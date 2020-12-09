10 зимних трендов, которые внесут ложку дегтя даже в самый безупречный гардероб

Раньше девушки смело гуляли по морозу в коротких куртках и джинсах с заниженной талией. А сегодня пуховики больше похожи на огромное одеяло, которое комично сочетается с голыми щиколотками. Мы не властны над модой: каждую зиму она возносит на пьедестал разные вещи и редко принимает в расчет вкусы рядовых потребителей. Но все же есть вневременная и удобная одежда, которую хочется носить несколько десятилетий подряд.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить 10 зимних трендовых нарядов, которые мало кому шли, но их все равно вмиг скупали с полок магазинов.

1. Плюшевые шубы

Плюшевые шубы из искусственного меха были на пике популярности несколько сезонов подряд. Однако сейчас модные эксперты говорят, что этот фасон начинает терять былые позиции. Кроме того, в такой шубе будет тепло при минусовой температуре, только если она сделана из материалов действительно высокого качества. Стилисты советуют заменить плюшевую верхнюю одежду классическим шерстяным пальто. А в холодном климате отличной альтернативой такой шубе может стать теплый пуховик свободного кроя.

2. Узкие ботфорты

Плотно прилегающие сапоги на шпильке были одной из наиболее востребованных моделей обуви на протяжении долгого времени. Их носили с юбками, платьями и узкими джинсами. Сегодня в тренде более свободные фасоны: они не сковывают движения и выглядят гармонично в разных сочетаниях. Кроме того, в них гораздо комфортнее ходить и не так устают ноги.

3. Вытянутые вещи

Несмотря на то что оверсайз по-прежнему в моде, совсем бесформенные вещи стилисты предлагают оставить за бортом. Вытянутые свитера часто смотрятся неопрятно, напоминают домашнюю пижаму и могут испортить даже идеальную фигуру. Выбирая вязаные вещи, обратите внимание на свободные модели, которые не висят, но и не слишком облегают.

4. Платье-свитер с сапогами-ботфортами

Ультракороткое платье-свитер тоже попало в список устаревших вещей. Одно время его надевали в тандеме с высокими сапогами-ботфортами. Такой фасон подходит не всем типам фигуры, а при лишних килограммах может выглядеть не особенно выигрышно. Заменить его можно трикотажным костюмом, который совсем недавно вновь стал актуальным.

5. Парки с мехом

Парка с огромным мехом, чаще всего окрашенным, также входит в список устаревших вещей. Заменой ей может стать классическая парка. Правда, носить такую верхнюю одежду лучше осенью или весной и только не в слишком суровом климате.

6. Укороченное пальто

Были модными не только укороченные куртки, но и пальто. Специалисты советуют отказаться от таких моделей и обратить внимание на более современные силуэты. Например, на длинные пальто свободного кроя.

7. Шапки из тонкой ткани

Тесные шапки из тонкой ткани мало кому идут и плохо согревают при минусовой температуре. Кроме того, они искажают пропорции лица. Поэтому в этом сезоне стоит взглянуть в сторону объемных и плотных шапок.

8. Поясная сумка через плечо

Спортивные сумки по-прежнему в тренде, но только носить их лучше не через плечо, а на поясе. Или выбирать классические модели. Кроме того, поясная сумка более уместна в спортивных образах: используйте ее для пробежек и походов в спортзал.

9. Слишком массивные пуховики

Сегодня на улицах до сих пор можно встретить огромное число девушек в комично массивных пуховиках. Однако времена изменились, и правило «чем больше, тем лучше» теперь не работает. Многие звезды уже попрощались с гигантскими куртками и сменили их на более практичные с точки зрения размера и цвета модели. Теперь черед за остальными модницами.

10. «Гармошка» на щиколотке

Слишком длинные штанины, которые собираются на щиколотке гармошкой, смотрятся неэстетично и сильно портят внешний вид. Некоторые полагают, что таким образом ноги будут визуально выглядеть длиннее и стройнее. Однако это неправда, и лучше выбирать джинсы и брюки подходящей длины.