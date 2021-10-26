13 канцелярских принадлежностей, которые для японцев обычное дело, а для нас — неизведанное чудо

Япония — страна, убежавшая на сто шагов вперед от других государств в развитии технологий, — не раз удивляла нас своим вниманием к мелким деталям, которые упрощают жизнь обычному человеку. Такой подход прослеживается во всех сферах жизни. Например, для наиболее комфортного обучения в местных канцелярских магазинах вы найдете большое разнообразие полезных предметов.

Мы в AdMe.ru надолго залипли, разглядывая непривычные для нас японские школьные принадлежности. К счастью, почти все эти предметы в наши дни можно заказать через интернет.

1. Насадка на карандаш

Это резиновое устройство помогает маленьким детям научиться ставить палец на ручку или карандаш так, чтобы выработать привычку правильно писать.

2. Удлинитель карандаша

Эту вещь удобно использовать, когда от карандаша остается совсем маленький, но еще работающий кусочек.

3. Колпачки на карандаши

Милые колпачки защитят кончики ваших карандашей от поломки, а остальные предметы — от пометок и царапин.

4. Ластик

Обычные ластики, но в виде ярких десертов для поднятия настроения. Конечно, такие стиралки уже давно не в новинку не только в Японии, но здесь хочется отметить то, насколько детально и натуралистично выглядят сладости.

5. Двусторонний выделитель

Кончик этого выделителя делится на две половинки. Оттенок у них одинаковый, но яркость выделения разная.

6. Мелки для рисования

Такие мелки отличаются от тех, что мы привыкли видеть на полках в наших магазинах. Помимо того что в сухом виде этот мел гладко ложится на любую поверхность, разбавленный водой, он с легкостью превращается в краску, в которую можно окунать кисточку.

7. Гелевая ручка со стираемыми чернилами

Большинство учеников во всем мире использует шариковые ручки и корректор, а японские дети обычно используют деревянные или механические карандаши. Но такое техническое решение, как стираемые чернила, позволило этой ручке плотно занять свою нишу в ассортименте японских канцтоваров.

8. Тонкая гелевая ручка

Японцы делают упор на красоту почерка, поэтому ручки с тонкими игольчатыми наконечниками появились неслучайно. Эти пишущие инструменты имеют наконечники, размер которых меньше, чем у любой ручки, выпускаемой западными производителями. Это делает письмо более четким и детальным.

9. Ручка-кисточка

Внешне предмет выглядит как ручка или фломастер. Но на самом деле за колпачком скрывается тонкая кисточка. Такой инструмент хорошо подходит для рисования каллиграфических узоров.

10. Перьевая ручка

Такие ручки знакомы некоторым из нас и особенно нашим родителям. В советском прошлом не было другой альтернативы перьевой ручке и баночке с чернилами одного цвета. В наши дни ручки с металлической пластиной в виде пера, по которой текут чернила, все еще можно купить. Только вот дизайн их стал гораздо ярче, а сами чернила могут быть разных цветов.

11. Прозрачная линейка с разметкой

Линии и клеточки на линейке позволят вам более точно строить ваши чертежи, подстраиваясь под разметку в тетради. Кроме того, поверхность задней стороны линейки ребристая, из-за чего она не будет скользить по тетради.

12. Раскладная линейка

Все просто: линейка раскладывается и площадь измерения увеличивается. Также с ее помощью можно чертить углы, выбрав нужный градус.

13. Степлер без скоб

Степлер просто делает дырку в бумаге и поджимает край так, что листики сцепляются и плотно держатся. Никаких дополнительных инструментов, кроме самого степлера и бумаги, вам не потребуется.