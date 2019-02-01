13 свежих изобретений, которые превратят будни родителей в праздник

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Воспитывать детей и заботиться об их благополучии всегда было непросто, но если 100 лет назад все приходилось делать своими руками, то сегодня на помощь родителям приходят устройства, заметно облегчающие жизнь всей семье.

AdMe.ru заинтересовался этой темой и подготовил для вас свежую порцию крутых изобретений для детей и их родителей.

Ограничитель для ванны

Ограничитель легко устанавливается в любой части ванны и позволяет создать отдельное безопасное пространство для водных процедур малыша.

Бутылочка для двух напитков

Часто бывает, что с собой на прогулку нужно взять воду, а ребенок хочет, к примеру, сок. Бутылочка, в которую можно налить две разных жидкости, решает эту проблему.

Коврик для смены подгузника

С таким ковриком поменять малышу подгузник легко, где бы вы ни находились — в гостях или на пикнике, неважно. К тому же в сложенном виде он занимает совсем мало места, а это, согласитесь, огромный плюс.

Игрушка-комфортер

Во время кормления мама прижимает игрушку к груди, а после кладет ее в детскую кроватку. Мамин запах, оставшийся на игрушке, дарит младенцу чувство защищенности и комфорта — отсюда и название.

Термометр для бутылочки

Все просто: эта маленькая наклейка показывает температуру жидкости в детской бутылочке.

Коврик для ванны с индикатором температуры

На первый взгляд это обычный резиновый коврик, но если температура воды в ванне превысит 37 °C, индикатор покраснеет или проявит цифры.

Скатерть, на которой можно рисовать

Скатерть, на которой можно рисовать и фломастерами, и карандашами, и красками, полностью очищается при машинной стирке.

Компактное детское сиденье

Легким движением руки чемоданчик превращается в детское сиденье, которое надежно крепится к любому стулу. Сиденье также имеет ремни безопасности, а в сложенном виде его можно носить на плече.

Клипса от комаров

Эту милую клипсу можно прикрепить куда угодно: к одежде, обуви, рюкзаку или игрушке. Она отпугивает комаров благодаря натуральным составляющим и поэтому полностью безопасна для ребенка.

Коляска, которая едет сама

Итальянская компания Foppapedretti выпустила коляску Myo Tronic с электродвигателем. Достаточно нажать кнопку на поручне, и коляска поедет на заданной скорости, а все, что останется родителю, — держаться за поручень и маневрировать.

Подушка для беременных и кормящих

Такие подушки могут различаться по форме, но у любой из них два основных назначения: фиксировать беременную женщину во сне и поддерживать младенца во время кормления. А еще такую подушку можно использовать как барьер для малыша.

Портативный коврик для еды

Яркие силиконовые коврики делают прием пищи гораздо более привлекательным для малыша. Кроме того, за счет размера и специального желоба такие коврики помогают сохранить чистоту на обеденном столе и под ним.

2 в 1: колыбель и кресло-качалка

Оригинальный способ оставаться вместе и в то же время находиться в разных пространствах: пока младенец засыпает, родитель качается в кресле, тем самым укачивая своего малыша.

А вы приобрели бы одно из этих устройств? Если да, то какое?