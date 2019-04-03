10 женщин, которые перестали стареть 20 лет назад

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Бывают люди, настоящий возраст которых просто невозможно угадать. Каким-то образом им удается выглядеть моложе на несколько десятков лет. И далеко не все они звезды кино.

Мы в AdMe.ru регулярно встречаем таких красоток в соцсетях. В конце концов мы решили не сдерживать себя и порадовать вас приятными новостями: после 40 можно продолжать цвести!

Луре Хсу, 43 года

43-летняя Луре Хсу (Lure Hsu) — дизайнер с Тайваня, уже несколько лет завораживающая весь инстаграм внешностью юной девушки-подростка. Луре отказалась от мяса в пользу овощей и фруктов, также она занимается спортом и никогда не появляется на улице без солнцезащитного крема. Ну а отсутствие морщин Луре объясняет тем, что всегда увлажняет кожу хорошо подобранными кремами.

Доминик Саксе, 51 год

Американская журналистка и ведущая новостей Доминик Саксе (Dominique Sachse) в свои 51 создала несколько шоу, получила 2 премии «Эмми», основала журнал Health Fitness Revolution и в придачу стала популярным блогером. Доминик считает, что для сохранения красоты и молодости очень важно сбалансированно питаться и регулярно заниматься спортом. Но самое главное — это чувствовать себя прекрасной.

Марина Де’Бошир, 54 года

Марине (marideboshir) уже давно за 50, однако для этой женщины цифра в паспорте — лишь повод посмеяться над природой, а потом набрать новых подписчиков в свой инстаграм. Она не скрывает, что уделяет уходу за собой немало времени, однако результат стоит того! В чем же секрет молодости этой женщины? Разумеется, стройное тело — это результат сбалансированного питания. Ну а что касается невероятно молодого лица, то тут Марина утверждает, что все дело — в фейсфитнесе, которым она занимается много лет.

Карелия Моран, 48 лет

Карелия Моран (Carelia Morán) — начинающий блогер, которым, однако, уже заинтересовались такие издания, как Elle и Marie Claire Spain. Карелия работает, занимается спортом, гуляет со своей собакой и ведет блог, который, похоже, оказался именно тем, чем ей хотелось заниматься всю жизнь.

Лю Елинь, 50 лет

Бывшая библиотекарь Лю Елинь (Liu Yelin) из Китая в свои 50 лет ведет активный образ жизни. Она серьезно занимается плаванием, причем предпочитает делать это в холодной воде. Лю выглядит так молодо, что ее сыну трудно найти себе девушку: видя рядом с ним мать, многие думают, что это и есть его девушка.

Элизабет Хёрли, 53 года

Это удивительно, но Элизабет Хёрли (Elizabeth Hurley) 53 года. Конечно, многие известные личности выглядят хорошо, но все же трудно поверить, что ей действительно пошел 6-й десяток. Актриса, фотомодель, дизайнер и мама 17-летнего сына не сидит ни на каких диетах, она просто сбалансированно питается, проводит много времени на воздухе и ежедневно занимается спортом.

Анжелик Майлс, 52 года

Анжелик Майлс (Angelique Miles) 52 года. После сорока Анжелик открыла для себя мир кроссфита, и с тех пор это стало ее главным увлечением. Она много работает, а в свободное время много занимается спортом. Она отказалась от сахара и молочных продуктов. Благодаря тренировкам ее тело выглядит неприлично молодо. Однозначно, такое умение работать над собой вызывает восхищение!

Лиз Вебстер, 51 год

51-летняя Лиз Вебстер (Liz Webster) — мама троих детей и обладательница 2-го места в соревнованиях по бодибилдингу 2014 года. Кроме того, Лиз является одним из собственников компании, производящей натуральные добавки для спортсменов и поклонников спорта и здорового питания. Лента Лиз в инстаграме — это отражение ее повседневной жизни и упорной работы в тренажерном зале. Она считает, что спорт, сбалансированная еда и правильно подобранные пищевые добавки очень здорово помогают выглядеть на 20, а не на 50.

Реджина Холл, 48 лет

48-летняя Реджина Холл (Regina Hall) — актриса, которая известна благодаря роли Бренды в «Очень страшном кино». Девушка, которая мечтала о журналистике, в конце концов стала актрисой. И, глядя на нее, понимаешь, что это был правильный выбор. Помимо своей основной деятельности, она работает волонтером, ухаживая за пожилыми людьми, а 8 лет назад даже хотела уйти в монахини. Напрашивается вывод, что старость не приходит к ней, потому что у нее слишком большое и доброе сердце.

Фолаке Хантун, 42 года

Фолаке Хантун (Folake Kuye Huntoon) в свои 42 года — мама троих детей, известный стилист и дизайнер. Ее детище, проект StylePantry, — социальная сеть, посвященная моде и стилю. Фолаке проводит много времени с семьей, предпочитает здоровую пищу, много работает и просто радуется жизни.

Эти люди всегда на виду и, разумеется, уделяют немало внимания своей внешности. Но мы знаем, что и среди наших читателей есть те, у кого имеются собственные лайфхаки для сохранения молодости и красоты. Расскажете о них?