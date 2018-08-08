17 творений горе-дизайнеров, от которых муза ушла, хлопнув дверью
Художника обидеть может каждый, но, кажется, некоторые «художники» и сами обидят кого угодно. И мы готовы предоставить доказательства: фен в виде пистолета, бейсболку для безмозглых, панду из фильма ужасов и другие провалы дизайнеров, у которых очень своеобразное представление о прекрасном.
AdMe.ru собрал дизайнерские решения, которые хоть и бросают вызов хорошему вкусу, но зато гарантируют безудержный смех.
Вряд ли все попадают в нужную дверь с первого раза
«Я не сразу понял, что у нее на голове полотенце»
Эта реклама честно предупреждает о вреде фастфуда
Отличная бейсболка с великолепной вентиляцией
Кажется, дизайнера вернули из отпуска, чтобы сделать это
А этого разбудили среди ночи ради срочного заказа от зоопарка
Футболка для тех, кто устал
«Я просто не могу».
«Купил китайские часы за $ 37. У цифр есть подсветка, а у стрелок — нет»
Как тебе такое, Стив Бушеми?
Чашка для самых дорогих гостей
«Ты был отравлен».
Когда встречаешь одноклассника через 20 лет после выпуска
Мерный стаканчик с подвохом
Очередной недостижимый стандарт женской красоты
Даже смотреть больно
А этот гель для душа точно с ароматом шоколада?
Кажется, этот утенок оказался в эволюционном тупике
Это фен. Что ж, красота требует жертв
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Фото на превью SunBlue / Reddit