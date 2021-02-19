12 секретов француженок, которые помогают им быть на высоте, не выходя из зоны комфорта

Когда мы слышим слово «француженка», воображение вмиг рисует эдакую томную даму в красном берете и изящном маленьком черном платье. Но времена меняются, и люди вместе с ними. Поэтому сегодня современные французские женщины выглядят совсем не так, как многие привыкли их видеть через призму стереотипов.

Мы в AdMe.ru решили раскрыть 12 секретов француженок, которые помогают им поражать весь мир, но при этом оставаться собой.

Француженки не станут изнурять себя диетами

Вопреки слухам, не все француженки худые и стройные. Они бывают всякие: полные, худые, высокие, низкие. Но почти никто из них не считает, что пара лишних килограммов — это огромная проблема и нужно от них избавляться ценой страданий. Если француженка хочет скинуть вес, она берет порции поменьше и контролирует количество хлеба и сахара. Она не меняет рацион, а просто меньше ест. Ведь убрать из жизни круассаны и масло означает отказаться от своей культуры, привязанностей, любви и вкуса к жизни.

Французские женщины не стремятся беспрекословно следовать моде

Конечно, бывает полезно взглянуть на образы знаменитостей или пролистать модный журнал. Но чтобы придумать собственный стиль, нельзя просто взять и скопировать чужой или скупить в магазине все, что висит на манекенах. По мнению француженок, излишне пристально следит за модой только ее жертва. Вместо этого лучше проявить творческий подход и придумать самобытные комбинации, которые помогают выражать индивидуальность.

Француженки считают, что старые украшения лучше новых

Французские девушки скорее отдадут предпочтение ювелирным украшениям, связанным с историей их семьи, чем новеньким бриллиантам в обрамлении золота. Драгоценности здесь, как правило, переходят от матери к дочери, приобретая особый смысл и эмоциональное значение. Когда я надеваю кольца своей бабушки, я думаю, как было бы здорово с ней поговорить, расспросить о жизни. Любой француз расскажет вам историю своей крошечной деревни во Французских Альпах. Кольца моей бабушки становятся ее воспоминаниями в моей взрослой жизни и в моем гардеробе.

Французские женщины не пользуются феном и лаком для волос

Что касается прически, француженки и здесь предпочитают максимальную натуральность и не прибегают к получасовым утренним укладкам и обильному спрыскиванию волос лаком. Дело в том, что местные женщины обожают прически, в которых присутствует некая незаконченность, поэтому они почти никогда не используют фен.

Француженки не станут четко очерчивать брови

Брови оформляют лицо, и их форма, безусловно, должна быть аккуратной. Однако француженки не любят нарушать естественный изгиб и ширину бровей. Вместо этого они просто удаляют выбивающиеся волоски, чтобы подчеркнуть то, что дала природа. Я не усердствую с удалением лишних волосков и не добиваюсь идеального изгиба. С идеальными бровями та же история, что и с безупречным лицом: красиво, но совсем не цепляет.

Французские женщины любят сочетать разные оттенки черного

Что удивляет и даже немного разочаровывает в Париже туристов, особенно выходцев из постсоветского пространства, так это одежда всех оттенков черного. Как будто попадаешь из разноцветного карнавала рюшей и стразов в постоянный траур. Иногда черный разбавляется другими темными цветами в зависимости от сезона и модных тенденций. Но черный все же присутствует везде: на работе, на вечеринках, в спортзале, на пляже. И в верхней одежде, в форме продавцов.

Современные француженки не носят береты

Что касается беретов, то их с редким упорством носят исключительно туристы, желающие увековечить себя на фоне Эйфелевой башни в комплекте с багетом или круассаном. Местную даму редко встретишь в этом головном уборе, а вот в широкополых шляпах они попадаются довольно часто.

Во Франции никто не спешит к алтарю

Во Франции люди не желают поскорее связать себя узами брака, даже если безумно любят друг друга. Влюбленные, скорее всего, не поженятся, а просто будут жить вместе без всяких дополнительных бумажек. Французские пары не женятся, чтобы чувствовать свою ответственность друг перед другом. Когда вы не обязаны быть вместе, вы каждый день решаете, нужно вам это или нет.

Французские дамы наносят красную помаду не так, как мы

С красной помадой важно не переусердствовать. Как полагают девушки из Франции, очерченный контур рта делает его слишком жестким и четким, а излишне напомаженные губы выглядят жирными и как будто покрытыми воском. Лучше слегка коснуться пальцем тюбика помады, а потом провести по губам, как будто вы только что их покусали. Так можно сделать образ чувственным.

Француженки подчеркивают свою чувственность ненавязчиво

Француженки вступают в романтические отношения с этим миром с помощью изящных деталей из кружев и шелка, вышивки и украшений, слегка приоткрывая кожу. По их мнению, чтобы быть женственной, не нужно показывать слишком много и сразу. Кружева, вырез лодочкой, подчеркивающий ключицы, делают образ чувственным не меньше, чем аппетитное декольте и короткая юбка.

Француженки спят в безразмерных вещах

Маркетологи постоянно пытаются убедить мир в том, что француженки носят исключительно кашемировые свитера и спят в шелковых пижамах. Но современные французские дамы редко надевают для сна шелковое белье за баснословные деньги, отдавая предпочтение безразмерным ночнушкам-футболкам с почти детскими рисунками или другим удобным комплектам. О каком шелке может идти речь, если в среднем француженка может выделить из бюджета на нижнее белье € 140 в год? А ведь это цена самого дешевого шелкового комплекта, который можно найти в интернет-магазинах. Даже обычные комплекты синтетического нижнего белья стоят от € 40.

Французские девушки не носят обтягивающую одежду

Во Франции на улицах редко встретишь женщину в слишком тесной одежде, плотно прилегающей к телу. Большинство местных девушек скорее наденут вещи, скользящие по телу. Пусть они и не так подчеркивают фигуру, но в них гораздо удобнее, и ничто не сковывает движения. Обтягивающая одежда не льстит вам, а подчеркивает каждую складку. Такой костюм расскажет вашему окружению совсем не то, что вам хотелось бы.