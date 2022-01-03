12 привычек девушек, чей маникюр выглядит дорого и ухоженно, даже если они не ходили в салон полгода

Хотя качественный маникюр порой приносит много положительных эмоций, далеко не всегда у нас имеется возможность посещать маникюрный салон несколько раз в месяц, лишь чтобы обновить покрытие. Однако для того, чтобы поддерживать состояние ногтей на должном уровне, вовсе необязательно зависать в кабинете мастера маникюра — для этого стоит знать лишь несколько простых лайфхаков.

Мы в AdMe.ru решили помочь тем, у кого вечно не хватает времени добежать до маникюрного салона. А в бонус мы поместили простой, но очень неожиданный лайфхак, который поможет вам быстро отрастить ногти.

1. Используйте матовые топы для цветных покрытий

Чтобы маникюр носился дольше обычного, выбирайте матовые покрытия для ногтей. Матовость таких покрытий позволяет ногтям не только отрастать более незаметно, но и подойдет для абсолютно любого случая.

2. Употребляйте в пищу продукты, богатые витаминами группы B

Здоровье и красота ногтей в первую очередь зависят от нашего питания: сложно быть красивой тогда, когда твоему организму не хватает витаминов. Чтобы позаботиться о состоянии ногтевой пластины, стоит добавить в свой рацион не только протеины и жирные кислоты, но и биотин — один из витаминов группы B. Биотин, к слову, содержится в больших количествах в орехах, молоке, яичном желтке, а также в авокадо, бананах и малине.

3. Делайте дизайн только части ногтя

Еще один способ сэкономить на маникюре предполагает дизайн не всего ногтя, а лишь его части. Вариаций у такого маникюра может быть множество: кончики можно украсить как фольгой, так и дизайном в виде конфетти или геометрических форм.

4. Уделяйте внимание составу средства для снятия лака

Чтобы надолго сохранить здоровье ногтей, следует минимизировать использование средств для снятия лака на основе ацетона. Хотя такие жидкости и помогают эффективно избавиться от покрытия, ногтям от них приходится несладко: ацетон токсичен и сильно сушит ногтевую пластину.

5. Отдавайте предпочтение дизайну в виде простых форм

Дизайн в виде простых геометрических форм или его «перевернутые» вариации не только смотрятся свежо и интересно, но и позволяют сэкономить на очередном походе в салон красоты. Чтобы сделать ногти еще более необычными, попробуйте выбрать контрастные цвета, сочетание которых заметно оживит ваш образ.

6. Мойте посуду в резиновых перчатках

Горячая мыльная вода может заметно ослабить даже самые крепкие ногти. Чтобы сохранить и маникюр, и красоту, и здоровье рук, лучше мыть посуду в защитных перчатках.

7. Если хочется добавить яркости, сделайте дизайн в стиле «омбре»

Дизайн в стиле «омбре» — еще один вид «экономичного» маникюра. Вариаций его исполнения может быть множество, а для дополнительного декора поверх него можно наносить разнообразные узоры.

8. Наносите масло на кутикулу

Наша кутикула — идеальный барьер для сопротивления разнообразным инфекциям и бактериям, однако и она нуждается в ежедневном уходе. Чтобы придать ногтям ухоженный вид, попробуйте периодически увлажнять кутикулу оливковым или миндальным маслом.

9. Смотрите на состав лака для ногтей

Лаки для ногтей часто содержат токсичные химические вещества, такие как толуол, камфора, формальдегид, диметил и диэтилфталаты. К счастью, большинство производителей все же заботятся о своих клиентах и используют в своих лаках более щадящие формулы. В любом случае, чтобы сохранить здоровье своих ногтей, перед покупкой красящего средства стоит уточнить состав приобретаемого лака.

10. Иногда отказывайтесь от лака в пользу полировки

Порой для здоровья ногтей стоит и вовсе отказаться от лака в пользу полировки. Так, полированные ногти смотрятся не только максимально естественно, но и ухоженно. При проведении процедуры главное помнить один нюанс: чтобы не повредить ногтевую пластину и не ослабить ее, лучше шлифовать ногти по направлению от внешнего края ногтя внутрь.

11. Чаще пользуйтесь кремами и увлажняющими средствами для рук

Частое мытье рук и использование очищающих и дезинфицирующих средств сушит кожу рук и ногтевую пластину. Чтобы предупредить образование заусенцев и проблем с кутикулой, старайтесь увлажнять кожу после каждого мытья. Лучшим решением всех проблем станет кокосовое масло, которое нужно втирать в ногти и окружающую их зону.

12. Отдавайте предпочтение нейтральному цвету

Окрашивание ногтей в нюдовые оттенки — один из наиболее популярных сегодня видов маникюра. Чтобы дизайн ногтей в пастельных тонах смотрелся благороднее, стоит подбирать оттенок покрытия так, чтобы он был на один тон светлее оттенка вашей кожи. Этот простой лайфхак поможет вашим рукам выглядеть светлее, а ногтям приобрести ухоженный вид.

Бонус: лайфхак для тех, кто хочет отрастить себе ногти

Чтобы иметь длинные ногти, вовсе необязательно делать дорогое наращивание или тратиться на их накладную замену, — достаточно просто чаще работать руками. Оказывается, ногти женщин, которые часто трудятся руками, растут быстрее ногтей неработающих девушек. Это происходит по причине того, что пальцы, стучащие по поверхности, получают во время работы своеобразный массаж, который активизирует обменные процессы и улучшает кровообращение.