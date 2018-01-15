11 смельчаков, которые потеряли конечности, но сумели превратиться в суперлюдей

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В мире миллионы людей, у которых нет рук или ног, но увидеть их мы можем редко — большинство скрывает это, пользуясь протезами, максимально похожими на настоящие человеческие конечности. Но некоторые вовсе не считают их отсутствие недостатком, и, наоборот, превращают его в преимущество. AdMe.ru собрал свидетельства того, что люди могут быть офигенно крутыми независимо от того, все ли части тела у них на месте.

Мама Какс

В 14 у Мамы Какс (Mama Cax) обнаружили рак костей и легких. Врачи сказали, что ей осталось жить 3 недели. И хотя у Мамы отняли правую ногу, она выжила. И стала моделью и фешен-блогером, сделав протез яркой частью своего образа.

Мама снимается для таких изданий, как Vogue и Cosmopolitan, а в ее Instagram 119 тысяч подписчиков, которые восхищаются ее силой и красотой. «В 16 лет мое тело было покрыто рубцами и я совсем не чувствовала себя красивой. Но шрамы — следы тяжелой битвы, в которой я победила», — говорит Мама.

Эйми Маллинс

У 41-летней Эйми Маллинс (Aimee Mullins) невероятно вдохновляющая история. Из-за отсутствия малоберцовых костей ей ампутировали ноги в раннем детстве, но это не помешало ей войти в топ-50 красивейших людей мира по версии журнала People, профессионально заниматься спортом (и установить 3 мировых рекорда), сниматься в кино, участвовать в модных показах и украсить страницы Vogue, Glamour и Elle.

У Эйми целая коллекция самых экстравагантных протезов, и она хвастается, что может изменять с их помощью рост — со 173 до 182 см. Выступление Эйми на TED можно посмотреть здесь.

Эмери Вандербург

В 17 лет канадка Эмери Вандербург (Emery Vanderburgh) лишилась ноги из-за остеосаркомы. Она рассказывает: «Протез маскируют из-за чувства стыда, но я решила пойти по другому пути. Я никогда не носила протез, похожий на естественную ногу. Я смотрю на него, как на доказательство того, что я пережила непростые времена».

Сейчас Эмери — социальный активист, который выступает за доступные протезы для всех, кто в них нуждается, и ведет блог о своей жизни.

Киара Маршалл

В 10 лет Киару Маршалл сбил пьяный водитель. В результате ее нога была ампутирована до колена. Сейчас девушке 25 и ничто не мешает ей жить полноценной жизнью.

Киара увлекается альпинизмом и каякингом, работает моделью и публичным спикером, поддерживая других людей без конечностей. Она использует различные накладки на свой протез, которые гармонично дополняют выбранные ею образы.

Виктория Модеста

29-летняя британка советского происхождения Виктория Модеста (Viktoria Modesta) при рождении из-за врачебной ошибки получила вывих левого бедра и почти все детство провела в больницах, перенеся 15 операций. Они не помогли, и в 19 лет Виктория решилась на ампутацию.

Частью экстравагантного образа Виктории стали 8 различных протезов, например, «стереонога», протез из кристаллов и протез в виде блестящего черного шипа. Девушка добилась известности как певица и фотомодель, участвовала в показах Миланской недели моды и стала лицом Samsung и Vodafone.

Джейсон Барнс

28-летний Джейсон Барнс (Jason Barnes) — самый быстрый барабанщик в мире (20 ударов палочкой в секунду!) и единственный музыкант-«киборг». Джейсон был с детства увлечен музыкой, играл на разных музыкальных инструментах и мечтал стать профессиональным барабанщиком, но после сильного удара током музыкальной карьере, казалось, настал конец — его руку ампутировали до самого локтя. Но парень недолго предавался отчаянию: он прикрепил палочку к простейшему протезу и продолжал репетировать. Неизвестно, что бы случилось дальше, если бы не профессор Гил Вайнберг из Технологического института Джорджии, который сконструировал для Барнса совершенно новое устройство.

Протез Барнса позволяет использовать 2 палочки одновременно: одной из них музыкант управляет с помощью датчиков, прикрепленных к его мышцам, а другая подключена к специальной программе, которая «слушает» музыкальный ритм и импровизирует. В 2017 году профессор создал для Джейсона еще более совершенный протез: каждым его пальцем можно управлять отдельно, что позволяет даже играть на пианино.

Энджел Гиуффриа

Американка Энджел Гиуффриа (Angel Giuffria) родилась без руки и носила протез уже в 4 месяца. Всего за свои 27 лет она сменила их более 30. Энджел — психолог, спикер и начинающая актриса: она снялась в 4 фильмах, в том числе и в «Голодных играх».

Энджел из тех, кому нравится отличаться от остальных. Она говорит, что любит свою бионическую руку и когда ее называют киборгом, потому что это весело. Девушка ведет свой Instagram, где демонстрирует, что отсутствие конечностей — не повод для неинтересной жизни: она стреляет из лука и пистолета и активно занимается спортом.

Джо-Джо Крэнфилд

Ампутация руки не помешала 25-летней британке Джо-Джо Крэнфилд (Jo-Jo Сranfield) стать профессиональной пловчихой и завоевывать медали на международных соревнованиях. Кроме того, она мотивационный спикер и тренер по плаванию.

Джо-Джо никогда не носила протезов, так как считала их неудобными, но потом встретилась с известным дизайнером Софи де Оливейра Барата, которая создала для нее «змеиную руку». Джо-Джо говорит, что ей нравится изумление, с которым люди разглядывают ее, и она чувствует себя сильной и прекрасной.

Джеймс Янг

27-летний Джеймс Янг (James Young) из Великобритании лишился ноги и руки, после того как попал под поезд. Он провел 2 недели в коме и перенес 12 операций.

Джеймсу было сложно управлять обычными протезами, и через год ему повезло получить бионическую руку — в точности как у героя компьютерной игры Metal Gear Solid, поклонником которой он является. Протез распознает мышечные сигналы, имеет лазерную подсветку, USB-разъем и встроенные часы, а на плечо даже крепится миниатюрный дрон.

Кейра Роче

В 2001 году Кейра Роче (Kiera Roche) попала в аварию. Врачи оперировали ее 11 часов, но правую ногу все-таки пришлось ампутировать. Сейчас она председатель благотворительной организации Limb Power, которая помогает людям без конечностей жить полноценной жизнью. Кейра верит, что ее пример вдохновляет других: «Я прошла по Великой Китайской стене, сплавлялась по Нилу, проехала на велосипеде от Лондона до Парижа и покорила гору Сноудон, самую высокую вершину Уэльса».

Несколько лет после катастрофы Кейра была сосредоточена на том, чтобы казаться «нормальной», скрывая протез под одеждой. Но теперь она не стесняется отсутствия ноги. У нее есть «ноги» на все случаи жизни, в том числе и дизайнерская фарфоровая, которая выглядит как настоящее произведение искусства.

Келли Нокс

У 34-летней британки Келли Нокс от рождения нет левого предплечья, что вовсе не мешает ей работать моделью и сниматься для Procter & Gamble и Marie Claire. Часто она вообще не пользуется протезом, не скрывая отсутствия руки, но с удовольствием соглашается на съемки, где искусственная рука — часть художественного образа.

Келли Нокс говорит: «Я несовершенна в глазах общества, но принимаю себя такой, какая есть, и горжусь собой». У Келли есть важное послание для всех нас: «Не уничтожайте себя, пытаясь быть совершенными».