15 бюджетных хитростей в дизайне интерьера, которые подчеркнут ваш вкус

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Истинные ценители домашнего уюта еще с юности представляли себе, каким будет дом их мечты, причем до последней мелочи. А потом они выросли, познакомились со словом «бюджет» и заключили, что фраза «я его слепила из того, что было» — это не самая глупая жизненная философия. Мы призываем вас не отказываться от планов стать хозяином стильной квартиры и уверяем, что создание интерьера с характером вовсе не обязательно должно влетать в копеечку.

Мы в AdMe.ru собрали несколько полезных советов от профессиональных дизайнеров, которые смогут применить и владельцы уже обустроенных квартир, и те, кто только приступает к ремонту.

1. Мыслите в целом, а не в частности

Даже если вы не начинаете ремонт с нуля, а задумываетесь о небольшом обновлении интерьера, помните, что жилое пространство нужно воспринимать в целом, а не только в рамках отдельно взятой комнаты. Во-первых, именно пренебрежение этим подходом приводит к тому, что квартира выглядит небрежно и дешево. Во-вторых, даже если вас полностью устраивает сочетание дизайна комнат, подумайте, не нарушат ли эту гармонию изменения даже в одной из них.

2. Добавьте шика

Несмотря на яркий эффект, который он производит, декоративный молдинг — один из самых недорогих способов придать комнате утонченный вид. Даже самостоятельная установка молдинга может оказаться весьма непыльным делом. Всего несколько лаконичных вставок придадут интерьеру совсем другой характер.

3. Подбирайте эффектную текстуру

Материалы и тона определяют атмосферу любого пространства. Старайтесь отдавать предпочтение глубоким оттенкам и благородным материалам, например вельвету. Его необязательно должно быть много — достаточно будет пары диванных подушек, которые можно сшить своими руками. Еще один отличный текстурный акцент — ковер. Он должен быть большим, но при этом не скрывать весь пол в комнате. Рисунок ковра должен быть достаточно «дизайнерским», чтобы привлекать внимание, но при этом не конфликтовать с общим стилем комнаты.

4. Помните, новый интерьер — это хорошо забытый старый

Обновлять интерьер при помощи старых вещей — парадоксально, но вместе с тем выигрышно. Многие винтажные вещи можно не только приобрести за бесценок, но и отыскать в своем собственном гараже или у старших родственников. Самое главное — суметь отличить винтаж от обычного хлама и не переборщить с подобной любовью к истории: для «романтизации» средней по размеру комнаты достаточно будет парочки антикварных предметов. В противном случае вы рискуете не обновить обстановку, а превратить помещение в подобие музея. Еще более бюджетный вариант — «состарить» вещи самостоятельно: придать нужный оттенок мебели и фурнитуре с помощью патины или же вооружиться парочкой бытовых средств и создать свой собственный антиквариат.

5. Не пренебрегайте цветом двери

Тщательно выбирая мебель, мы часто пренебрегаем значением двери в интерьере. А зря: обновленная и даже просто хорошо выкрашенная дверь преображает обстановку. К тому же профессиональные дизайнеры уверяют, что дверь черного или баклажанового цвета придает помещению гораздо более стильный и благородный вид.

6. Оживляйте интерьер

Даже небольшая вазочка со свежими цветами в центре стола способна задать настроение всей комнате. Если же вы не хотите заморачиваться с регулярной покупкой свежих цветов, можно украсить дом сухостоем и менять его раз в пару месяцев, чтобы не скапливалось слишком много пыли. Не забывайте и о домашних растениях. Многие из них чудесно цветут или обладают интересной фактурой, и вы зря скрываете их за шторкой на подоконнике. Красивый и оригинальный горшок — вот и все, что вам нужно, чтобы смело поставить комнатное растение на самое видное место. Если ни один вариант с цветами вам не близок, помните, что крупная ваза со свежими фруктами в гостиной или на кухне обладает тем же декоративным эффектом.

