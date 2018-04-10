Потратьте 60 секунд на упражнение, которое покажет, насколько вы внимательны к деталям

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Когда накапливается много работы, большинство из нас в панике стараются хвататься за все задания одновременно. В итоге ничего не получается, а в голове — каша. В таких случаях способность быстро переключаться с одного задания на другое так же важна, как и умение концентрироваться. И в данной статье мы поможем развить этот навык.