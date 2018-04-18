15 примеров неординарной и самобытной рекламы от истинных гениев маркетинга
Искусство маркетинга дается далеко не каждому, и создавать рекламные вывески вовсе не так просто, как может казаться. Кому-то это удается хуже, кому-то лучше, что-то гениально и смешно изначально, а что-то настолько плохо, что даже хорошо.
AdMe.ru собрал отличные и необычные примеры рекламных кампаний, которые объединяет одно — они неизменно врезаются в память и вызывают улыбку.
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«Дорогой человек из Лос-Анджелеса, который прослушивал плей-лист „Forever Alone“ в течение 4 часов в День святого Валентина, с тобой все в порядке?»
«Дорогой человек, который слушал песню „Sorry“ 42 раза в День святого Валентина, что ты сделал?»
Фото на превью belkevich2504 / pikabu