Как за один день понять, что духи вам не подходят, и выбрать идеальный аромат

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Бывает, что аромат парфюма покоряет нас с первого вздоха. Но это в магазине. Дальнейшая же его история на вашей коже может быть не такой интересной: запах может вызывать усталость и неприятные ощущения. Как понять, что духи совсем «не ваши»? Для теста будет достаточно всего одного дня.

Мы в AdMe.ru обратили внимание на главные звоночки, сигнализирующие, что флакон так и останется стоять на полке нетронутым.

1. Вы чувствуете духи на себе спустя полчаса после нанесения

Как это ни досадно, но идеально подходящий парфюм «исчезает» из зоны вашего обоняния максимум через 30 минут после нанесения, то есть тогда, когда раскрываются базовые ноты. Ароматный шлейф будет доступен окружающим, но не вам. Если же вы хорошо чувствуете духи на себе и через полчаса после нанесения, это значит, что какие-то нотки постоянно раздражают ваши рецепторы, и ощущение неприятной навязчивости аромата не за горами.

2. Появились беспричинные головные боли или раздражение

Удивительно, но неподходящий аромат способен вызывать подобные ощущения, и боль также может чувствоваться даже в верхней части шеи. Это говорит о том, что запах вызывает подсознательное раздражение, в результате чего мышцы напрягаются. Такой эффект может возникнуть не только от нового парфюма, но и от привычного аромата. Поэтому, если вы заметили нечто подобное, попробуйте на время отказаться от духов. Беспричинная раздражительность также может возникнуть от воздействия запаха.

3. Утром запах нравится, а вечером раздражает

Запах идеального для вас парфюма кажется приятным, независимо от того, устали вы или нет. Если же духи кажутся вполне приятными утром, а под вечер их аромат начинает раздражать, значит, нотки парфюма так и не смогли слиться с естественным запахом тела, и вам он не подходит.

4. На коже и ткани парфюм звучит совсем не так, как на блоттере

То, как духи раскрываются, — самое важное их свойство. Поэтому доверять стерильному блоттеру при окончательном выборе не стоит. От свойств кожи зависит, как именно аромат зазвучит, какие ноты выйдут на передний план. По-разному может ощущаться парфюм на одежде (некоторые ткани изменяют аромат) и волосах, поэтому осторожно протестировать его на самых любимых вещах тоже будет нелишним.

5. После нанесения парфюма возникли неприятные ощущения или раздражение кожи

Если после нанесения духов хочется чихать, а тем более чешутся глаза, нос или кожа, то шанса у этого парфюма нет. Потому что этот факт означает, что на какой-то компонент духов у вас аллергия, и провоцировать ее дальнейшим использованием данного аромата не стоит. Духи абсолютно не подходят вам и в том случае, если на месте нанесения появилось даже легкое покраснение, не говоря уже о сильном раздражении. Однако это не обязательно говорит о том, что парфюм дешевый или некачественный: возможно, он просто не подходит конкретно вам.

6. Неподходящее время года может «сломать» аромат

То, что парфюм может подходить или не подходить ко времени года, знают поклонники ароматных композиций. И дело тут не только в личном дискомфорте, когда в мороз не хочется ощущать травянистую свежесть, а слишком пряные и теплые ноты душат летним днем: температура воздуха способна изменять свойства аромата, он может раскрыться с неприятной стороны и отталкивать. Что же касается уместности, то летом и весной лучше всего раскрываются легкие цветочные, травяные, цитрусовые и водные ароматы. Зима и осень — идеальное время для пряных и сладких композиций. Универсальными нотками считаются древесные: обычно это теплые базовые ноты, которые хорошо звучат в любое время года.

7. Вы ощущаете неуловимую нотку, которая раздражает

Не надейтесь, что вы сможете «приучить» себя к аромату, если в целом он вам нравится, но одна нотка вызывает негативные эмоции. Со временем в композиции вы будете ощущать именно этот раздражающий акцент. Если вы хотите пользоваться парфюмом долгое время, он должен нравиться вам от первой до последней ноты.

8. Вам нравятся только верхние ноты композиции

По этой же причине при тестировании и принятии решения обязательно дождитесь полного раскрытия духов. Верхние ноты улетучатся уже через 10 минут, поэтому средние и базовые гораздо важнее. Позвольте им раскрыться на коже. Никогда не ориентируйтесь на то, как пахнут духи на другом человеке. Практика показывает, что на разных людях аромат может раскрываться настолько по-разному, что иногда его бывает трудно узнать. Парфюмеры советуют принимать решение о покупке не раньше чем через час после нанесения парфюма.

Бонус: то, как парфюм раскроется, зависит от того, к какому типу относится ваша кожа

Парфюмеры различают кожу горячего, холодного и смешанного типа. Признаки горячей кожи: легко краснеет и быстро загорает;

при проведении ногтем по запястью на коже остается красная полоска;

вы не слишком мерзнете зимой;

давление в норме или повышенное;

кожа теплая на ощупь, в том числе на ступнях и кистях рук. Идеальные ароматы — это пачули, пряности, дерево, сандал, пудра, кофе, карамель, шоколад. Стоит быть осторожными с мускусом и альдегидами, а легкие ароматы (цветочные, цитрусовые, водные нотки) не держатся долго. Признаки холодной кожи: у вас низкая активность, вы быстро устаете;

можете замерзнуть даже летом;

давление в норме или пониженное;

кожа холодная на ощупь, особенно на ступнях и кистях;

загар плохо «прилипает», но кожа может обгорать и шелушиться;

если провести по коже запястья ногтем, останется полоска белого цвета. Идеальные ароматы — нежные, цветочные и цитрусовые, морские нотки и травянистые оттенки. На холодной коже ароматы могут раскрываться так, как на блоттере. Непредсказуемо могут себя повести пряные, смоляные нотки, пачули. Плюс холодной кожи — ароматы могут держаться очень долго. Признаки комбинированной кожи: кисти рук и стопы значительно холоднее, чем грудь и живот;

нормальное кровяное давление;

быстро появляющийся естественный запах кожи. На такой коже звучание парфюма может меняться в зависимости от места нанесения. Поэтому, к примеру, для глубокого раскрытия аромата вы можете нанести его на зону декольте, а для легкого шлейфа — распылить в виде облачка. Экспериментируйте!