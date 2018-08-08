17 творений горе-дизайнеров, от которых муза ушла, хлопнув дверью

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Художника обидеть может каждый, но, кажется, некоторые «художники» и сами обидят кого угодно. И мы готовы предоставить доказательства: фен в виде пистолета, бейсболку для безмозглых, панду из фильма ужасов и другие провалы дизайнеров, у которых очень своеобразное представление о прекрасном.

AdMe.ru собрал дизайнерские решения, которые хоть и бросают вызов хорошему вкусу, но зато гарантируют безудержный смех.

Вряд ли все попадают в нужную дверь с первого раза

«Я не сразу понял, что у нее на голове полотенце»

Эта реклама честно предупреждает о вреде фастфуда

Отличная бейсболка с великолепной вентиляцией

Кажется, дизайнера вернули из отпуска, чтобы сделать это

А этого разбудили среди ночи ради срочного заказа от зоопарка

Футболка для тех, кто устал

«Я просто не могу».

«Купил китайские часы за $ 37. У цифр есть подсветка, а у стрелок — нет»

Как тебе такое, Стив Бушеми?

Чашка для самых дорогих гостей

«Ты был отравлен».

Когда встречаешь одноклассника через 20 лет после выпуска

Мерный стаканчик с подвохом

Очередной недостижимый стандарт женской красоты

Даже смотреть больно

А этот гель для душа точно с ароматом шоколада?

Кажется, этот утенок оказался в эволюционном тупике

Это фен. Что ж, красота требует жертв

Присылайте нам свои фотографии «ужасного» дизайна, и мы вместе запилим новую крутую статью!