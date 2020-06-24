Мы узнали, можно ли с первого взгляда отличить дорогую косметику от дешевой

Привет! Я Маша, и я люблю макияж — стрелки, яркие губы и тонна хайлайтера. При выборе косметики я стала часто задаваться вопросом: «А всегда ли цена зависит от качества?» Ведь иногда дорогая тушь быстро осыпается, а дешевая помада держится на губах целый день.

Поэтому специально для AdMe.ru я решила поставить эксперименты над внешностью. Я попросила девушек сделать макияж дорогой и дешевой косметикой и сравнить результаты.

Карина

В юности я тратила много времени и денег на макияж, но позже почти перестала краситься, поэтому стараюсь покупать косметику или не сильно дорогую, или в самой маленькой емкости, чтобы она не успевала портиться. В моей косметичке — тени, румяна, которым я уже и не помню сколько лет. Так вот я была в шоке, когда увидела, какие чудеса делает моей дешманской косметикой визажист. Я убедилась, что вся сила не в профессиональности материалов, а в профессионализме человека, который их использует. Если не придираться, то я не вижу особой разницы. Но мне показалось, что в дорогом мейкапе тени как-то подозрительно быстро скатались. В целом для себя на вооружение взяла помаду для бровей вместо теней.

Анастасия

Скажу сразу, мне понравился макияж недорогой косметикой. Я не почувствовала явной разницы между дорогим и дешевым мейком. Для себя я поняла, что неважно, сколько стоит твоя косметика, главное — уметь ей пользоваться. Наверное, я остановлю свой выбор на недорогой или средней по стоимости косметике. И не забывайте читать отзывы перед покупкой.

Надежда

Сейчас на рынке много косметики, нельзя однозначно сказать, что лучше, а что хуже. Есть крутыши бюджетные, и есть откровенный шлак. Так же в люксе. Точно не стоит экономить на уходе, это факт. А так хорошие продукты можно выбрать из любого сегмента. Мне больше понравились тональный крем, консилер и тени из люксового сегмента. Они оказались лучше, чем бюджетные.

Мария

Сейчас появилось столько разных продуктов, что среди недорогой косметики можно найти продукты не хуже люксовых. А у люксовых порой цена неоправданно высока. Но для себя я поняла, что хорошей, дорогой подводкой легче нарисовать стрелки. Они будут яркими и более стойкими. Дорогой тональный крем тоже понравился больше, но он был каким-то плотным. Для повседневной жизни я люблю более легкие текстуры. Но, может, мне такой попался. А вот на воск или гель для бровей я не вижу смысла тратить безумные деньжищи. Я укладываю брови обычным глицериновым мылом или недорогим гелем.

Ольга

Я считаю, что не всегда имеет смысл платить за косметику большие деньги. Это не гарантия. В бюджетном варианте макияжа я использовала в качестве хайлайтера тени из масс-маркета. Их мне посоветовала визажист как идентичную замену дорогостоящему продукту (разница в цене раз в 5). Тени я всегда покупаю профессиональных марок или среднего ценового сегмента. Они растушевываются и лежат лучше. И больший выбор оттенков, чем у масс-маркета. Недорогие у меня осыпаются и скатываются, даже если с базой.

Наталья

Я предпочитаю в основном бюджетную косметику. Не вижу смысла покупать большую палетку теней за несколько тысяч, если я буду пользоваться от силы 2–3 оттенками. Я не вижу разницы между дорогим и дешевым макияжем. Единственный дорогой продукт, которым я буду пользоваться в дальнейшем, — это тушь.