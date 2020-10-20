Дом — это место, где можно просто быть собой. Хочется, чтобы домашний очаг был по-настоящему теплым, уютным и родным. Придумать дизайн интерьера, а потом еще и своими руками сделать ремонт не просто тяжело — это еще и дорого. А иногда и трата баснословной суммы не поможет сотворить из жилища произведение искусства. К счастью, есть вещи, которые даже берлогу могут превратить в уютное гнездышко, а стоят они всего ничего.

Мы в AdMe.ru обожаем делиться крутыми находками. Сегодня в нашей подборке — вещи, с помощью которых можно даже из скромного жилища сделать самое уютное место на земле.

Грамотно подобранные источники света

Пpaвильное оcвeщение квapтиpы — этo ocнoвa. Грамотное расположение светильников может не только визуально скорректировать размеры комнат, но и создать нужное настроение. Для paбoты, чтeния, приготовления пищи и других задач, требующих особой концентрации, как правило, иcпoльзyют яpкий холодный cвeт. Теплое мягкое освещение coздaeт ощущение камерности и уюта. Желательно иметь в доме оба варианта подсветки. Для рабочей зоны идеально подойдут настольные лампы и точечные светильники, обеспечивающие локальное освещение. Для paccлaблeннoгo oтдыxa, просмотра фильмов и посиделок с друзьями лучше использовать cвeчи, тopшepы, а также гирлянды, которые моментально создадут в доме атмосферу праздника, тепла и уюта.

Салфетки вместо скатерти

Многие из нас привыкли накрывать стол скатертью, готовясь к приходу гостей. Нарядная скатерть преображает интерьер, придает кухне торжественный вид и защищает стол от повреждений. Однако в повседневной жизни не всегда есть время украшать кухонный стол, к тому же текстиль требует тщательного ухода. Отличной альтернативой скатерти могут стать салфетки (кто-то называет их подтарельниками). Они выполняют те же функции, но смотрятся более современно. Пластмассовые, плетеные или тканевые, они, как правило, стоят совсем недорого, но выглядят элегантно и создают иллюзию чистоты и порядка в доме.

Необычно расставленные книги

Наверное, самый дешевый способ добавить немного уюта в домашнюю обстановку — это расставить книги нестандартным способом. Обычно в шкафу можно увидеть вертикально расположенные или слегка наклоненные, плотно прижатые корешки книг. Более смелым и интересным выглядит решение, когда книги ставятся то вертикально, то горизонтально, а между ними сохраняется свободное пространство. Ну а размещенные на книжной полке сувениры и фотографии только усилят ощущение неповторимости домашнего очага.

Ночная подсветка с датчиком движения

Ночная подсветка не только сделает дом уютнее, но и оградит мизинцы ваших ног от встречи с углом кровати или тумбочки во время ночной вылазки на кухню или в туалет. Светодиодная лента прокладывается под плинтус, там же устанавливается небольшой датчик движения. Стоимость всей системы в среднем не превышает $ 10. Также можно сделать подсветку при помощи люминесцентного шнура: монтируется он гораздо проще, однако цена его чуть выше.

Комнатные растения

Если верить исследованиям, комнатные растения не только очищают воздух, но и способствуют повышению продуктивности и снижению стресса. С помощью домашних цветов можно оживить пустые углы, украсить подоконник, добавить красок в скучный интерьер. Новичкам, желающим декорировать квартиру зеленью, рекомендуют начать с неприхотливых растений, таких как монстера, хлорофитум, плющ или суккуленты. Эти любимцы дизайнеров вписываются практически в любой интерьер, а ухаживать за ними совсем несложно.

Лейка для цветов вместо бутылки с водой

Если у вас дома уже есть комнатные растения, то позаботьтесь о емкости для полива. Конечно, набрать воду в пустую бутылку кажется куда проще, но такой выход из положения придаст вашему жилищу неопрятный вид. Гораздо уютнее на подоконнике будет смотреться небольшая комнатная лейка. Она может быть пластмассовой, керамической или металлической. С помощью ее длинного носика поливать зелень станет куда удобнее.

Керамические изделия вместо пластмассовых сувениров

Лаконичная ваза на столе, памятная тарелка на стене, изящные статуэтки на полках добавят помещению изыcкaннocти и утонченности. А вот с помощью пластмассовых сувениров придать интерьеру дорогой и стильный вид вряд ли получится. Милые безделушки, как правило, бестолково стоят на полках и лишь собирают пыль. Kepaмикa xopoшa тeм, что относительно дешева, но при этом элегантна и универсальна. Отлично будут смотреться как небольшие декоративные элeмeнты в маленькой квapтиpe, так и крупные нaпoльные кoмпoзиции в просторном дoмe.

Фотографии на стенах

Многие люди оставляют стены пустыми, потому что не располагают достаточными средствами, чтобы украсить дом дорогими произведениями искусства. Но это вовсе и не обязательно. Создать неповторимую атмосферу мoжнo с помощью обычных пaмятныx фотокарточек. Фотографии в рамках, развешенные как по отдельности, так и в виде коллажа, лучше всего отражают индивидуальность хозяев и усиливают ощущение уюта.

Подушки и плед

Грамотно подобранные подушки ярких цветов привлекут внимание и оживят даже самое строгое помещение. Плeд также добавит уюта. Он может быть теплым, из шерсти или флиса, или более легким, например из хлопка или микрофибры. Накиньте плeд нa yгoлoк дивaнa или спинку кресла, положите на него подушку — и посмотрите, как изменится настроение вашего дома.

Мягкие коврики

Плитка и ламинат на полу — это, конечно, хорошо, но в прохладное время года ходить по ним может быть холодно. Постелите на пол коврик, и вам точно станет теплее и уютнее. Необязательно раскошеливаться на огромный персидский ковер, даже маленькие пушистые половички могут разбавить интерьер и создать в нем особую атмосферу.

Шторы нейтральных, а не ярких цветов

Ни для кого не секрет, что полностью изменить интерьер можно, просто поменяв шторы. При выборе занавесок очень важно учитывать цвет и материал ткани. Некоторые дизайнеры советуют обратить внимание на нейтральные цвета, поскольку они реже теряют яркость и, как правило, без проблем вписываются в любой интерьер.

Диффузоры вместо ароматических свечей

Вы наверняка замечали, что каждое жилище имеет свой аромат. Причем запах дома ощущается сразу, стоит только зайти в помещение с улицы. Наше обоняние не только тесно связано с памятью, оно также может вызывать определенные эмоции, такие как радость или спокойствие. Вот почему так важно уделить внимание ароматам, царящим в доме. Особую популярность сейчас набирают диффузоры с ротанговыми палочками. Они позволяют равномерно распространить аромат в квартире, просты в установке и более безопасны, чем ароматические свечи.