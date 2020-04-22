10+ способов воплотить в жизнь мечты о дорогом дизайнерском интерьере, имея при этом ограниченный бюджет

9 10 34 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда дело касается интерьера, стильный и дорогой — понятия не синонимичные. Для того чтобы сделать любимую квартиру комфортной и уникальной, вам не потребуется статусная дизайнерская мебель, картины, подушки и вазочки, стоящие баснословных денег. Облагородить обстановку можно с минимальными затратами.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы дома вам было уютно, а интерьер отражал ваш характер и, приглашая гостей, вы с гордостью демонстрировали им обстановку, приговаривая: «А вот эту идею я почерпнул на любимом сайте».

Арт-объекты

Замечали, что в одном пространстве возникает ощущение комфорта, а в другом, наоборот, тревожно? Все дело в деталях — они и придают пространству уют, однако перегружать обстановку ими точно не стоит. Забудьте про скучные вазочки и статуэтки, на помощь придут ламповые часы, зеркала причудливой формы, старые, но интересные вещицы. Можно даже их отреставрировать, подарив новую жизнь и вписав в интерьер.

Расставляя предметы, используйте «правило тройки»: предметы декора группируйте по 3 шутки — в один ряд, хаотично или «по росту». Можно начать с малого и украсить уголок в своей гостиной. К примеру, поставить зеркальце, книгу и будильник рядом. Все это будет смотреться цельной композицией, а не неумело разбросанными декоративными мелочами. Кстати, в этом году дизайнеры назвали самым модным цветом интерьера «классический синий», можно здорово его обыграть с помощью мелочей.

Картина неизвестного, но очень талантливого художника

Классика прекрасна, но не всегда уместна в современных интерьерах, да и копии полотен Айвазовского на 30 кв. м смотрятся довольно вызывающе, будто хозяин всеми силами пытается устроить дома художественную галерею.

Специалисты советуют подбирать что-то неизвестное, но будоражащее ваше воображение. Совет от дизайнеров: лучше повесить одно большое полотно или фото, а не много маленьких, оно станет центром композиции, будет выглядеть стильно и привлекать внимание.

Золотой блеск

Цвет золота всегда считался признаком роскоши и достатка и подсознательно ассоциируется со статусной вещью. Гостям дома такая мелочь будет сигнализировать, что хозяева не скупились на интерьер, а вас — просто радовать своим присутствием.

Мы не предлагаем создавать вычурный интерьер в стиле Версаля или Эрмитажа, идея в том, чтобы правильно расставить акценты. Итак, чтобы не скатиться в китч, запомните «золотые» правила: Выдерживать один и тот же «металлический» цвет и не комбинировать глянцевые и матовые поверхности, а также не смешивать золото с другими «металлическими» оттенками.

Лучше всего золото смотрится в сочетании с черным и белым цветами, а также бархатно-голубым, шоколадным венге, темно-зеленым, винным и терракотовым.

Геометрия пространства

Чем больше места, «воздуха» и пространства, тем более выигрышной будет обстановка. Зеркало не только декоративный элемент, но еще и функциональный, так что смело вписывайте его в свой интерьер. Чем меньше пространство, тем больше и массивнее должно быть зеркало. Кстати, рекомендуется вешать зеркала на стене повыше и с небольшим наклоном вниз, чтобы они по максимуму отражали окружающее пространство.

Еще один модный лайфхак — сделайте зеркало цветным. Есть готовые, окрашенные, а можно наклеить на зеркало тонирующую пленку — недорого и очень необычно.

Дорогие обои на одной стене

А остальные стены как же? Пусть остаются такими же, как были, или можно оклеить их более дешевыми обоями. Дизайнеры уже давно пользуются этой фишкой, создавая «островки роскоши» и оклеивая обоями класса люкс только одну из стен, ту, которая будет «солировать». И помните: акцентная стена — это стена целиком, а не отдельная ее часть. Главное — никаких цветочков и горошка, только строгие геометрические элементы.

Стоит ли говорить, что именно пастельные, «натуральные» тона делают интерьер богаче? А если смешать много разных оттенков, получится полная ерунда. Есть формула: не более 3 цветов одновременно. Придерживаясь ее, можно создать интерьер, подобный тому, что вы видели в глянцевых журналах.

Авторская фурнитура

Вместо того чтобы покупать дорогущие дизайнерские предметы, можно купить мелочи. Это настоящие маленькие произведения искусства, которые будут служить вам и радовать глаз каждый день. Можно укомплектовать ими обычные и совсем недорогие предметы мебели, к примеру сделать «особенные» диванные ножки, ручки кухонного гарнитура или межкомнатных дверей. Только заранее приготовьтесь к тому, что придется отвечать на вопрос, откуда такая красота, ведь гостям вся вещь целиком теперь будет казаться статусной и величественной.

