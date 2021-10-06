12 звезд, которые наплевали на модные правила и выбирают одежду по душе

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Чтобы не отставать от модных тенденций, большинство звезд выбирают для повседневной жизни и публичных выходов одежду из последних коллекций известных брендов. Но есть и те, кто не ищет легких путей, отдавая предпочтение винтажной обуви, незаурядным аксессуарам и ярким украшениям — словом, всему тому, что никак не вписывается в современные тренды.

Мы в AdMe.ru считаем, что мода — штука приходящая и уходящая, гораздо важнее собственный стиль. И доказательство тому — знаменитости, которые носят пусть и не совсем модные, но милые сердцу вещи.

Боа, обилие украшений, джинсы с узором и этнические принты — Стивена Тайлера ничем не испугать

Он мастерски смешает все что угодно и будет выглядеть восхитительно.

Любовь к горжеткам разделяет и Кортни Лав

Эффектно же?

А Билл Мюррей — король затейливых головных уборов

Рианна уверена: чем эффектнее верхняя одежда, тем лучше. И следует этому правилу всегда

Не знаем, в каких магазинах Николас Кейдж находит все эти вещи, но выглядит он в них как король рок-н-ролла

Перед этими янтарными бусами мы бы тоже не устояли.

И кто сказал, что лишь 12-летние девчонки могут носить на голове заколки в виде цветов и огромные банты?

Хелена Бонем Картер считает иначе. И мы определенно на ее стороне.

Неважно, красная дорожка это или поход в магазин — Шайа Лабаф всегда выбирает удобство

Энн Хэтэуэй умеет выбирать аксессуары

Джонни Депп убежден: лучше одна пара родной обуви, нежели тысяча новых

У Вупи Голдберг наверняка имеется небольшая фабрика по производству самых необычных моделей обуви в мире

Ну где еще делают мокасины в виде овечек и банановые туфли?

Голди Хоун без любимых меховых шапок никуда

Сегодня — золотая накидка, завтра — 5-метровый шарф. Жизнь чертовски интересна, когда ты Ленни Кравиц