9 доказательств того, что полнит не цвет одежды, а фасон и пропорции

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Часто женщины отказываются от того или иного цвета в одежде, аргументируя это тем, что он полнит. Тем самым гардеробу грозит тотальная серо-черная гамма, в которой редко находится место ярким, жизнерадостным оттенкам.

Мы в AdMe.ru уверены: какими бы ни были ваш рост и размер одежды, нет таких цветов, от которых стоило бы навсегда отказаться. Нужно просто правильно включать их в свой гардероб.

Деление фигуры цветом

Если вертикаль в одном цвете всегда вытягивает фигуру и стройнит, то деление на отдельные цветные блоки, наоборот, расширяет. Чем ниже рост, плотнее комплекция и ярче контраст цветов, тем сильнее этот эффект заметен. Но это не значит, что нужно всегда носить только лишь однотонные вещи. Главное тут — правильно расставлять акценты. На фото справа Джей Ло выглядит стройнее за счет вертикали в едином зеленом цвете, а открытый животик выступает акцентом, приковывая к себе внимание и отвлекая от широких бедер певицы. На фото слева фигура Дженнифер поделена цветом пополам, но яркий зеленый взят в верхней части, а спокойный синий — в нижней. Это переносит акцент на верхнюю, более стройную часть фигуры, отвлекая внимание от знаменитых пышных форм.

Прибавить лишние килограммы может и деление фигуры пополам поясом контрастного цвета. На фото Дженнифер Лопес в похожих платьях, но слева она выглядит полнее, чем справа. Пояс в цвет платья или как минимум не такой контрастный столь мощного негативного эффекта не произвел бы.

Яркие неоновые цвета

Многие не носят одежду ярких цветов, считая, что она стопроцентно будет полнить. Откровенно полнят только ультраяркие неоновые цвета, как на Блейк Лайвли слева. Такие «вырвиглаз» оттенки словно создают вокруг себя светящееся поле, именно поэтому возникает иллюзия дополнительного объема. На фото справа на Блейк Лайвли тоже броский цвет, но не кислотный, и ситуация совсем другая. Плюс интенсивный желтый взят в виде единой вертикали, которая всегда делает фигуру стройнее, и цвет этого никак не портит.

Блестящие ткани заставят визуально располнеть в любом цвете

Любые блестящие ткани, будь то атлас, органза или пайетки, отражают свет, за счет чего визуально прибавляется объем. И здесь уже не играет особой роли, какого цвета будет одежда. На фото слева Кейт Уинслет выглядит полнее: платье не только блестит, прибавляя килограммы, но и подчеркивает все недостатки фигуры. Справа похожее платье, но уже совсем другая история: матовый шифон, более удачный крой — и актриса выглядит как точеная статуэтка.

Если очень хочется покрасоваться в блестящем платье, но у вас небольшой рост и довольно пышные формы, выберите модель подлиннее, лаконичного кроя и желательно с более умеренным блеском. Согласитесь, что на фото справа Селена Гомес кажется высокой и стройной, как супермодель. В платье слева она тоже хороша, но если бы ее размер был больше 48-го, одежда зрительно прибавила бы еще 5–7 кг.

Не так полнит цвет, как крой

На фото слева Блейк Лайвли выглядит гораздо полнее, чем на фото справа, и дело тут даже не в ярком оранжевом цвете ее костюма. Двубортный жакет, крупные накладные карманы увеличили верхнюю часть фигуры, подвернутые слишком высоко брюки сделали ноги визуально короче — и в целом актриса кажется существенно поправившейся. На фото справа на ней велюровый костюм с брюками полной длины, однобортным приталенным жакетом с аккуратными кармашками и Блейк в таком образе смотрится гораздо стройнее.

Черный не всегда стройнит

Как ни странно, но и в черном цвете можно казаться полнее, чем есть на самом деле. На фото слева Кейт Уинслет в черном комплекте, но выглядит полнее, чем на фото справа. А все потому, что шорты, жакет и футболка больше напоминают визуально квадрат, чем длинную вертикаль. С брюками все было бы иначе. А вот справа, за счет светлого жакета, создается иллюзия, делающая актрису стройнее: по факту мы видим черный силуэт песочных часов.

На Дженнифер Лопес 2 очень похожих черных платья, но между ними целая пропасть. Слева платье из тонкого трикотажа, который подчеркивает все недостатки, широкие полосы в районе бедер, придающие объем, плюс неудачные вырезы, привлекающие внимание туда, где это совсем не нужно. Другая история с платьем справа: более плотная ткань, которая держит форму, удачный крой.

Белый и светлые оттенки не всегда полнят

Здесь тоже многое зависит от ткани и кроя, а также от пропорции, в которой цвет представлен в комплекте. Ева Мендес одета в белый на обоих фото, но справа она выглядит стройнее, чем слева, за счет матовой, достаточно плотной ткани и элегантного кроя.

Дженнифер Лопес в светлом total look слева и в черном справа выглядит одинаково стройно. А все благодаря длинной вертикали в одном цвете и пальто на запах, которое всегда визуально улучшает фигуру.

Еще один наглядный пример того, что не так полнит сам цвет, как неудачный фасон. Джей Ло на обоих фото в платье фактически одинакового светлого оттенка, но разница между ними очевидна.

Красный

Принято считать, что красный цвет всегда увеличивает. На самом деле он просто акцентный и привлекающий внимание, как и любой яркий цвет, а значит, делает более заметными практически все детали и несовершенства. Носить красный тоже нужно правильно, тогда не придется опасаться, что он визуально добавит несколько килограммов. На фото слева Селена Гомес в красном платье, которое кажется слишком маленьким для нее: глубокое декольте и длина мини сыграли не на руку, а красный цвет усилил негативный эффект. Вариант справа намного удачнее, несмотря на то что красного цвета гораздо больше.

Слева на Дженнифер Лоуренс жилет, который она использовала как платье. Свободный крой, большие накладные карманы — все это сделало фигуру актрисы менее изящной, чем на фото справа, где она в приталенном платье такого же яркого оттенка. Все дело, опять-таки, в вертикали: добавь она к жилету брюки в тон — силуэт казался бы стройнее.

Яркий цвет в центре комплекта, нейтральный — по бокам

Носить яркие цвета можно при любой фигуре и размере одежды, если грамотно использовать пропорции. Беспроигрышный вариант — поместить яркий цвет в центр комплекта, как у Дженнифер Лоуренс на фото справа, а нейтральный оттенок оставить по бокам. В итоге получится яркая и при этом тонкая вертикаль цвета, создающая оптическую иллюзию, позволяющую зрительно сбросить пару размеров. На фото слева актриса в темном комплекте, который стилистически тоже хорош, но на фото справа, из-за контраста цветных вертикалей, она смотрится гораздо стройнее, несмотря на ярко-красный цвет платья.

Кейт Уинслет в практически одинаковых платьях, отлично сидящих по фигуре, но, благодаря темным вставкам по бокам, на фото справа актриса выглядит стройнее, чем слева.

Нейтральный цвет в центре комплекта, яркий — по бокам

Работает на коррекцию фигуры и обратный прием, когда яркий цвет находится по бокам в виде двух вертикалей, а нейтральный оттенок — в центре между ними.

На примере Евы Мендес хорошо видно, что чем больше контраст, тем больше этот стройнящий эффект заметен. На фото слева все вещи актрисы подобраны в единой нейтральной гамме, а справа — яркое пальто в сочетании с серыми брюками и трикотажем, благодаря чему мы видим светлую тонкую вертикаль между двумя зелеными, более яркими планками.