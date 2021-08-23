12 привычных, казалось бы, эмодзи, из-за которых мы рискуем попасть в щекотливую ситуацию

Смайлики стали важной частью интернет-культуры: согласно статистике, в одном из 5 твитов можно найти как минимум один эмодзи. Однако с каждым годом эмодзи все быстрее эволюционируют, и вот уже обычный, казалось бы, смайлик начинает означать совсем не то, что он означал еще каких-то пару лет назад.

AdMe.ru решил разобраться в тонкостях использования современных эмодзи. Оказалось, что порой применение некоторых смайликов в повседневных онлайн-переписках может смутить собеседника и поставить в неудобное положение.

1.

Позитивный эмодзи в шляпе на самом деле не такой уж и позитивный: часто смайлик употребляют в значении «Я выгляжу счастливым, но на самом деле I’m dead inside» («потерял надежду». — Прим. AdMe.ru). Так что для обозначения чего-то радостного в онлайн-диалоге точно стоит применить какой-нибудь отличный от «шляпника» эмодзи.

2.

Казалось бы, печальный котейка всем своим видом выражает испуг и беспокойство, но никак не усталость. Однако разработчики смайлика почему-то посчитали, что именно так выглядит усатый-полосатый, который сильно устал и мечтает поспать.

3.

Эмодзи с паром из ноздрей кажется очень уж гневным, и именно поэтому его часто используют в онлайн-спорах и интернет-конфликтах. В действительности же смайлик выражает гораздо больший спектр эмоций: от гнева и злости до гордости и превосходства.

4.

Эмодзи, изображающий кружащуюся вокруг своей оси звезду, показывает далеко не астрономическое явление. Так, смайлик в виде звездочки был позаимствован из мультфильмов и в одном из своих значений теперь указывает на головокружение и легкое недомогание.

5.

Эти эмодзи в виде жестов можно легко перепутать между собой. Оно и немудрено: знак рок-музыкантов и их поклонников отличается от жеста «Я тебя люблю» лишь спрятанным большим пальцем. Так что если ваш давний знакомый настойчиво присылает вам эмодзи в виде ладони с отставленным в сторону большим пальцем, знайте: вам признаются в любви.

6.

Грустная мордашка с каплей у лица обычно воспринимается как символ тяжелого вздоха. Однако поклонники японских комиксов знают: такой смайлик обозначает сонливость и большое желание оказаться в теплой кроватке.

7.

Эмодзи, показывающий девушку с поднятыми вверх руками, символизирует вовсе не занимающуюся гимнастикой особу, а знак «ок». Так, руки девушки, поднятые над головой, изображают первую букву слова — «о».

8.

Лучший способ показаться своим в среде миллениалов и представителей поколения Z — это отреагировать при помощи эмодзи с черепом на хорошую шутку или комичную ситуацию. Все дело в том, что современные подростки и молодые люди все чаще употребляют выражение I’m dead («я умер от смеха». — Прим. AdMe.ru) в значении «очень смешно». По той же причине стоит отказаться от использования другого популярного эмодзи, означающего просто «смешно»: подростки сразу вычислят в вас бумера.

9.

Хотя этот парень и выглядит напряженным, на самом деле эмодзи обозначает человека, который очень сожалеет о своем поступке. Так что, если вы вдруг встретите данный смайлик в своей переписке, будьте уверены: ваш собеседник очень хочет с вами помириться.

10.

Такой безобидный смайлик, как голубая кепка, на деле означает, что ваш собеседник обвиняет вас во лжи. Все дело в том, что в английском сленге слова «лгать» и «кепка» — это омонимы (одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова. — Прим. AdMe.ru). Поэтому не удивляйтесь, если ваш зарубежный друг вдруг отправит такую кепку на ваше немного приукрашенное высказывание.

11.

Этот смайлик — далеко не добрая улыбка, а скорее универсальное дополнение к любой саркастичной шутке. Эмодзи также может применяться и в качестве своеобразной дразнилки в ситуациях, когда ваш собеседник успел сделать или купить что-то раньше вас.

12.

Хотя этот эмодзи кажется шокированным, в действительности он обозначает «притихшее» лицо. Лучше всего использовать этот смайлик в тех ситуациях, когда важно показать необходимость вести себя тише. В библиотеке, например.