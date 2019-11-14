12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

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В современном мире люди все чаще отдают предпочтение не просто красивой, а обязательно функциональной одежде. Ведь так приятно, когда аксессуар или предмет гардероба продуман до мелочей и способен не только украсить образ, но и облегчить жизнь: например, маленький клатч при необходимости положить что-то крупное расширяется до размеров сумки, а удобные и эффектные легинсы дополняются безумно необходимыми кармашками для телефона и прочих мелочей.

Мы в AdMe.ru обожаем "умный" дизайн вещей и всегда радуемся, когда можем рассказать о чем-то удобном и качественном своим читателям.

Футболка для кормящих мам

© Kilimall  

12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

Проголодавшийся младенец не застанет врасплох маму, если на ней такая майка, с продуманным дизайном для кормления, избавляющим от необходимости снимать или задирать одежду.

Браслет-зарядник для телефона

© Jckonline  

12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

Такой браслет и по совместительству внешний аккумулятор не только станет отличным дополнением для стильного образа, но и спасет в ситуации, когда на телефоне останется мало зарядки, а провода и розетки под рукой не будет.

Спортивная сумка с отделением для обуви

© Aliexpress  

12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

Складывать спортивную обувь вместе с одеждой не слишком гигиенично, да и предварительно заворачивать ее в пакет немного муторно. В этой сумке сбоку предусмотрен специальный карман для обуви, он изолирован молнией от основного отделения.

Пояс для сохранности ценностей

© Etsy  

12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

Данный аксессуар необязательно носить на виду - он легко спрячется под одеждой и станет отличным решением как для прогулки, когда совсем не хочется брать с собой сумку (но нужно положить куда-то ключи, деньги и телефон), так и для похода в клуб или на другое загульное мероприятие, где лучше иметь при себе заначку на экстренный случай.

Потайной кошелек под высокие сапоги

© Etsy  

12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

Еще один вариант для ношения аварийной суммы денег и карты, но уже только в холодное время года. Потайной кошелек с ремнем фиксируется на ноге и затем скрывается под высокими сапогами.

Расширяющаяся сумка

© Fashion Show  

12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

Никогда не знаешь, как сложится шопинг. Такой клатч позволяет не носить с собой объемную сумку, но при этом способен расшириться, в случае если нужно положить внутрь крупную покупку, чтобы не нести ее в руках или отдельном пакете.

Самоклеящиеся подкладки от пятен пота

© Aliexpress  

12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

Дезодоранты не всегда спасают от проступления обильного пота. Чтобы не оконфузиться на важной встрече или мероприятии, можно использовать специальные подкладки, которые приклеиваются к футболке или другой верхней одежде и эффективно впитывают в себя влагу.

Жилетка-рюкзак — трансформер

© The Fashion Journal  

12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

Такой элемент одежды отлично пойдет для пикника или прогулки с детьми. Например, в дневное теплое время в него можно сложить кофточки детей и удобно носить на плече в качестве рюкзака, а к вечеру раздать одежду детям и самой накинуть жилетку.

Куртка с карманом для ребенка

© Etsy  

12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

Такая куртка на двоих предназначена для мам, которые носят своих детей в слингах. Она позволяет носить ребенка как спереди, так и на спине.

Легинсы с кармашками

© Fabletics  

12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

Легинсы - очень удобный и эффектный элемент спортивной одежды. Только вот незадача: на них, как правило, вовсе не предусмотрены карманы. В этих же моделях они наконец-то появились и упростили жизнь девушкам, желающим отправиться на прогулку или заняться спортивной ходьбой налегке.

Спортивная майка с карманом для телефона на спине

© Goamiroo  

12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

Второй вариант хранения телефона на пробежке или фитнесе, когда ваша спортивная форма состоит из легинсов и спортивной майки, — это кармашек, предусмотренный на спинке топа.

Шапка со встроенной Bluetooth-гарнитурой

© Wholesale  

12 привычных вещей, которые дизайнеры наконец-то довели до совершенства

Такая шапка не только убережет голову от холода, но и позволит не заморачиваться даже с беспроводной гарнитурой, которая в любом случае ограничивает слышимость и на улице вынуждает вынимать ее из ушей.

А у вас есть идеи, как можно было бы значительно улучшить уже привычные для всех вещи?

Фото на превью Fabletics

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