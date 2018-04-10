Потратьте 60 секунд на упражнение, которое покажет, насколько вы внимательны к деталям

Когда накапливается много работы, большинство из нас в панике стараются хвататься за все задания одновременно. В итоге ничего не получается, а в голове — каша. В таких случаях способность быстро переключаться с одного задания на другое так же важна, как и умение концентрироваться. И в данной статье мы поможем развить этот навык.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию упражнение-головоломку, которое поможет научиться не зацикливаться на одном предмете, а замечать детали, находящиеся в вашем поле зрения.

Внимательно посмотрите на эту фотографию замка. Вам необходимо отыскать на ней 10 посторонних объектов. У вас есть 1 минута. Поехали!

Если у вас возникли проблемы с поиском объектов, предлагаем несколько подсказок:

  1. Анатомическое название головы;
  2. Защищает от непогоды;
  3. Ночной охотник;
  4. Спортивный снаряд для игры;
  5. Она дает молоко;
  6. Любимый инструмент дровосека;
  7. Символ 2018 года по восточному календарю;
  8. Имеет гриву;
  9. Пресмыкающееся с длинным телом, может быть ядовитым;
  10. Имеется у ковбоя.

Ответы

1. Череп; 2. Зонт; 3. Сова; 4. Мяч; 5. Коза; 6. Топор; 7. Собака; 8. Лев; 9. Змея; 10. Оружие (револьвер).

Как быстро вам удалось обнаружить все объекты? Какие объекты было труднее всего найти? Делитесь в комментариях!

8 На склад!
7 Комментарии
  • 10 апреля 2018
  • 7
  • 19537

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