15 вещей с AliExpress стоимостью менее $ 5, которые сделают Новый год незабываемым

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Новогоднее настроение создается из мелочей. Красивый подсвечник, светящаяся гирлянда на стене или подвеска в форме снежинок, и — вуаля! — радость и уют с нами на весь день. Ну а для того, чтобы не разориться (еще же и подарки покупать), загляните в нашу статью, где мы подскажем вам бюджетные варианты крутого декора на Новый год.