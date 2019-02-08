10 обложек музыкальных альбомов, в которых зашифрованы тайные послания всему человечеству

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Обложка музыкального альбома — отдельный вид искусства. Конечно, бывает, что за яркой картинкой не стоит ровным счетом ничего. Но иногда среди стандартных обложек встречаются настоящие бриллианты — у них есть скрытое значение, о котором сложно догадаться с первого раза.

AdMe.ru раскрывает тайное послание обложек культовых альбомов XX века.

1. Pink Floyd, «Animals»

На обложке пластинки «Animals» огромная розовая свинья парит над мрачным зданием лондонской электростанции. И здесь нет ни капли фотомонтажа. 12-метровую надувную хрюшку изготовили специально для съемок. А еще пригласили снайпера, который должен был сбить животное, если оно сорвется и улетит. По закону подлости так и случилось: свинья оторвалась от креплений и улетела в сторону Германии. К счастью, история окончилась хорошо: беглянку вернули и закончили съемку. Что значит: Обложка «Animals» — аллюзия на роман Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

2. Queen, «News of the World»

На обложке «News of the World» гигантский андроид держит в руке бездыханные тела участников группы Queen. Это одна из самых осуждаемых фанатами и критиками обложек группы. Однако у нее есть особый смысл. Что значит: Робот с людьми в железных руках — символ непримиримой борьбы Queen с жестоким миром шоу-бизнеса. В этом альбоме коллективу пришлось упростить звучание, сделать его более понятным для широкой публики. И далось это не просто.

3. Грейс Джонс, «Slave to the Rhythm»

Обложка для «Slave to the Rhythm» — это несколько фотографий Грейс, наложенных одна поверх другой. Что значит: Обложка альбома, конечно, культовая, но никакого особого подтекста тут нет. Зато прием а-ля огромный рот прочно вошел в массмедиа. Пример: реклама немецкой газеты Der Spiegel с Дональдом Трампом на первой странице.

4. Nirvana, «Nevermind»

На идею для обложки альбома группу Nirvana вдохновили... роды в воде. Но, поскольку такое зрелище было уж слишком жестким, было решено взять фото малыша в бассейне. Купюра на рыболовном крючке была добавлена к фото позже. За фотосессию родители ребенка получили $ 250, а изображение вошло в список величайших обложек альбомов века. Что значит: Фанаты разглядели здесь метафору: группа попала в новую для себя среду — мир больших денег — и теперь борется с акулами шоу-бизнеса.

5. Альбом «The Velvet Underground and Nico» и Энди Уорхол

Обычный банан — ерунда. Банан, нарисованный Энди Уорхолом, — идеальная обложка для альбома прогрессивной рок-группы. Изображение несет в себе двусмысленный подтекст, а в 1966 году это был настоящий удар по пуританам. Несмотря на поддержку суперпопулярного художника, группе не удалось достичь коммерческого успеха. Но даже сегодня The Velvet Underground очень влиятельны в музыкальном мире. Что значит: Учитывая провокационные тексты группы, у банана должна быть пометка «18+». Однако эта обложка — пример того, что все гениальное просто и суперпопулярным может стать даже изображение банана.

6. Michael Jackson, «Dangerous»

На обложке альбома «Dangerous» поместилась вся жизнь Майкла Джексона. Художник создавал иллюстрацию вместе с Майклом больше полугода. Символы, которые зашифрованы на ней, вызывают споры и сегодня. Что значит: Майкл Джексон намеренно не рассказывал о смысле, который вложил в картину. Он хотел, чтобы каждый зритель мог увидеть в ней что-то свое. Ну что ж, у него получилось. Масоны видят в иллюстрации тайные знаки, фанаты заметили сравнение шоу-бизнеса с цирком. Зашифрованные символы добра и зла, грустный клоун, перевернутая Земля — то, что бросается в глаза первым. А что увидели здесь вы?

7. David Bowie, «Aladdin Sane»

У Дэвида Боуи за всю карьеру было немало альтер эго. Он мог быть инопланетянином или Белым Герцогом, и все у него получалось блестяще. Образ андрогинного существа с молнией на лице, пожалуй, знаком каждому, кто хоть чуточку разбирается в современной культуре. Что значит: На обложке альбома «Aladdin Sane» Боуи показал раскол своей личности. Певец расстался со старым образом пришельца Зигги Стардаста и подарил поклонникам не только новую музыку, но и нового себя.

8. The Beatles, «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band»

На этой обложке собрано все самое важное для солистов The Beatles. Каждый из участников ливерпульской четверки назвал несколько знаменитостей, которые вдохновляли их на творчество. Набралось 58 персонажей. Это и Эдгар По, и Льюис Кэрролл, и даже восковые фигуры самих «жуков». Вот интерактивная обложка, с помощью которой можно понять, кто есть кто. Что значит: Зрители своими глазами видят, из чего складывается музыка квартета.

9. U2 , «War»

U2 записали альбом «War» под влиянием конфликта в Северной Ирландии. В ходе противостояния погибло несколько тысяч человек, и ирландская группа не смогла остаться в стороне. Что значит: Поначалу музыканты хотели взять для обложки кадр из военной хроники, но потом решили, что это будет слишком прямолинейно. Выразительный взгляд ребенка говорит об ужасах войны больше, чем танки и оружие.

10. Бьорк, «Homogenic»

В 1997 году сумасшедший фанат Бьорк совершил покушение на певицу: он послал ей бомбу по почте. К счастью, полиция сработала как надо и Бьорк не пострадала. Но под влиянием трагических событий и был записан этот альбом. Костюм и прическа певицы для обложки «Homogenic» — работа английского дизайнера Александра Маккуина. Одни только волосы весили 10 кг. Что значит: Борк создала образ воина света, который борется со злом с помощью любви, а не оружия.