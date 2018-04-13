14 вещей в вашем доме, с которыми нужно расстаться немедленно

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Лишние вещи проникают в дом незаметно: с гостями, которые дарят то, чем мы не будем пользоваться, с необдуманными и импульсивными покупками. А выбрасывать вещи бывает так сложно. Однако они не только захламляют квадратные метры, но еще отнимают жизненное пространство и портят настроение. Мы в AdMe любим порядок и сегодня собрали несколько советов для тех, кто решил избавиться от лишних вещей, но пока не знает как.

1. Журнальный стол

Дизайнеры советуют избавляться от громоздких вещей. Журнальный столик тоже относится к этой категории. В маленькой квартире он занимает много места, а еще превращается в склад разных вещей: пульта от телевизора, книг, журналов, чашек с кофе и неоплаченных счетов. Гораздо практичнее использовать столики на подлокотник дивана. Они обладают такой же функциональностью, что и кофейный стол, но не дают возможности копить на них всякий мусор.

2. Настольная лампа

Настольная лампа необходима, если в доме есть школьник или вы увлечены хобби, которое требует хорошего освещения рабочей поверхности. В любых других ситуациях настольные лампы занимают слишком много полезного пространства и ими можно пожертвовать в пользу настенных бра.

3. Бижутерия на стенах

Дисплеи для бижутерии вносят определенную долю хаоса в дом. Вряд ли гости жаждут видеть всю вашу коллекцию подвесок с котиками или бус, поэтому вернитесь к старой доброй шкатулке для драгоценностей. От этого вы получите отличный бонус: значительно сократится время уборки.

4. Множество зеркал

Дизайнеры протестуют против большого количества зеркал в квартире. Они призывают отбросить тщеславие и взять на вооружение весь ваш здравый смысл. К тому же чем меньше зеркал, тем легче навести порядок дома. А еще ученые из Института психиатрии в Лондоне установили, что долгое рассматривание себя в зеркале может привести к повышенной тревожности. Люди, которые любовались своим отражением не более 2–3 минут в день, чувствовали себя счастливее.

5. Сувениры

За всю жизнь мы накапливаем множество сувениров с сомнительной художественной ценностью. Статуэтки — символы года бывают актуальны раз в 12 лет, а жабы с монетками во рту или псевдоафриканские маски способны вызвать дрожь у любого уважающего себя дизайнера интерьера. Если вы взялись за «расхламление» своего жилища, необходимо действовать решительно и расставаться с багажом из прошлого.

6. Кружки с забавными надписями и рекламными логотипами

Возможно, эта самая кружка казалась забавной, когда вы нашли ее на распродаже или получили в подарок. Но когда таких кружек набирается больше десятка — это уже беспорядок и неорганизованность. Конечно, сложно расстаться с тем, что досталось тебе по бросовой цене или вообще бесплатно. Но попробуйте заменить кружки с надписями на красивый набор чайной посуды и сразу увидите, что кухня будет выглядеть совершенно иначе.

7. Громоздкий спортивный инвентарь

Специалисты по организации домашнего пространства рекомендуют избавляться от вещей, которыми вы не пользуетесь более месяца. Потому что наверняка они и дальше окажутся невостребованными. Велотренажер, который стал вешалкой, мини-батут или степпер, пылящиеся под кроватью. Пожалейте их — отдайте тем, кому они нужнее.

8. Кухонная техника, которой вы не пользуетесь

Пользователи сети настоятельно не рекомендуют приобретать хлебопечку, фритюрницу, йогуртницу, аппарат для попкорна и приспособление для варки яиц. Единицы пользуются ими на постоянной основе, чаще эти гаджеты пылятся без дела. Лучше от них избавиться — продать, подарить или подкинуть соседу. Так можно убить сразу двух зайцев: освободить пространство и устранить еще одно напоминание о своей расточительности.

9. Фальшкамин

Декораторы интерьеров в один голос утверждают, что камины подходят только для загородных домов. В обычной же квартире фальшкамин занимает много пространства и выглядит неуместно. Это один из пережитков, от которых надо избавляться, если минимализм и функциональность пространства вам по душе.

10. Пластиковая мебель

Пластиковые шкафчики, полки и тумбы обычно используются как «временная мера». Но нет ничего более постоянного, чем временное. В результате пластмассовые комоды и полочки для ванной живут в квартире годами. Такая мебель создает ощущение временного жилья, не приносит уюта и тепла в дом.

11. Тумба под ТВ

Будем честны, тумбы под ТВ уходят вслед за старыми кинескопными монстрами. Современные телевизоры отлично смотрятся на стене, что освобождает много места и добавляет воздуха в интерьер. К тому же всегда есть соблазн устроить из такой тумбы склад для ненужных вещей.

12. Меха, шкуры и рога

Много лет подряд прогрессивные дизайнеры твердят, что меха, рога и прочие трофеи — безвкусица. Эти предметы декора уместны только в охотничьем домике, ну или если вы Тарзан. Шкуры — искусственные или натуральные — настоящие пылесборники, а значит опасны, если в доме есть аллергики.

13. Электронный хлам

Старый DVD, видеокассеты, километры проводов от почившей техники. Или музыкальный центр, который был на пике технического прогресса 15 лет назад. Вещам, которые не используются по прямому назначению и морально устарели, не место в вашем доме.

14. Искусственные цветы

Мода на искусственные растения в интерьере переживает второе рождение. Но не вздумайте поддаваться на рекламные уловки маркетологов. Искусственные растения по-прежнему считаются плохим тоном в оформлении жилого помещения. Лучше всего отдать предпочтение живым цветам или террариуму из суккулентов.

Бонус: советы по «расхламлению» дома

Выявить хлам.

Вещи, которые все же жалко выбросить, поместите во временный карантин и пообещайте себе вернуться к ним через некоторое время.

Смело дарите и жертвуйте на благотворительность то, чем не пользовались долгое время.

Из ненужностей можно извлечь выгоду. Если жалко дарить — продайте.

Оцифровывайте все, до чего дотянетесь: фотографии, письма, открытки. Такой подход экономит уйму места.

Запомните отличное правило: покупаете что-то новое — расстаньтесь со старым.

Перед покупкой подумайте: «А оно мне надо?» Тут действует закон 48 часов: если спустя двое суток вы решили, что эти клипсы или лосины расцветки «страстный леопард» — хорошая идея, то, видимо, это действительно так.