17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину
Нет такого человека, который, погружаясь в онлайн-шопинг, не давал бы себе слова, что на этот раз покупает лишь самое необходимое, а через пару часов не обнаруживал бы себя счастливым обладателем 20-го чехла на телефон или набора суперотверток. Если вы хотите избежать ненужных трат и приобрести доступные по цене и, главное, полезные вещи, посмотрите нашу статью.
Мы в AdMe.ru уже половину положили в свою корзину. А что особенно приглянулось вам?
Светодиодное зеркало с дифференциальной увеличивающей линзой, создающей HD-эффект
Флешка с распознавателем отпечатка пальца
Поддерживающая подушка с капюшоном для более комфортного отдыха
Проектор скорости для автомобиля
Музыкальный светодиодный горшок для цветов
Термос с температурным дисплеем
Bluetooth-кнопка для дистанционного фотографирования
Магнитный конструктор
Насадка на пылесос с гибкими трубочками, способными проникать в труднодоступные места
Модульный сенсорный светильник
Чехол со встроенной игрой тетрис
Керамический нож
Металлическая головоломка-криптекс
Мини-брелок со встроенным ножом
Портативный складной стул
Доска для быстрой разморозки
Универсальная терка для сыра и масла
Фото на превью aliexpress