15 примеров неординарной и самобытной рекламы от истинных гениев маркетинга

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Искусство маркетинга дается далеко не каждому, и создавать рекламные вывески вовсе не так просто, как может казаться. Кому-то это удается хуже, кому-то лучше, что-то гениально и смешно изначально, а что-то настолько плохо, что даже хорошо.

AdMe.ru собрал отличные и необычные примеры рекламных кампаний, которые объединяет одно — они неизменно врезаются в память и вызывают улыбку.

О майн гот!

Мишка Барни плохого не посоветует

Лучший в обнимашках

Война театров в действии

«Доктор Миттенс Ламар. Лечит бо-бо вкусняшками»

Удачное местечко подобрали

Кто-то ленточками закрывает, кто-то линолеум стелет — дилетанты! У нашего соседа все по-взрослому: сам огородил, сам продает — бизнес!

Такую и на 14 февраля подарить не стыдно

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Самореференциальная реклама, мимо пройти сложно

Алкоголь? Какой алкоголь?

«Войдя в это здание, вы можете существенно увеличить свой IQ. Вот что шахматы делают с людьми»

«Это вывеска за $ 400, чтобы вы купили пиво за $ 6»

Как мотивируют новосибирских школьников

Spotify использовал данные слушателей и выпустил уморительные билборды в качестве рекламы ресурса

«Дорогой человек из Лос-Анджелеса, который прослушивал плей-лист „Forever Alone“ в течение 4 часов в День святого Валентина, с тобой все в порядке?»

«Дорогой человек, который слушал песню „Sorry“ 42 раза в День святого Валентина, что ты сделал?»