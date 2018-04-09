Тест: Экологичный ли образ жизни вы ведете?
Согласно докладу ученых, из-за болезней, вызванных плохой экологией, погибают около 10 млн человек в год. А стрелки «Часов Судного дня», отображающие уровень климатической угрозы, показывают всего 2,5 минуты до полуночи. Именно поэтому важно, насколько экологичный образ жизни у каждого из нас. А проверить это можно в нашем тесте.
AdMe.ru составил этот тест, беспокоясь о будущем планеты. В нем вы сами можете определить, правильно ли поступаете в той или иной ситуации. Выберите, что в обычной жизни вы делаете как человечек на картинках. Затем подсчитайте, сколько голубых, а сколько желтых картинок вы выбрали, и определите, какой образ жизни вы ведете: экологичный или пока не очень.
Выбрали все желтые картинки
Если бы все люди жили так, как показано на желтых картинках, человечество было бы обречено. И вся планета Земля тоже. Поэтому если вы действительно поступаете так, как человечек на желтых картинках, начинайте менять свой образ жизни прямо сегодня. Если вас хоть немного заботит будущее ваших детей и внуков.
Ваш результат: неэкологичный образ жизни.
Выбрали все голубые картинки
Если вы выбрали только голубые картинки, то всем остальным надо брать с вас пример. Благодаря вашей ответственности и обдуманным поступкам у нашей планеты и будущих поколений есть шанс.
Ваш результат: абсолютно экологичный образ жизни.
У вас 5 и более голубых картинок
Вы стараетесь минимизировать вред, который наносите окружающей среде, но у вас еще есть пробелы в знаниях. Но по большому счету вы молодец. Продолжайте в том же духе и совершенствуйтесь.
Ваш результат: почти экологичный образ жизни.
У вас 5 и более желтых картинок
Если большинство картинок, которые вы выбрали, желтые, это означает, что вам нужно работать над вашим образом жизни и стремиться сделать его более экологичным. По мере возможности вы стараетесь сохранить планету, но вам нужно приложить больше усилий.
Ваш результат: не очень экологичный образ жизни.
Желтых и голубых картинок поровну
На первый взгляд, вы заботитесь о планете, но делаете это вполсилы. Вам явно недостает мотивации, чтобы ваш образ жизни был экологичным. То ли из-за лени, то ли из-за отсутствия интереса иногда вы совершаете поступки, которые вредят природе.
Ваш результат: экологичный образ только наполовину.
10 советов, как поддерживать экологичный стиль жизни
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Сортируйте мусор и выбрасывайте его в разные контейнеры. Опасные отходы — градусники, батарейки, ртутные лампы, бытовую технику — сдавайте на переработку. Из органических отходов по возможности делайте компост.
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Старайтесь покупать товары местного производства. Это сократит транспортный расход топлива, тем самым уменьшит вред для окружающей среды. Выбирайте товары в перерабатываемой упаковке или вовсе без нее.
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Возьмите питомца из приюта или с улицы.
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Участвуйте в экологических акциях в вашем населенном пункте. Это не значит, что нужно стоять с транспарантами. Например, уберите мусор в том месте, где собираетесь отдыхать или погулять, или поучаствуйте в посадке деревьев.
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Вместо целлофановых пакетов берите с собой в магазин тканевые сумки. Пакет вы выбросите, и он будет разлагаться сотни лет, а экосумку можно постирать и использовать снова и снова. Бумажный пакет — экологичная альтернатива, только если потом он будет отправлен в переработку.
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На большие расстояния по возможности путешествуйте поездом, а не самолетом. Предпочтение отдавайте общественному транспорту, а не автомобилю. Если без машины не обойтись, действуйте по принципу каршеринга: объединяйтесь с людьми, если нужно куда-то ехать. В теплое время года пересаживайтесь на велосипед, самокат.
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Старые или ненужные, но работающие вещи можно продать или отдать даром. Участвуйте в буккроссинге. Ненужную одежду подарите нуждающимся.
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Для уборки дома применяйте более экологичные средства без агрессивной химии, вредной для окружающей среды (то есть без хлора, фосфатов, фенола, формальдегида, бензола). Например, оттереть известковый налет помогут сода и уксус. А вместо искусственного ароматизатора воздуха используйте лимоны.
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Выключайте воду, когда чистите зубы или бреетесь. Ограничьте время, когда принимаете душ. Например, мойтесь не больше 10–15 минут.
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Выбирайте энергосберегающие или светодиодные лампочки вместо лампочек накаливания. Гасите свет, если он не нужен. На ночь выключайте электроприборы, не оставляйте в розетке зарядное устройство.
Экологичный ли образ жизни вы ведете? Делитесь своими результатами в комментариях к статье.
Фото на превью depositphotos, depositphotos
Иллюстратор Sergey Raskovalov специально для AdMe.ru