. Очарована им: оно очень мне идет и соответствует моему росту»

«Сшила себе выпускное платье с винтажным принтом»

«Это прекраснейшее платье 1950-х годов сидит на мне как влитое! И стоит всего $ 18»

«Мое выпускное платье „Тардис“ из клейкой ленты»

«На свой выпускной я надела мамино выпускное платье. Разница в 25 лет. Мое лицо говорит само за себя...»

«Решила надеть на выпускной кое-что не совсем обычное»

«Я сшила на выпускной платье в стиле Святочного бала»

Бонус: «Сшила для Джессы платье в комплект своему, чтобы мы хорошо смотрелись на выпускных фото»

,

Фото на превью Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. Pictures