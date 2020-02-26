14 ошибок, которые допускают те, кто просто хотел сделать свою квартиру чуточку уютнее

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Обустраивая квартиру, мы очень часто гонимся за новомодными тенденциями или, наоборот, тяготеем к привычным решениям, многие из которых уже давно перешли в разряд устаревших. И в том и в другом случае стремление создать радующий глаз интерьер приводит к прямо противоположным результатам.

Мы в AdMe.ru согласны с пословицей, которая гласит: каково на дому, таково и самому. В сегодняшней подборке — детали внутреннего убранства, которые могут изменить в худшую сторону даже самый гармоничный дизайн помещения.

1. Маленький коврик посреди большой комнаты

Крошечный ковер создает ненужный акцент: он визуально теряется, находясь в центре просторной гостиной или спальни, а еще собирает много пыли и быстро теряет форму. Дизайнеры называют такое интерьерное решение «эффектом почтовой марки». Если же коврик дорог как память, можно задвинуть его под диван примерно на 15 см.

2. Монохромный интерьер

В теории комната, выдержанная в черно-бело-серых тонах, смотрится эффектно, и — нужно отдать должное — стиль total look в интерьере не сдает свои позиции уже несколько сезонов. Но это правило работает с оригинальной дизайнерской мебелью, да и оформление всей остальной квартиры должно соответствовать по гамме и настроению. Иначе подобное решение вызывает не самые приятные ассоциации, связанные с помещением больницы или столовой.

3. Тропические принты

Обои и шторы, украшенные броскими тропическими рисунками, часто «конфликтуют» со всем остальным убранством. Дело в том, что такие крупные и размашистые принты зачастую не соответствуют размерам помещения. Если хочется разбавить интерьер «цветочной темой», лучше сделать выбор в пользу мелких узоров или китайских мотивов шинуазри.

4. Короткие шторы

Длина штор сильно влияет на то, как будет смотреться окно в целом. И это касается даже малейшей погрешности, когда они на 1–2 см выше, не говоря уже об «ультракоротких» шторах, которые придают интерьеру устаревший вид. Если же все-таки есть соблазн использовать именно такое решение, стоит позаботиться о том, чтобы у ткани была плотная подкладка, которая добавит объема, а также защитит от лишних потоков воздуха при проветривании.

5. Клеенки и скатерти из полипропилена

У подобных вещей есть только один плюс: они практичны. Такие покрытия легко стирать, а также они позволяют скрыть несовершенства обеденного стола. Однако с точки зрения декора клеенчатые и полипропиленовые скатерти неактуальны. Лучше выбрать вариант из ткани или же оставлять стол в «первозданном» виде, ограничившись индивидуальными салфетками под приборы.

6. Оригинальные кашпо

Сегодня магазины товаров для дома предлагают множество нестандартных вариантов цветочных горшков, среди которых изделия из пластика и кашпо, украшенные вычурным декором. Но все-таки комнатные растения призваны делать обстановку в доме более расслабленной, а не раздражать каждый раз, когда на них падает взгляд. Особенно опрометчиво подбирать причудливый горшок для и без того яркого и необычного цветка. Лучше присмотреться к лаконичным однотонным моделям из искусственного камня, стекловолокна и керамики.

7. Репродукции и печать на холсте

От того, как в комнате развешаны картины, фотографии и постеры, зависит общее ее восприятие. Очень редко удается гармонично вписать в интерьер репродукции картин старых мастеров из-за того, что им тяжело «вступать в диалог» с современной мебелью, кроме того, цвета на живописных произведениях зачастую не перекликаются с актуальными оттенками. А громоздкие холсты и вовсе могут визуально сузить просторную комнату до размеров каморки. К тому же в обоих случаях соответствующий внешний вид выдает недорогую стоимость подобных картин.

8. Керамическая плитка с картинками

Такую плитку часто выбирают для отделки стен кухни или ванной. К сожалению, такое дизайнерское решение практически всегда негативно сказывается на восприятии комнаты: из-за слишком крупных рисунков даже самое большое помещение будет казаться тесным, а мелкий декор затеряется на общем фоне. Если хочется привнести оригинальность, лучше использовать плитку с мраморным, геометрическим принтом или барельефом.

9. Неэстетичная система вентиляции

Даже если вытяжка выглядит сдержанно и изящно, визуально ее могут сильно испортить огромные воздуховоды, которые тянутся из вентиляционного отверстия. Лучше скрыть соответствующие коммуникации в коробе из гипсокартона под потолком кухни. Другой вариант — вытяжка с угольным фильтром, которой не нужен воздуховод.

10. Блестящие обои

Как бы стильно ни выглядели обои, лишний блеск и напыление могут придать им дешевый вид. Лучше отдать предпочтение матовым обоям, которые гарантированно впишутся в любой интерьер и не будут привлекать лишнее внимание, или же сделать выбор в пользу крашеных стен, в том числе и с использованием трафаретов.

11. Экзотичные сувениры

У сувениров как у элементов дизайна интерьера сложилась неоднозначная репутация. В основном это связано с тем, что статуэтки, скульптуры и прочие произведения декоративно-прикладного искусства часто смотрятся неуместно в современных помещениях. Как ни крути, но африканская маска или японская фарфоровая ваза будет выглядеть инородно в типовой отечественной квартире. Лучше присмотреться к изящным изделиям из муранского стекла, которые могут оживить любую комнату.

12. Настенные календари

Пусть настенный календарь — удобная и полезная вещь, но многие из них выглядят достаточно аляповато и не украшают помещение. Есть смысл подобрать универсальное изделие, которое подойдет к любому стилю. Например, так называемый «вечный календарь» из дерева.

13. Защитные пледы на мебели

Такой прием сильно отдает стариной, ведь еще в советские времена таким образом старались сохранить обивку дефицитных диванов и кресел. Возможно, пледы могут справиться с защитной функцией, но также рискуют стать настоящими пылесборниками. Лучше выбирать мягкую мебель немарких оттенков или же приобрести специальные съемные чехлы.

14. Декоративные подушки

Хотя такие подушки призваны украшать комнату, их обилие может привести к обратному эффекту. К тому же слишком яркие изделия, вместо того чтобы оживить однотонную обивку дивана или скучное покрывало на кровати, будут только вызывать рябь в глазах. Подобные декоративные элементы нередко заставляют интерьер выглядеть неряшливо и не добавляют ему уюта. Лучше ограничиться одной широкой подушкой в изголовье.