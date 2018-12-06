15 вещей с AliExpress стоимостью менее $ 5, которые сделают Новый год незабываемым
Новогоднее настроение создается из мелочей. Красивый подсвечник, светящаяся гирлянда на стене или подвеска в форме снежинок, и — вуаля! — радость и уют с нами на весь день. Ну а для того, чтобы не разориться (еще же и подарки покупать), загляните в нашу статью, где мы подскажем вам бюджетные варианты крутого декора на Новый год.
AdMe.ru усиленно готовится к праздникам, а потому если и вы нашли что-то забавное, делитесь с нами в комментариях.
Новогодний чехол
Праздничные надувные шары
Деревянные украшения
Чехол для столовых приборов
Светящиеся наклейки на окна
Аксессуар для штор
Конверт для подарка из ткани
Светодиодный ночник
Оригинальное украшение
Снежинки
Маленький рождественский венок
Вязаный чехольчик для кружки
Очки
Елочная игрушка
Гирлянда
Фото на превью aliexpress