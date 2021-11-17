10 вещей, которые только добавят хлопот при уборке и в итоге уедут доживать в гараж

Частенько в стремлении сделать свое гнездышко более уютным мы забываем просчитать как следует все плюсы и минусы приобретения какой-либо вещи или предмета декора. А потом жалеем, что не обдумали хорошенько покупку и она оказалась не особо-то и нужна.

Мы в AdMe.ru тоже не раз попадали в такую ситуацию. Поэтому сегодня решили разобраться в этом вопросе и выяснить, приобретение каких вещей может оказаться не самой хорошей идеей. Даже если это было неочевидно на первый взгляд.

Комплекс для кошки

Как же сложно сдержаться и не порадовать своего котофея этим роскошеством! А между тем картинки из интернета, на которых кошки охотнее играют с коробкой от этой конструкции, чем с ней самой, возникли не на пустом месте. Конечно, все индивидуально, и быть может, именно ваш питомец будет в восторге. Но все же риск есть, и немалый. За кошачьим комплексом непросто ухаживать, он занимает много места и при отсутствии интереса к нему усатой персоны часто доживает свои дни на балконе.

Люстра-облако

Сложно пройти мимо такой красоты, ведь это как будто кусочек неба в квартире. Воздушно, свежо, необычно и... крайне неудобно. Такая люстра очень быстро накапливает пыль, ее сложно чистить, а мягкая теплая ее текстура может стать привлекательной для насекомых. Возможно, при выборе осветительного прибора стоит обратить внимание на более удобные в обиходе вещи, если вы не готовы к тщательному уходу за таким облачком.

Мягкий чехол для сиденья унитаза

Очень привлекательно выглядит в магазине или на картинке на сайте, но крайне неудобен в ежедневном обращении. Это наверняка подтвердите и вы, если хотя бы раз решались купить подобную вещицу. Чехол быстро становится грязным и начинает неприятно пахнуть. Приходится часто его чистить, и в голове сама собой возникает мысль: «Лучше бы не покупал вообще». К тому же, вопреки ожиданиям, чехол для сиденья не защитит кожу от микробов.

Светлый пушистый ковер

Ну какова красота: не ковер, а концентрированный уют и роскошь в одном флаконе! До тех пор, пока на нем не потопчется грязными лапами хвостатый питомец, пока ребенок не рассыплет кукурузные палочки или пока просто не наступит лето — сезон, когда пыли становится на порядок больше и любое напольное покрытие пачкается намного быстрее. И начинается пора бесконечных чисток. Некоторое время спустя любимый ковер может стать ненавистным. Чтобы этого не произошло, советуем присмотреться к не менее красивым, но более практичным вариантам.

Зеркало в резной раме

Выглядит эффектно, с этим сложно поспорить. Первая мысль, которая приходит в голову при виде такой прелести в магазине: «Ох, хочу себе такое же зеркало!» Но очищать его от пыли — та еще задачка. Особенно трудно с ним в ванной, ведь там загрязняющих элементов больше: и пыль, и вода, и брызги зубной пасты. Словом, вещица неоднозначная. Подойдет тем, у кого очень много свободного времени и любви к уборке, но для остальных не самый лучший вариант. К счастью, на современном рынке есть множество пусть и менее запоминающихся, но более практичных вариантов. Самыми распространенными считаются зеркала с рамами из металла, дерева (которое отлично вписывается в большинство интерьеров) и стекла.

Крупные искусственные цветы в напольной вазе

Еще один пылесборник, который, скажем честно, даже не добавляет комнате особой привлекательности. Искусственные цветы выглядят дешево (собственно, и стоят так же), что делает их привлекательным товаром для всех, кто хочет легко и недорого разнообразить интерьер. Но помимо очевидных недостатков у них есть и скрытые: на мелких лепесточках и листочках быстро скапливается грязь, и в том, чтобы кропотливо протирать их, на самом деле удовольствия мало. А других способов заполнить пустое пространство — множество! Например, можно заменить вазу изящной этажеркой или живым цветком на высокой стильной подставке.

Бутафорский камин

Разумеется, речь не о тех каминах, которые стоят баснословных денег и имитируют горящий огонь во всех красках. Мы имеем в виду обычный бутафорский камин, который со временем превращается в еще одну полку в гостиной, заставленную фотографиями, мелкими сувенирами и прочим. От былого ощущения уюта уже не остается и следа, и камин отправляется в лучшем случае к новому владельцу, в худшем — в гараж на даче.

Бумажные бабочки на стене

Особенно популярен такой декор в детских комнатах. Украшение бабочками стен — дело совсем незатратное: потребуются только бумага и клей. Однако такая аппликация довольно непрактична. Если у вас есть кот, то ему скорее всего понравится охотиться за бабочками. Визуально комната будет выглядеть меньше. А если вы передумаете и решите их снять, то с высокой вероятностью повредите обои, и придется потратиться на замену. Словом, лучше сто раз подумать, прежде чем брать в руки ножницы и цветную бумагу.

Фоторамки из природных материалов

Например, из резных ракушек или многочисленных веточек. Красиво? Да. Практично? Нет. И, как и в большинстве случаев, со временем прагматизм все-таки побеждает. Ведь, чтобы на них не скапливалась пыль, нужно вооружаться влажной тряпочкой ежедневно, не реже. А ведь существует масса других, не менее эффектных вариантов оформления любимых фотографий. И если хочется сохранить природность и натуральность, то советуем обратить внимание на деревянные модели.

Резной подсвечник

Как бы красив и изящен ни был украшенный завитушками подсвечник, стоит задуматься, готовы ли вы вычищать пыль и расплавившийся воск из этого кружева. К тому же предмет такого типа впишется далеко не в любой интерьер. Советуем остановиться на более минималистичных и стильных вариантах, которые, конечно, следует выбирать прежде всего исходя из размеров и формы ваших свечей.