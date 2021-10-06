12 звезд, которые наплевали на модные правила и выбирают одежду по душе
Чтобы не отставать от модных тенденций, большинство звезд выбирают для повседневной жизни и публичных выходов одежду из последних коллекций известных брендов. Но есть и те, кто не ищет легких путей, отдавая предпочтение винтажной обуви, незаурядным аксессуарам и ярким украшениям — словом, всему тому, что никак не вписывается в современные тренды.
Мы в AdMe.ru считаем, что мода — штука приходящая и уходящая, гораздо важнее собственный стиль. И доказательство тому — знаменитости, которые носят пусть и не совсем модные, но милые сердцу вещи.
Боа, обилие украшений, джинсы с узором и этнические принты — Стивена Тайлера ничем не испугать
Он мастерски смешает все что угодно и будет выглядеть восхитительно.
Любовь к горжеткам разделяет и Кортни Лав
Эффектно же?
А Билл Мюррей — король затейливых головных уборов
Рианна уверена: чем эффектнее верхняя одежда, тем лучше. И следует этому правилу всегда
Не знаем, в каких магазинах Николас Кейдж находит все эти вещи, но выглядит он в них как король рок-н-ролла
Перед этими янтарными бусами мы бы тоже не устояли.
И кто сказал, что лишь 12-летние девчонки могут носить на голове заколки в виде цветов и огромные банты?
Хелена Бонем Картер считает иначе. И мы определенно на ее стороне.
Неважно, красная дорожка это или поход в магазин — Шайа Лабаф всегда выбирает удобство
Энн Хэтэуэй умеет выбирать аксессуары
Джонни Депп убежден: лучше одна пара родной обуви, нежели тысяча новых
У Вупи Голдберг наверняка имеется небольшая фабрика по производству самых необычных моделей обуви в мире
Ну где еще делают мокасины в виде овечек и банановые туфли?
Голди Хоун без любимых меховых шапок никуда
Сегодня — золотая накидка, завтра — 5-метровый шарф. Жизнь чертовски интересна, когда ты Ленни Кравиц
Как вы считаете, нужно следовать модным трендам или гораздо важнее найти личный стиль?