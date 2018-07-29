Я решила последовать новомодному тренду и 9 месяцев не ела мясо

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Привет! Меня зовут Лена. Я активно занимаюсь спортом, учусь в университете и пишу статьи. Однажды я решила, что мне стоит отказаться от употребления мяса. В своей статье я хочу поделиться тем, что подтолкнуло меня к этому решению, как мне жилось и чем закончился опыт.

Моя попытка не есть мясо началась в октябре 2016 года, а результаты этого эксперимента догоняют меня и по сей день. Я рассказываю читателям AdMe.ru о моем опыте, чтобы показать, как важно ориентироваться на собственные ощущения, а не слепо верить восхищенным блогерам в интернете.

С чего все началось

Я не любила мясо. Мне было все равно, есть ли оно на обеденном столе. Однако в гостях, в столовой, в кафе чаще всего встречаются блюда с мясной составляющей. Получается, сама того не замечая, я регулярно употребляла в пищу блюда с ингредиентами животного происхождения. Однажды я увидела блог одной девушки. Стройная и счастливая, она рассказывала о своей системе питания: отказ от животного, любовь к растительному. Я увлеклась. Тема отказа от мяса сводилась к нескольким тезисам: «Масса энергии, легкость в теле, ясная голова, свежая, гладкая кожа и подтянутая фигура». Об этом вам сообщит каждый вегетарианец. Мне хотелось парить как пушинка, постройнеть, а также за счет этого улучшить результаты в спорте. И я начала эксперимент длиной в 9 месяцев.

Теперь мой рацион состоял из рыбы, овощей, макарон, сыра и круп.

Сложно ли мне дался отказ от мяса? Нет. В Санкт-Петербурге можно найти десятки альтернативных блюд: на фестивале еды я смаковала шаверму с фалафелем, цезарь ела с семгой или креветками, а пасту — с грибами. Я несколько раз побывала с друзьями на шашлыках, но даже тот самый божественный запах не сломил меня. На помощь приходили овощи гриль, шампиньоны и рыбные деликатесы.

О потерях и приобретениях

Вернемся к началу, чтобы вспомнить, какого эффекта я ожидала, и разберем детально, что же из обещанного оказалось правдой.

Масса энергии

Я не стала вдруг засыпать сладким сном младенца. Статистика ночного отдыха не изменилась: утром я отрывала голову от подушки, ощущая себя зомби из самого страшного фильма ужасов, ненавидела будильник, ранние подъемы и учебу. Никакой «легкости бытия». Глупо было верить, что отказ от мяса поможет моему организму полюбить утро.

Легкость в теле

Многие бегуны убеждены: мясо влияет на самочувствие при занятиях спортом, а именно вызывает ощущение тяжести. Скорее бы ощутить легкость!

Медаль за участие в соревнованиях.

Как только я отказалась от мяса, мой пульс при беге возрос, а темп упал. Раньше я с легкостью могла пробежать полумарафон (21 км 97 м). Теперь я чувствовала себя ужасно, безжалостная одышка и головокружение не давали мне возможности переставлять ноги быстрее, и результат стремительно ухудшался. Я стала меньше участвовать в соревнованиях, а один раз и вовсе сошла с дистанции из-за плохого самочувствия.

График пульса на соревнованиях. В конце дистанции частота сердечных сокращений превысила 200 ударов в минуту.

Подтянутая фигура

Мой индекс массы тела в норме, а в таком случае процесс похудения дается нелегко и требует больше времени и сил. Здесь все было проще: за 9 месяцев моя талия уменьшилась на несколько сантиметров, юбки и брюки стали мне большими. Пришлось обновить гардероб. Но разве это минус для девочек?

А что насчет сияющей кожи и ясной головы?

Я не имею проблем с кожей в виде прыщиков или воспалений, поэтому мне сложно было заметить разницу. Солнце, загар и веснушки придают лицу легкий и свежий вид вне зависимости от того, ем я мясо или нет. А вот с ясной головой все оказалось сложнее. Постоянные головокружения не придавали уверенности в себе, а единственной по-настоящему гениальной мыслью стало обращение к врачу.

Анемия — это когда все немеет?

В моем случае поднять уровень железа в крови возможно было только медикаментозно.

Врач спокойно выслушал рассказ об отказе от мяса и отправил сдавать кровь. Гемоглобин, ферритин, сывороточное железо оказались ниже нормы. «У вас анемия», — сообщил мне доктор. Друзья спрашивали: «Анемия — это когда все немеет?» Железодефицитная анемия (ЖДА) — гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа и проявляющийся анемией и сидеропенией. Основными причинами ЖДА являются кровопотери и недостаток богатой гемом пищи и питья. Теперь мой прием пищи состоял из мясного блюда и двух таблеток железосодержащего препарата.

Теперь я не могу и дня прожить без мяса.

О плюсах и минусах

Помимо нескольких сброшенных сантиметров, плюсы все-таки были: Мое тело перестало пахнуть. Можно сэкономить на дезодорантах.

Я открыла для себя множество блюд с разными «заморскими» ингредиентами; поняла, что бобы могут быть похожи на мясо, а фалафель — это отличная замена курице. О неочевидных минусах: Это недешево. Порция рыбы стоит дороже, чем порция мяса.

Окружающие достанут вас вопросом: «А почему?»