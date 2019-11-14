12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

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В современном мире люди все чаще отдают предпочтение не просто красивой, а обязательно функциональной одежде. Ведь так приятно, когда аксессуар или предмет гардероба продуман до мелочей и способен не только украсить образ, но и облегчить жизнь: например, маленький клатч при необходимости положить что-то крупное расширяется до размеров сумки, а удобные и эффектные легинсы дополняются безумно необходимыми кармашками для телефона и прочих мелочей.

Мы в AdMe.ru обожаем "умный" дизайн вещей и всегда радуемся, когда можем рассказать о чем-то удобном и качественном своим читателям.

Футболка для кормящих мам

Проголодавшийся младенец не застанет врасплох маму, если на ней такая майка, с продуманным дизайном для кормления, избавляющим от необходимости снимать или задирать одежду.

Браслет-зарядник для телефона

Такой браслет и по совместительству внешний аккумулятор не только станет отличным дополнением для стильного образа, но и спасет в ситуации, когда на телефоне останется мало зарядки, а провода и розетки под рукой не будет.

Спортивная сумка с отделением для обуви

Складывать спортивную обувь вместе с одеждой не слишком гигиенично, да и предварительно заворачивать ее в пакет немного муторно. В этой сумке сбоку предусмотрен специальный карман для обуви, он изолирован молнией от основного отделения.

Пояс для сохранности ценностей

Данный аксессуар необязательно носить на виду - он легко спрячется под одеждой и станет отличным решением как для прогулки, когда совсем не хочется брать с собой сумку (но нужно положить куда-то ключи, деньги и телефон), так и для похода в клуб или на другое загульное мероприятие, где лучше иметь при себе заначку на экстренный случай.

Потайной кошелек под высокие сапоги

Еще один вариант для ношения аварийной суммы денег и карты, но уже только в холодное время года. Потайной кошелек с ремнем фиксируется на ноге и затем скрывается под высокими сапогами.

Расширяющаяся сумка

Никогда не знаешь, как сложится шопинг. Такой клатч позволяет не носить с собой объемную сумку, но при этом способен расшириться, в случае если нужно положить внутрь крупную покупку, чтобы не нести ее в руках или отдельном пакете.

Самоклеящиеся подкладки от пятен пота

Дезодоранты не всегда спасают от проступления обильного пота. Чтобы не оконфузиться на важной встрече или мероприятии, можно использовать специальные подкладки, которые приклеиваются к футболке или другой верхней одежде и эффективно впитывают в себя влагу.

Жилетка-рюкзак — трансформер

Такой элемент одежды отлично пойдет для пикника или прогулки с детьми. Например, в дневное теплое время в него можно сложить кофточки детей и удобно носить на плече в качестве рюкзака, а к вечеру раздать одежду детям и самой накинуть жилетку.

Куртка с карманом для ребенка

Такая куртка на двоих предназначена для мам, которые носят своих детей в слингах. Она позволяет носить ребенка как спереди, так и на спине.

Легинсы с кармашками

Легинсы - очень удобный и эффектный элемент спортивной одежды. Только вот незадача: на них, как правило, вовсе не предусмотрены карманы. В этих же моделях они наконец-то появились и упростили жизнь девушкам, желающим отправиться на прогулку или заняться спортивной ходьбой налегке.

Спортивная майка с карманом для телефона на спине

Второй вариант хранения телефона на пробежке или фитнесе, когда ваша спортивная форма состоит из легинсов и спортивной майки, — это кармашек, предусмотренный на спинке топа.

Шапка со встроенной Bluetooth-гарнитурой

Такая шапка не только убережет голову от холода, но и позволит не заморачиваться даже с беспроводной гарнитурой, которая в любом случае ограничивает слышимость и на улице вынуждает вынимать ее из ушей.

А у вас есть идеи, как можно было бы значительно улучшить уже привычные для всех вещи?