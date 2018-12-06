15 вещей с AliExpress стоимостью менее $ 5, которые сделают Новый год незабываемым

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Новогоднее настроение создается из мелочей. Красивый подсвечник, светящаяся гирлянда на стене или подвеска в форме снежинок, и — вуаля! — радость и уют с нами на весь день. Ну а для того, чтобы не разориться (еще же и подарки покупать), загляните в нашу статью, где мы подскажем вам бюджетные варианты крутого декора на Новый год.

AdMe.ru усиленно готовится к праздникам, а потому если и вы нашли что-то забавное, делитесь с нами в комментариях.

Новогодний чехол

Купить можно здесь.

Праздничные надувные шары

Купить можно здесь.

Деревянные украшения

Купить можно здесь.

Чехол для столовых приборов

Купить можно здесь.

Светящиеся наклейки на окна

Купить можно здесь.

Аксессуар для штор

Купить можно здесь.

Конверт для подарка из ткани

Купить можно здесь.

Светодиодный ночник

Купить можно здесь.

Оригинальное украшение

Купить можно здесь.

Снежинки

Купить можно здесь.

Маленький рождественский венок

Купить можно здесь.

Вязаный чехольчик для кружки

Купить можно здесь.

Очки

Купить можно здесь.

Елочная игрушка

Купить можно здесь.

Гирлянда

Купить можно здесь.

Фото на превью aliexpress

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