10 уловок парижских хозяек, которые помогают им круто обустроить даже крохотную кухню

Обустройство крохотной кухни — целая наука. Разместить технику, все коммуникации, принадлежности для готовки, стол и стулья на нескольких квадратных метрах и в итоге получить приятное и незабитое помещение могут только настоящие мастера этого дела.

Так мы в AdMe.ru думали раньше, пока не наткнулись в сети на секреты организации парижских кухонь. Мы посмотрели, как справляются с бытом французские хозяйки, и все еще под впечатлением. Надеемся, эти небольшие лайфхаки принесут и вам практическую пользу, даже если ваша кухня и не нуждается в экономии места.

1. Белые цвета

Чтобы добавить пространства в маленькое узкое помещение, французы делают его настолько светлым, насколько это возможно. Конечно, это не значит, что нужно перекрасить стены, пол и мебель в белый, сделать комнату скучной, неуютной и напрочь забыть обо всех остальных цветах, нет. Ярким акцентом может послужить посуда, декоративное панно на стене, коврик, техника, растение в горшке или даже столешница, да что угодно.

2. Открытый естественный свет

Во многих парижских кухоньках вы увидите ничем не затененное окно или окно с очень тонкими, светлыми занавесками. Дешевый и простой способ добавить комнате легкости: таким образом в помещение попадает больше естественного света с улицы, пространство наполняется воздухом и становится более открытым.

3. Маленький холодильник

Холодильники в маленьких парижских кухнях тоже небольшого размера, часто в два раза меньше привычных нам. Отчасти это продиктовано необходимостью и дефицитом пространства, отчасти — сложившимся образом жизни. Французы, как правило, ходят на рынок чаще, чем делаем это мы, и не привыкли закупаться продуктами впрок.

4. Плита на 2 конфорки

Варочные поверхности зачастую такие же крохотные, как и холодильники. Плита, состоящая всего из 2 конфорок, для нас нечто непривычное, для французов же — обыденность. Предпочтение, как правило, отдается индукционным панелям. За ними проще ухаживать, они удобны и почти не пачкаются.

5. Вертикальное хранение

В экстремально маленьком пространстве используются все поверхности, какие только имеются. И стены превращаются в полноценную рабочую поверхность. На них располагаются крючки, рейлинги, перфорированные панели. На таких панелях, кстати, можно разместить не только кухонные принадлежности, но и держатели для посуды или специй и сыпучих продуктов.

6. Правильная комплектация

Еще одна кухонная уловка парижан — хранить функционально связанные предметы поблизости друг от друга — экономия не только пространства, но и времени. Яркий пример — хранить рядом ножи и разделочные доски, ведь эти принадлежности за редким исключением используются именно дополняя друг друга.

7. Использование пространства под потолком

Парижане не ограничиваются использованием стен — под потолком тоже есть место, так что почему бы и нет? На таких вот классических вешалках располагаются кастрюли, сковородки и прочая схожая утварь, которую используют не так часто и для которой жаль места в шкафчиках.

8. Травы на подоконнике

Растениями на подоконнике нас, само собой, не удивить. Французов тоже: сложно представить французскую кухню без ароматных трав. Горшочки с зеленью не только помогают в кулинарии, но и создают цветной акцент в светлом помещении. И, конечно, позволяют немного сэкономить.

9. Маленькая раковина

Такие вот крохотные раковины позволяют «спасти» немного пространства и часто устанавливаются поближе к стене, чтобы оставить побольше рабочего места для готовки. Сложить гору посуды туда точно не получится, но свое предназначение раковины выполняют исправно.

10. Использование эргономичных кружек и стаканов

И наконец, настоящие мастера по экономии места берут себе за правило пользоваться посудой, которую удобно хранить друг в дружке. Например, кружки с маленькими ручками или совсем без них, максимально однотипные тарелки и чашки, бокалы без ножек. Сложенная таким образом посуда займет на полке в разы меньше места, хоть и не порадует разнообразием.