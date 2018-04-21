17 примеров эксцентричной рекламы, которую не скоро забудешь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сфера рекламы дает огромный простор для творчества. Но создать настоящий шедевр, увидев который, люди толпами бросятся скупать товар, отнюдь не просто. Для этого в голову должно прийти нечто действительно гениальное и остроумное. Ну или хотя бы немного глуповатое, но зато веселое. Герои нашей подборки использовали оба этих варианта.

AdMe.ru собрал для вас примеры рекламы, которая приковывает внимание своей неординарностью.

1. Не будь как Гарольд

2. Реклама куриного фастфуда просто огонь

3. Тот случай, когда реклама не врет

4. Кнопка вызова лифта

5. Реклама салями на поручнях

6. Очень мощный пылесос

7. Бракоразводный адвокат подкладывал визитки в книжных магазинах в излюбленное женское чтиво

8. Выбор очевиден

9. Наглядная реклама

10. Вин Дизель и оттопыренный мизинчик

11. Очень острый кетчуп

12. Богиня маркетинга

13. Честное объявление

14. Реклама придорожного кафе

15. Билборды в Марокко в честь того, что сборная этой страны впервые за 20 лет примет участие в чемпионате мира по футболу

«Россия, мы едем!»

16. Не считая лишнего веса

17. Хитрая реклама

Бонус: аэрография на этом фургоне заставляет напрячься

А вы охотнее покупаете продукты, у которых веселая и интересная реклама?