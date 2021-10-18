12 фишек французского интерьера, которые превращают крошечные парижские квартиры в произведения искусства

Французский стиль жизни ассоциируется с несколькими вещами: круассаны, Эйфелева башня и безупречный вкус. Но еще это крохотные парижские квартиры, которые французы умудряются превратить в настоящие произведения искусства. И вовсе не обязательно жить в старинных парижских апартаментах, чтобы оценить простое очарование французского дизайна интерьера.

Мы в AdMe.ru разузнали, каким правилам дизайна нужно следовать, чтобы овладеть искусством французского стиля перевоплощения маленькой квартиры в уютные апартаменты.

Не оставлять стену пустой, а размещать предметы искусства, чтобы усилить ощущение пространства

Нельзя оставлять стену пустой, потому что это сделает пространство скучным. Французы любят винтаж и предметы искусства. И используют их не только чтобы показать свой вкус, но и как неотъемлемую часть общего дизайна квартиры. Зеркала разного размера отражают пространство вокруг и визуально расширяют его. Картины в различных рамках, собранные в одном месте, превращают простую стену в отдельную зону.



Использовать роскошные материалы в самом крошечном пространстве

В маленькой квартире квадратные метры, максимально используемые для основной комнаты, означают, что ванная будет крошечной. Но в этом ее преимущество. Небольшое пространство можно отделать роскошными материалами, потому что их потребуется не так много, а значит, и бюджет уйдет не такой большой. Это может быть натуральная мраморная плитка или дорогая стильная раковина.

Не забивать каждый уголок в доме

Соблазн в небольшой квартире (или в любой другой, если на то пошло) — забить каждый уголок мебелью. Но если оставить много пустого места, то появится больше воздуха и даже маленькое помещение будет казаться намного просторнее, чем оно есть на самом деле.

Выбирать многофункциональную мебель

Из предыдущего пункта вытекает следующий — сделать так, чтобы мебель выполняла двойную функцию. Например, диван, который раскладывается и служит спальным местом, освобождает большую площадь и устраняет проблему размещения кровати. Или сделать барную стойку в зоне кухни, которая заменит как место для готовки, так и обеденный стол.

Заменить обычные двери на выдвижные

Обычные двери всегда съедают пространство, потому что им нужно место, чтобы открываться. Они также добавляют визуальной загруженности комнате. Для аккуратного разделения комнат идеальным вариантом будет установка дверей выдвижного типа.

Использовать встроенные варианты хранения

Одна из самых больших проблем в квартирах-студиях — найти подходящее место для хранения вещей. Если закрыть всю стену белым (или под цвет стен в комнате) встроенным шкафом, он не будет выглядеть громоздким. Можно сделать полки по бокам кровати, прикрепленные к стене, чтобы обеспечить большую функциональность с минимумом беспорядка, а также использовать диван с выдвижными ящиками. Все вещи будут красиво спрятаны, а дизайн останется целостным.

Создавать зонирование с помощью темных цветов

В парижских квартирах частенько есть зонирование в виде углублений в стене. Это может быть зона камина или полка, уходящая в нишу. Чтобы придать комнате больше глубины и тем самым визуально расширить пространство, это место можно покрасить в темный оттенок, например в темно-зеленый. Также цвет может быть отличным инструментом в небольшом пространстве для создания отдельных зон. Когда разделить комнаты стенами или мебелью невозможно, темные оттенки помогут условно поделить помещение.

Добавлять в комнату максимальное количество света

Зеркала, светлые тона, большие окна, множество различных светильников творят чудеса, делая пространство больше. Идеальный вариант для французской студии — это нейтральные оттенки стен, на которых располагаются зеркала напротив окна, чтобы отражать солнечный свет. Такое сочетание сразу делает пространство светлым и просторным.

Отдавать предпочтение круглым или овальным столам

Мало того что круглые или овальные столы занимают меньше места, они также предотвращают бытовые травмы, которые могут возникнуть в маленькой квартире. У таких столов нет острых углов, о которые можно было бы удариться бедром или ушибить мизинец на ноге. Круглые столы удобны еще и тем, что, в отличие от квадратных вариантов, углы которых могут мешать установке дополнительных стульев, при необходимости позволяют усадить побольше людей. К тому же расположить подобный стол можно в любом месте квартиры.

Соблюдать единый стиль покрытия пола

Основная идея заключается в том, чтобы визуально обеспечить непрерывность пространства и таким образом привнести гармонию. Если в маленькой квартире делать разное покрытие пола в каждой зоне, особенно если зоны не отделены дверьми, то квартира будет казаться еще меньше. Но если сделать одинаковый пол во всем доме, то это сработает в обратную сторону и создаст целостность.

Декорировать окна длинными шторами

Еще одна дизайнерская уловка, которую используют французы: шторы от потолка до пола для декора окон. Они не только добавляют винтажный вид, но и позволяют визуально сделать окна намного больше.

Использовать бра

Бра занимают меньше места, чем торшеры. И смотрятся аккуратнее, чем громоздкие потолочные люстры. А еще их можно включать по одной или несколько штук в зависимости от того, какое количество света необходимо в конкретный момент (что, кстати, еще и сэкономит электричество).