7. Будьте внимательны к функциональным мелочам

Один из приемов, к которому прибегают владельцы отелей, чтобы номера выглядели дороже, заключается в подборе функциональных деталей одного стиля и фактуры. Тот же самый подход можно применить и в оформлении домашнего интерьера. Обратите внимание на бытовые мелочи типа диванных подушек, пледов, банных и кухонных полотенец, шторок для душа. Одного ли они стиля, цветовой гаммы, размера, фактуры? Вам в самом деле нравятся эти предметы или вы покупали их почти не глядя, только из-за необходимости? Подумайте о них как о неотъемлемой части комнаты, в которой они функционируют. Отнеситесь более придирчиво и к дверным ручкам, крючкам, полочкам в ванной, мыльницам и подставкам под мелочи. Вполне возможно, что кое-какие из этих вещей давно потеряли свой вид или совершенно не сочетаются между собой. Заменить их гораздо проще, чем затевать полноценный ремонт, но эффект от таких перемен обязательно будет заметен.

8. Добавьте немного искусства

Это настоящий простор для вашей фантазии. Здорово, если вы можете себе позволить приобрести настоящую картину, однако есть множество других интересных вариантов. Понравившийся вам рисунок или фото можно распечатать на холсте и самостоятельно оформить в рамку. Или же вдохновиться трендами современных роскошных интерьеров и создать свой рукописный шедевр. Крупная абстрактная картина добавит комнате ощущение простора и легкости. Вы можете разукрасить холст полностью или частично, добавить блестки или иные декоративные элементы. Такие произведения искусства можно создавать всей семьей и менять так часто, как вам захочется. Лучше одной большой картины может быть только три: крупный триптих (который также можно распечатать в ближайшем салоне) гарантированно произведет впечатление на гостей.

9. Соблюдайте единообразие в деталях

Один из нюансов, которые часто придают жилому пространству небрежный вид, — это не сочетающиеся между собой аксессуары. Многие привыкли не обращать внимания на такие предметы из-за их небольшого размера, однако на деле нагромождение мелких разностилевых деталей точно так же портит впечатление от интерьера, как и большой безвкусный диван. Обратите внимание на все эти магнитики, мини-скульптуры и сомнительной пользы штучки, подаренные родственниками, коллегами и друзьями. Спросите себя: купили бы вы это себе сами? сочетаются ли эти предметы с общей обстановкой комнаты? Если на оба вопроса вы ответили «нет» — смело избавляйтесь от них или убирайте подальше в шкаф на хранение. Хороший способ наполнить дом аксессуарами — это отдать предпочтение вещам ручной работы. Они уникальны, обладают собственным характером, их можно коллекционировать и заказывать точно под тот стиль, который вы хотите видеть у себя дома.

10. Поднимите шторы к потолку

Кажется странным, но все же это факт: шторы, свисающие с самого потолка, автоматически увеличивают пространство и придают ему некую изысканность. Даже если вы купили эти шторы в соседнем супермаркете, достаточно правильно их подвесить, и тогда они будут смотреться совершенно иначе.

11. И сам потолок

Еще один способ создать эффект простора в помещении — это придать цвет стенам лишь частично. Высокие потолки делают интерьер элегантнее, и, если у вас стандартная высота потолка, можно визуально приподнять ее, окрасив стены наполовину или чуть выше половины, а остальную часть стен, как и потолок, оставить белой.

12. Используйте книжные полки не только для книг

Чтобы сделать атмосферу гостиной менее скучной и строгой, разбавьте ряды книг на полках цветами, скульптурами, фоторамками или лампами. Конечно, главное, чтобы все эти конструкции были устойчивыми и не требовали особых навыков ловкости, когда вам просто понадобится достать с полки любимую книгу.

13. Помните, минимализм — однозначно стильное решение

Выше мы дали несколько советов по поводу аксессуаров и декора, однако если вы не вполне уверены в своих дизайнерских способностях, то смело следуйте правилам минимализма. Однотонные, преимущественно светлые тона, функциональные вещи, минимум или полное отсутствие украшений — минимализм всегда создает ощущение стиля, чистоты и свободы.

14. Скажите нет игрушкам в свободном доступе

Этот совет касается не только тех, кто решил стать на путь минимализма. Если у вас есть дети или домашние животные, определенный беспорядок в доме попросту неизбежен, однако квартира не должна превращаться в одну гигантскую игровую площадку. Это правило важно держать в голове в первую очередь именно вам: только так вы сможете добиться его соблюдения от тех, за кого вы в ответе.

15. Не скрывайте деревянные полы

Если у вас качественное напольное покрытие (ламинат или паркет), не стоит прятать его под большими коврами. Так вы не только визуально уменьшаете пространство, но и лишаете комнату весьма стильного элемента.