17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

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Нет такого человека, который, погружаясь в онлайн-шопинг, не давал бы себе слова, что на этот раз покупает лишь самое необходимое, а через пару часов не обнаруживал бы себя счастливым обладателем 20-го чехла на телефон или набора суперотверток. Если вы хотите избежать ненужных трат и приобрести доступные по цене и, главное, полезные вещи, посмотрите нашу статью.

Мы в AdMe.ru уже половину положили в свою корзину. А что особенно приглянулось вам?

Светодиодное зеркало с дифференциальной увеличивающей линзой, создающей HD-эффект

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Флешка с распознавателем отпечатка пальца

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Поддерживающая подушка с капюшоном для более комфортного отдыха

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Проектор скорости для автомобиля

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Музыкальный светодиодный горшок для цветов

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Термос с температурным дисплеем

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Bluetooth-кнопка для дистанционного фотографирования

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Магнитный конструктор

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Насадка на пылесос с гибкими трубочками, способными проникать в труднодоступные места

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Модульный сенсорный светильник

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Чехол со встроенной игрой тетрис

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Керамический нож

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Металлическая головоломка-криптекс

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Мини-брелок со встроенным ножом

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Портативный складной стул

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Доска для быстрой разморозки

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Универсальная терка для сыра и масла

© aliexpress  

17 крутых и нестандартных товаров, которые будто сами просятся в корзину

Можно купить здесь.

Фото на превью aliexpress

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