Тест: Экологичный ли образ жизни вы ведете?

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Согласно докладу ученых, из-за болезней, вызванных плохой экологией, погибают около 10 млн человек в год. А стрелки «Часов Судного дня», отображающие уровень климатической угрозы, показывают всего 2,5 минуты до полуночи. Именно поэтому важно, насколько экологичный образ жизни у каждого из нас. А проверить это можно в нашем тесте.

AdMe.ru составил этот тест, беспокоясь о будущем планеты. В нем вы сами можете определить, правильно ли поступаете в той или иной ситуации. Выберите, что в обычной жизни вы делаете как человечек на картинках. Затем подсчитайте, сколько голубых, а сколько желтых картинок вы выбрали, и определите, какой образ жизни вы ведете: экологичный или пока не очень.

Выбрали все желтые картинки

Если бы все люди жили так, как показано на желтых картинках, человечество было бы обречено. И вся планета Земля тоже. Поэтому если вы действительно поступаете так, как человечек на желтых картинках, начинайте менять свой образ жизни прямо сегодня. Если вас хоть немного заботит будущее ваших детей и внуков. Ваш результат: неэкологичный образ жизни.

Выбрали все голубые картинки

Если вы выбрали только голубые картинки, то всем остальным надо брать с вас пример. Благодаря вашей ответственности и обдуманным поступкам у нашей планеты и будущих поколений есть шанс. Ваш результат: абсолютно экологичный образ жизни.

У вас 5 и более голубых картинок

Вы стараетесь минимизировать вред, который наносите окружающей среде, но у вас еще есть пробелы в знаниях. Но по большому счету вы молодец. Продолжайте в том же духе и совершенствуйтесь. Ваш результат: почти экологичный образ жизни.

У вас 5 и более желтых картинок

Если большинство картинок, которые вы выбрали, желтые, это означает, что вам нужно работать над вашим образом жизни и стремиться сделать его более экологичным. По мере возможности вы стараетесь сохранить планету, но вам нужно приложить больше усилий. Ваш результат: не очень экологичный образ жизни.

Желтых и голубых картинок поровну

На первый взгляд, вы заботитесь о планете, но делаете это вполсилы. Вам явно недостает мотивации, чтобы ваш образ жизни был экологичным. То ли из-за лени, то ли из-за отсутствия интереса иногда вы совершаете поступки, которые вредят природе. Ваш результат: экологичный образ только наполовину.

10 советов, как поддерживать экологичный стиль жизни

Сортируйте мусор и выбрасывайте его в разные контейнеры. Опасные отходы — градусники, батарейки, ртутные лампы, бытовую технику — сдавайте на переработку. Из органических отходов по возможности делайте компост. Старайтесь покупать товары местного производства. Это сократит транспортный расход топлива, тем самым уменьшит вред для окружающей среды. Выбирайте товары в перерабатываемой упаковке или вовсе без нее. Возьмите питомца из приюта или с улицы. Участвуйте в экологических акциях в вашем населенном пункте. Это не значит, что нужно стоять с транспарантами. Например, уберите мусор в том месте, где собираетесь отдыхать или погулять, или поучаствуйте в посадке деревьев. Вместо целлофановых пакетов берите с собой в магазин тканевые сумки. Пакет вы выбросите, и он будет разлагаться сотни лет, а экосумку можно постирать и использовать снова и снова. Бумажный пакет — экологичная альтернатива, только если потом он будет отправлен в переработку. На большие расстояния по возможности путешествуйте поездом, а не самолетом. Предпочтение отдавайте общественному транспорту, а не автомобилю. Если без машины не обойтись, действуйте по принципу каршеринга: объединяйтесь с людьми, если нужно куда-то ехать. В теплое время года пересаживайтесь на велосипед, самокат. Старые или ненужные, но работающие вещи можно продать или отдать даром. Участвуйте в буккроссинге. Ненужную одежду подарите нуждающимся. Для уборки дома применяйте более экологичные средства без агрессивной химии, вредной для окружающей среды (то есть без хлора, фосфатов, фенола, формальдегида, бензола). Например, оттереть известковый налет помогут сода и уксус. А вместо искусственного ароматизатора воздуха используйте лимоны. Выключайте воду, когда чистите зубы или бреетесь. Ограничьте время, когда принимаете душ. Например, мойтесь не больше 10–15 минут. Выбирайте энергосберегающие или светодиодные лампочки вместо лампочек накаливания. Гасите свет, если он не нужен. На ночь выключайте электроприборы, не оставляйте в розетке зарядное устройство.

Экологичный ли образ жизни вы ведете? Делитесь своими результатами в комментариях к статье.