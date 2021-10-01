11 негласных правил королевского дресс-кода, из-за которых становиться принцессой уже не всем захочется

Нелегка жизнь при королевском дворе: чтобы подчеркнуть свое положение в обществе, принцы, принцессы, герцоги и герцогини вынуждены соблюдать огромное количество ограничений в одежде. Иногда они связаны с древними традициями, иногда с протоколом, а иногда и с предыдущими провальными выходами в свет.

Мы в AdMe.ru решили узнать, от каких же именно вещей необходимо избавиться при вступлении в ряды британской королевской семьи. И хотя в безукоризненном стиле принцев и принцесс сомневаться бессмысленно, порой правила королевского дресс-кода оказываются сильнее их собственных вкусов и модных трендов.

Блеклые наряды

«Если бы я носила бежевый, никто бы не знал, кто я такая», — сказала однажды британская королева. Что ж, яркие цвета, которые преобладают в ее гардеробе, действительно помогают Елизавете II не затеряться в толпе и давно стали визитной карточкой ее непревзойденного стиля.

Короткие платья и мини-юбки

Королева придерживается строгих правил, а потому членов ее семьи если и можно увидеть в коротких платьях, то наверняка под ними будут тонкие колготы. Впрочем, негласный запрет на ношение укороченной одежды нарушала и нарушает сама герцогиня Кембриджская, которую не раз видели в трендовых платьях.

Большие сумки на мероприятия

Вместительные сумки, которые так любит Меган Маркл, королевские особы давно заменили на не менее удобные клатчи. Поговаривают, что крошечные сумочки помогают девушкам избегать конфузов при рукопожатиях, а также служат спасением при необходимости скрыть зону декольте при выходе из автомобиля.

Открытая обувь

Представительницы британской королевской семьи очень редко носят обувь, которая не прячет пальцы ног. Для официальных мероприятий девушки обычно выбирают аккуратные туфли-лодочки или обувь на каблуках. Такая несправедливость по отношению к открытой обуви вызвана ее слишком неформальным видом, который несколько умаляет статус и не подходит для официальных приемов.

Женские брюки

Королева Елизавета II за всю историю своего правления появлялась в брюках всего лишь несколько раз. Причина этого кроется в старинной традиции, согласно которой правящие государством женщины носят юбки и платья при выполнении своих королевских обязанностей. Впрочем, не все девушки королевского двора согласны следовать древнему обычаю — сама Кейт Миддлтон не раз появлялась на публике в подходящих под формат мероприятия брюках.

Шелковые наряды

Деликатные ткани и шелк — материалы, которые могут носить только особы некоролевских кровей. Чтобы не допустить неопрятный внешний вид, в королевской семье не принято носить легко мнущиеся ткани, а ее членам приходится довольствоваться одеждой из твида, шерсти и других аналогичных материалов. Как бы то ни было, любительница нарушить строгий придворный дресс-код — Кейт Миддлтон — в 2011 году появилась на публике в роскошном платье из сатина и шифона. Тогда жемчужный струящийся наряд лишь подчеркнул стройную фигуру девушки.

Черная одежда в дневное время

Члены королевской семьи имеют право появляться на публике в черной одежде только во время похорон. Во всех остальных случаях принцы и принцессы носят более яркую одежду, позволяющую им всегда выделяться в толпе.

Сандалии без каблуков

По частоте использования обувь на плоской подошве сильно проигрывает туфлям на каблуках, в которых так любит появляться Кейт Миддлтон на публике. В крайних случаях герцогиня надевает белые кроссовки, сапоги или эспадрильи. В последних, кстати, она иногда даже занимается спортом.

Цветной лак

Яркие ногти давно под запретом в королевской семье из-за того, что королева считает их просто-напросто вульгарными. Впрочем, Елизавета II разрешает родственницам красить ногти в нейтральные и едва заметные цвета, а сама она вот уже почти 30 лет красит ногти лишь в светло-розовый оттенок.

Одежда с натуральным мехом

Несмотря на всю любовь королевы и ее родственников к меховым изделиям, недавно Елизавета II официально отказалась от ношения одежды животного происхождения. Сегодня королеве начинают вторить и ее приближенные, которым из-за постоянных напоминаний экоактивистов приходится искать достойную замену натуральным материалам.

Открытые платья без рукавов

Помимо того что дамы из королевской семьи вынуждены отказаться от слишком открытых платьев в пользу более закрытых нарядов, существует еще одно негласное правило. Так, при дворе не приветствуются платья без рукавов — без них наряд девушки будет неполноценным.