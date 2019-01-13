13 головокружительных небоскребов, которые потрясли мир

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Благодаря семимильным шагам, которыми развивается современная инженерия, мы наблюдаем появление поразительных небоскребов, гордо поднимающихся во весь рост. За постройкой каждой новой конструкции следует новая, еще более передовая, которую раньше и представить было невозможно.

Редакция AdMe.ru делится с вами подборкой колоссальных чудес архитектуры со всего света.

1. Всемирный торговый центр (Нью-Йорк, США)

Ранее известный как «Башня свободы», он был построен в память об изначальном Всемирном торговом центре, утраченном во время разрушительных террористических актов 11 сентября. По завершении постройки в 2012 году Всемирный торговый центр и в настоящее время является самым высоким зданием в Соединенных Штатах — 360 м в высоту (1776 футов). Это прямая отсылка к году, когда была подписана Декларация независимости.

2. Башня «Эволюция» (Москва, Россия)

Достигнув высоты 250 м, она заняла 2-е место в номинации архитектурной премии Emporis Skyscraper Awards в 2015 году как один из лучших небоскребов в мире. Ее форма, двойная спираль ДНК, символизирует объединение людей, семей и поколений. Отсюда и название башни.

3. Башня «Агора» (Тайбэй, Тайвань)

Экологически чистая башня, получившая прозвище «Поглощающая смог», — это одно из крупнейших жилых пространств региона. В 2010 году архитектор Винсент Каллебаут (Vincent Callebaut) победил в конкурсе благодаря этому дизайн-проекту. Каскадный зеленый экстерьер представляет «новаторскую концепцию устойчивого экологического строительства». Что и говорить, сокращение нашего углеродного следа — это шаг в будущее!

4. «Лахта Центр» (Санкт-Петербург, Россия)

Составляя в высоту 462 м, это единственная в своем роде башня является самым высоким зданием в России и в Европе, будучи при этом еще и самым северным небоскребом в мире. Фундамент здания занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая площадь, непрерывно залитая бетоном. Вдохновением для дизайна башни послужила сама природа: вершина «Лахта Центра» одновременно отсылает нас к цветку и к пламени.

5. W350 (Tокио, Япония)

Башня W350, строительство которой планируется завершить в 2041 году, станет самым высоким деревянным небоскребом в мире. Конструкция разработана с любовью к природе: находясь внутри, люди могут наслаждаться свежим бризом и солнечным светом. Здание должно обеспечить столь необходимую в городской среде передышку, наполненную теплом и спокойствием.

6. «Вращающаяся башня» (Дубай, ОАЭ)

Жители этого революционного здания могут поворачивать каждый его уровень, так что строение может менять свой внешний вид каждый день. Дэвид Фишер (David Fisher), архитектор, который до этого никогда не строил небоскребы, говорит об этом здании как о «спроектированном временем, сформированном жизнью, открывающем нам все новые горизонты».

7. «Гранд Лисбоа» (Макао, Китай)

Поистине грандиозный по своему виду и интерьеру культовый небоскреб выделяется на фоне городского пейзажа. Его дерзкое изобилие отражает стиль современного Макао. Источником вдохновения для дизайна «перьев» послужил экзотический бразильский головной убор — это отражает влияние португальцев и на Макао, и Южную Америку. На постоянной экспозиции в отеле представлена «Звезда Стэнли Хо» — самый большой бриллиант в форме подушки в мире.

8. МГУ (Москва, Россия)

Здание МГУ — самое высокое учебное заведение в мире. Его история восходит к 1755 году, когда он носил имя Университета им. М. Ломоносова в честь своего основателя. Соблюдая давнюю традицию высоких стандартов обучения, МГУ является старейшим и известнейшим российским университетом. Среди его выпускников — известные ученые и лауреаты Нобелевской премии.

9. « Биг-Бенд» (Нью-Йорк, США; планируется)

Арочный небоскреб «Биг-Бенд» высотой 4 000 м имеет шансы стать самым длинным зданием в мире. Рекордной будет именно не высота здания, а расстояние от основания башни до его конца. Проект разработан Иоаннисом Ойконому (Ioannis Oikonomou) как попытка избежать ограничений по высоте небоскребов в Манхэттене.

10. Башня «Аль-Нур» (Касабланка, Марокко; планируется)

Этот проект по завершении должен стать самым высоким зданием на африканском континенте. Дизайн башни, задуманный французским дизайнером Амеде Сантало (Amédée Santalo), напоминает перьевую ручку, символизируя переписывание будущего Африки шейхом Тареком бен Ладеном.

11. «Башня Джидда» (Джидда, Саудовская Аравия; строится)

По оценкам, строительство будет завершено в 2020 году. «Башня Джидда» станет первым в мире зданием, высота которого составит 1 км. Подобно пучку листьев, пробивающихся из-под земли, проект башни олицетворяет рост, процветание и региональное развитие — символ экономического и культурного состояния Королевства.

12. «Королевский центр» ( Эр-Рияд , Саудовскaя Аравия)

Третье в мире по величине «сквозное» здание. Пустое пространство «Королевского центра» по ночам освещается непрерывно сменяющимися цветами. Эту перевернутую арку описывают как своего рода ожерелье города.

13. Q1 (Золотое побережье, Австралия)

Q1 признан одним из знаковых зданий в Квинсленде за выдающееся инженерное мастерство. Это шестая по высоте жилая башня в мире и самая высокая в Австралии и Южном полушарии. Дизайн башни отсылает к сиднейскому Олимпийскому факелу 2000 года.

Какое здание впечатлило вас больше остальных? Знали ли вы историю этих строений?