Мебель на правильных местах

Распихивание диванов и кресел по углам уродует интерьер, и помещение превращается в выставочный зал сомнительной ценности. Забудьте о привычке располагать мебель вдоль стен. Это устаревший и никуда не годный стереотип. Лучше попробуйте найти для предметов подходящее место и придать им симметрию. Например, все шикарные интерьеры имеют композиционный центр. Создайте и вы такую зону. Так же и любые аксессуары, расставленные по обеим сторонам «центра» композиции, делают интерьер интереснее.

Есть ошибка, которую совершает большинство, она не только удешевляет интерьер и делает его предсказуемым, но и визуально «съедает» пространство. Речь о погоне за гарнитурами — кресла и диван, стол и стулья из одной коллекции. Попробуйте собственноручно найти интересное сочетание — такие «нестыкующиеся» на первый взгляд вещи «обогащают» обстановку. Вместо привычной пары кресел можно приобрести одно — яркое, винтажное или хай-тек, оно может стать центром вашей комнаты.

Световые акценты

Одинокая лампочка, грустно качающаяся под полком, не будет смотреться классно даже в интерьере в стиле лофт, если у нее нет «помощников» — мелких бра, торшеров и светильников, расставляющих световые акценты. Зонируя помещение с помощью света, вы создадите богатый интерьер без дворцовой роскоши и излишнего гламура. А правила расположения светильников-помощников просты: Если потолки низкие, то светильники лучше направить вверх, это поможет визуально «поднять» потолок.

В узком и вытянутом помещении разумно будет расположить источники света на одной стене, это сделает его визуально шире.

Маленькая комната или квартира? Не беда! По светильнику в каждый угол — и вы зрительно расширите пространство.

Шторы

Дизайнеры интерьеров уверяют: именно текстиль придает помещению ощущение роскоши. Думаете, у богачей плотные и тяжелые шторы с ламбрекенами, воланами, фестонами, рюшами, кистями и бахромой? Отнюдь, они уместны лишь во дворцах, в интерьерах состоятельных людей вы такого не встретите. Богато и благородно, а главное, уместно выглядят исключительно шторы под стать интерьеру и из натуральных тканей.

Живые цветы

Не букеты по полтора метра в тысячу роз, а всего несколько живых цветков преобразят пространство. Вспомните нашу любимую «Санта-Барбару» или «Богатые тоже плачут» — помимо классных телефонов у всех в домах были букеты живых цветов. Мы же обойдемся и 3 хризантемами в стильной вазочке или бутылке. Главное, чтобы это были настоящие, пахнущие свежестью живые цветы — незаменимый элемент любого роскошного интерьера.

Чехлы для мебели

Пятна, затяжки, царапины любимого котика — можете вообразить себе такое на диване, скажем, Билла Гейтса? Ну он просто купит себе новый, мы-то так не можем, скажете вы. Но нет ничего проще, чем обновить интерьер с помощью чехлов — это отличная альтернатива замене мебели и обивки. Еврочехлы не только продлевают жизнь любимым креслам и диванам, но и позволяют изменить их цвет, а это особенно важно, если мы хотим создать стильный и статусный интерьер. Ухаживать за ними кране просто: сняли и постирали в стиральной машинке.

Тот же принцип касается и подушек — заставьте старые вещи выглядеть благородно за сущие копейки, надев на них чехлы.

Хобби напоказ

Творческие люди — натуры увлеченные, и о богатом внутреннем мире хозяина должны знать все, не так ли? Главное — не переборщить, не то есть шанс превратить дом в музей народного искусства. Добавьте своему жилищу уникальности, пусть любимые вещи выделяются из общей обстановки, для вас это будет сочетанием стиля и вдохновения. Положите фотоаппарат на стол, оставьте мольберт у окна, а виниловые пластинки на самом видом месте — можете себе позволить.

Выкидываем лишнее

Да, все так просто: чтобы интерьер был богаче, надо не покупать, а выкидывать или отдавать, освобождая место. У состоятельного человека только любимые предметы и все по полочкам, вот и мы не будем захламлять пространство. Наведите порядок и освободите место для тех вещей, которые действительно для вас важны, — теперь в отсутствие лишнего они будут выгодно выделяться.

Расскажите нам о своем интерьере. Что является для вас источником гордости и вдохновения в вашей квартире?