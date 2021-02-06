Я целый месяц носила одни и те же джинсы и придумала больше крутых образов, чем за всю свою жизнь

Меня зовут Полина, и у меня в шкафу больше десятка пар джинсов. Но так как мода на них то и дело меняется, у меня появились мысли о покупке нового экземпляра (и пары кофточек), ведь опять нечего носить. Ну уж нет! В этот раз я призвала себя к осознанному потреблению, а заодно и к эффективной экономии. И решилась на отчаянный эксперимент: попробовать носить одни и те же джинсы целый месяц. Я призвала на помощь весь свой гардероб, включила фантазию, вдохновившись современными трендами и нарядами звезд. И обычные штаны из денима заиграли новыми красками.

Специально для AdMe.ru я покажу неизбитые идеи нарядов, базой в которых стали серые mom-джинсы. Как результат — ни одного повторяющегося образа.

1. Повседневные комбинации

С оригинальными носками. Сейчас многие носят джинсы подвернутыми, с кроссовками и очень короткими носками. Но бывают ситуации, когда именно этот аксессуар поможет сделать образ, который притягивает взгляды. Для этого можно использовать экстравысокие носки либо носки средней длины. Деним удачно подчеркивает яркие цвета, надписи и принты. Этот вариант мне нравится больше, чем грустные голые щиколотки, выделяющиеся на фоне мокрого асфальта или снега.

C ярким верхом. В образах на каждый день главное — поработать над верхом и аксессуарами, и тогда даже в одних и тех же штанах можно выглядеть абсолютно по-разному. Например, блузка или рубашка контрастного цвета перетянет внимание на себя и украсит самые простые брюки. К ней я подобрала обувь более спокойного оттенка и сумку с принтом.

С джинсами, заправленными в ботинки, и объемным свитером. Чтобы визуально уравновесить широкое голенище, я выбрала в качестве верха свитер с широкими плечами. А снизу поддела яркую рубашку, чтобы внести динамику в наряд в спокойных оттенках. Осень и зима — идеальное время для создания многослойности в образах. А асимметрично надетая сумка внесла в наряд нотку небрежности.

С топом в бельевом стиле. Вкупе с джинсами это одновременно нежное и дерзкое сочетание. Топ всегда нужно прикрывать, оставляя лишь легкий намек, а не откровенное заявление о его наличии. Поэтому я надела сверху объемный свитер, оголив одно плечо. Чем спокойнее цвет топа, чем эстетичнее вид.

С тренчем. Беспроигрышный вариант для осени — тренч, бадлон и джинсы. Обувь можно выбирать любую: грубые ботинки добавят характерности, кроссовки или лоферы — расслабленности, а туфли на каблуке — утонченности. Можно попробовать поиграть с аксессуарами, добавив акценты в виде ремня, платка на шею или яркой сумки.

Образ в стиле бохо. Бохо сочетает в себе различные элементы стиля хиппи, винтажа, этнические мотивы. Его сложность состоит в том, что он имитирует небрежность, играет в нее. Но на самом деле каждая деталь должна быть тщательно продумана. Нужно уметь соединять разные фактуры, цвета, орнаменты. А кружево тут приветствуется во всех его проявлениях. У меня получился фактурный и немного забавный наряд, лишь стилизованный под бохо.

2. Для работы

С подтяжками. Этот аксессуар может создать как строгий образ, так и весьма расслабленный. Все дело в остальных деталях наряда. Чтобы не выглядеть в подтяжках слишком мужественно, стоит добавить женственные украшения (серьги, цепочки), а волосы лучше распустить. Что касается выбранной мной обуви: если раньше заправляли в сапоги только джинсы скинни, то теперь такой трюк можно провернуть с любой моделью. Дополнительные складки и объем сейчас в тренде.

С классическим верхом. Я выбрала бежевую блузку с небольшим воротником и пышными рукавами, так как светлые оттенки выглядят более официально, а яркие или принты — чуть более расслабленно. Чтобы не выйти за рамки делового стиля, я добавила туфли-лодочки. Также могли бы подойти лоферы или ботинки в тон джинсам.

С пиджаком, заправленным в джинсы. Попробовать такую комбинацию стоит хотя бы потому, что смотрится она весьма необычно. Ремень тут поможет джинсам сдерживать ткань, чтобы она не топорщилась.

3. Для свидания

С платьем из легкой ткани. Идеальная длина платья — до колена либо чуть ниже, но с разрезом. Платье должно сидеть свободно, а ткань — не липнуть. Есть платье более обтягивающее, чем на мне, то стоит выбрать модель скинни: она не создаст лишний объем на бедрах.

С платком вместо ремня. Разнообразие расцветок этого аксессуара открывает простор для экспериментов и позволяет играть на контрасте. Так как я старалась создать романтичный образ, то выбрала кофту с открытыми плечами и платок в тон. В сочетании с джинсами и туфлями на каблуках получилась довольно-таки чувственная комбинация.

4. Для вечеринки

С кроп-топом и объемным пиджаком. Несмотря на то, что живот здесь полностью открыт, можно сделать так, чтобы вид не был вульгарным. Во-первых, юбка или брюки должны быть с высокой посадкой. Во-вторых, при выборе аксессуаров нужно быть аккуратным, чтобы не перегрузить образ. В-третьих, следует прикрыть плечи. Я попробовала сочетание кроп-топа с объемным пиджаком, как представляют в своих коллекциях современные дизайнеры.

С юбкой-ремнем с бахромой из кожи. Идею подсмотрела у знаменитостей: они уже давно «выгуливают» этот аксессуар, и с ним самые обычные наряды становятся достойными торжественного выхода в свет. В дополнение к поясу я надела кожаный топ поверх бадлона. Без нижней кофты образ был бы слишком вызывающим. Кстати, бахрома — явный тренд этого года. Она везде: на юбках, топах, свитерах, сумках. Она создает дополнительную вертикаль и вытягивает фигуру, делая ее стройнее.

Вывод

Раньше я считала джинсы элементом спортивного стиля и часто грешила тем, что надевала их с базовыми вещами, не обращала внимания на аксессуары и модные тенденции. Из-за этого я часто выглядела скучно и не использовала свой гардероб по максимуму. За время эксперимента я научилась комбинировать вещи между собой так, как раньше мне и в голову не приходило. Причем вся эта одежда, оказывается, уже была в моем шкафу. Чтобы грамотно сочетать вещи, придется интересоваться современными трендами и искать достойные замены в своем гардеробе. Мне все время приходилось сдерживать себя, чтобы в попытке выглядеть оригинально и модно не надеть на себя много сложных и ярких вещей и, как следствие, не выглядеть слишком пестро и вульгарно.